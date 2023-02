Aujourd’hui, c’est le jour des amoureux, mais aussi des restaurants qui vont faire le plein avec des menus hors de prix. C’est donc le jour parfait pour vous faire découvrir, en avant-première mondiale, le trailer en français de Chef Life: A Restaurant Simulator sur Nintendo Switch, qui arrivera le 23 février sur l’eShop comme en boutique. En plus du trailer, je vous propose 60 images de la version Nintendo Switch, pour la première fois illustrée (les images précédentes du jeu étaient tirée des versions consoles New Gen).

Prenez les manettes du restaurant de vos rêves.

Choisissez et personnalisez des dizaines d’éléments de cuisine (plaques de cuisson, robots, fours..) pour obtenir la cuisine de vos rêves ! Avant de passer derrière les fourneaux, organisez votre brigade et gérez vos fournisseurs afin d’obtenir des ingrédients d’exception dignes des plus grands gourmets.

Surveillez vos finances et anticipez vos mises en place afin de ne pas être submergé par le coup de feu du dîner !

Une carte à votre image

Plutôt bœuf bourguignon ou plutôt caccio e pepe ? Construisez votre carte à partir des plats emblématiques de la cuisine internationale et des terroirs français et italiens ! Les recettes simples n’ont plus de secret pour vous ? Améliorez les pour passer au stade gastronomique ! Adaptez votre carte aux saisons et aux attentes de vos clients pour gagner en notoriété.

Découpez, grillez, cuisez, mixez et plus encore !

Vos compétences de cuisinier et de gestionnaire seront mises à rude épreuve à chaque service, votre équipe vous sera d’une aide précieuse afin de satisfaire les exigences de vos clients. Gérez les découpes, cuissons et toutes les préparations, jusqu’au dressage des assiettes où vous pouvez exprimer votre créativité.

Du resto de quartier à restaurant étoilé.

Sachez fidéliser votre clientèle pour agrandir votre restaurant, apprendre de nouvelles recettes et vous perfectionner. Deviendrez-vous le restaurant de cœur de votre quartier ou opterez-vous pour l’excellence culinaire en visant la prestigieuse Etoile du Guide Michelin ?