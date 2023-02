Le jeu de simulation de vie est développé par Studio Supersoft et édité par Raw Fury

STOCKHOLM, 14 février 2022 – Lors de cette journée de célébration de l’amour, Studio Supersoft et l’éditeur Raw Fury se sont mis sur leur 31 pour partager un nouveau trailer pour Moonstone Island. Ce charmant jeu qui mélange deckbuilding et simulation de vie en monde ouvert dévoile ainsi son système de relations sociales, montrant comment vous pouvez vous lier d’amitié, ou plus encore, avec les villageois, notamment grâce au système de dating.

Dans Moonstone Island, les joueurs joueront le rôle d’un jeune alchimiste qui commence une nouvelle vie sur une île flottante dans le ciel. Armé de simples outils, de recettes alchimiques et du pouvoir d’apprivoiser les esprits de la nature, les joueurs construiront leur maison et démontreront leur savoir-faire alchimique dans un pays en proie aux forces obscures.

Le jour, ils voleront d’île en île, collecteront diverses ressources, fabriqueront différents decks et combattront des esprits sauvages pour découvrir les mystères de ce monde étrange et brisé. À la tombée de la nuit, ils exploreront leurs relations sociales, en tissant des liens avec les villageois, en participant à des événements et en personnalisant leur maison afin qu’elle devienne un véritable nid douillet.

Le monde généré de manière procédurale de Moonstone Island propose plus de 100 îles à traverser, avec une centaine d’esprits à combattre et à apprivoiser, de nombreux objets à fabriquer et à cultiver, des relations à entretenir et des secrets à découvrir.

Raw Fury sera présent à la Game Developers Conference (GDC) de cette année afin de proposer des démos de Moonstone Island et du prochain volet de la série primée Kingdom : Kingdom Eighties (Fury Studios).

Moonstone Island est attendu en 2023 sur PC, Mac et Nintendo Switch.