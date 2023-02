Theatrhythm Final Bar Line est un jeu de rythme édité par Square Enix qui souhaite nous proposer pour les 35 ans de la série Final Fantasy, un jeu de rythme plein de souvenirs et de nostalgie. Nous retrouvons Indieszero aux commandes du développement. Pour rappel, ils sont à l’origine des précédents Theatrhythm sur Final Fantasy (2012) et Dragon Quest (2015) ainsi que de Sushi Striker (2018) et Kingdom Hearts: Melody of Memory (2020). Autant dire qu’ils ont déjà bien travaillé leur sujet et cela ne peut s’annoncer que prometteur pour ce nouvel opus musical.

Note : Notre expérience de jeu s’est principalement déroulée à la manette, nous décrivons donc dans ce test la jouabilité à la manette sur la version Deluxe du titre.

Sans perdre de temps, le jeu vous met en situation très rapidement avec un tutoriel très efficace. Cependant, on regrette un peu le fait que le paramétrage de la synchro audio/vidéo ne soit pas proposé par défaut. Il faut se rendre dans les options après avoir fini le tutoriel et la modification n’est pas très intuitive au premier abord. Une fois ce petit désagrément passé, le jeu vous oblige à aller dans le mode de jeu Quête en série.

Ça en fait des séries à rattraper

La principale activité lorsque vous commencez le jeu est donc de débloquer l’intégralité des musiques dans le mode Quête de série pour ensuite y jouer librement dans les deux autres modes : Niveaux musicaux et Combat Multi. Si vous avez fait l’acquisition du pack Deluxe ou Premium, le mode Niveaux musicaux sera déjà peuplé des DLC mais vous n’aurez pas les musiques de base proposées par le titre. Le mode Quête de série vous permet d’accéder à toutes les séries Final Fantasy sorties à ce jour, du I au XV incluant aussi les Crystal Chronicles, les Dissidia, Type-0, Tactics et même Chocobo Dungeon. Vous commencez avec une clé pour débloquer une première série et vous devrez effectuer un certain nombre de musique avant d’en obtenir une nouvelle et ainsi débloquer une nouvelle série. Libre à vous de finir intégralement une série avant de passer à la suivante ou de toutes les débloquer rapidement et y retourner plus tard. Chaque série propose des personnages au format chibi que vous débloquez définitivement dès la sélection de la série. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, conserver Aerith pour faire les autres séries (on le sait, on vous voit). Vous avez la possibilité de choisir jusqu’à quatre personnages, toutes séries Final Fantasy confondues, pour créer votre groupe et partir à l’aventure. Bien qu’ils commencent au niveau 1, vos personnages gagneront en niveau et apprendront des compétences qu’ils pourront utiliser en combat ainsi que des invocations.

Le but du jeu est très simple, après avoir choisi le titre de la série FF et votre équipe, vous devez affronter des monstres sur le fond d’une musique associée au titre. Vous pourrez ainsi refaire l’histoire de vos séries préférées en mode accéléré et vous remémorer toutes les musiques emblématiques de ces jeux qui ont pu vous bercer.

Vous trouverez deux types principaux d’affrontements : le mode combat appelé BMS et le mode exploration appelé FMS. En BMS, les notes défilent sur 4 rails horizontaux fixes tandis qu’en FMS, les notes arrivent librement et vous devez les jouer au bon endroit. Le jeu à la manette permet de faciliter le gameplay des FMS car le curseur se positionne automatiquement au bon endroit. Le but est de jouer les notes au bon moment. Un troisième type un peu plus rare est proposé : le mode cinématique appelé EMS. Il est identique au BMS à la différence que les 4 rails sont cette fois-ci verticaux et qu’une cinématique emblématique vous sert de décor. Les EMS se débloquent après avoir joué toutes les musiques d’une série.

Les scènes musicales

Il existe trois types de notes : les rouges qui sont instantanées, une simple pression sur n’importe quel bouton de la manette suffit à les jouer; les vertes qui sont sur la durée, n’importe quel bouton peut les jouer mais il faut le maintenir toute la durée de la note; et les jaunes qui sont instantannées mais avec une direction à appliquer, elles sont jouables exclusivement avec l’un des deux sticks. Il existe des variations de ces notes qui se composent de combinaisons (par exemple : deux rouges en même temps, une rouge et une jaune, plusieurs rouges pendant une verte ou une jaune à la fin d’une verte). Le choix de la difficulté influera sur l’apparition ou non de ces combinaisons. Votre équipe dispose d’une barre de vie et louper des notes la fera diminuer. Loupez trop de notes et votre équipe sera KO, mettant ainsi fin à la musique. Différents niveaux de difficulté sont disponibles pour vous permettre de jouer selon vos envies.

A la fin de la musique, vous obtiendrez une note de performance avec vos statistiques de réussite (ou échec) de notes jouées. Comme tout bon jeu japonais, une note vous sera attribuée de F (nul) à A (super) avec les notes maximales habituelles : S, SS et SSS quand vous obtenez une score proche de la perfection. Vous obtenez deux récompenses à l’issue d’une musique dans le mode Quête en série : de la Rythmie, une monnaie qui permet de débloquer du contenu pour la galerie d’image et de l’expérience pour faire monter en niveau vos personnages. En supplément, chaque niveau propose une quête (jouer avec un personnage précis, réussir un certain nombre de notes, éliminer un maximum de monstres, etc…) que vous devrez accomplir pour obtenir une récompense supplémentaire. Il s’agit souvent d’objets pour améliorer vos personnages, pour booster leur expérience, des cosmétiques, des invocations ou des contenus pour la galerie d’images. Il est important de noter que le niveau de vos personnages n’a aucune incidence sur la réussite des musiques. Vous pouvez donc prendre les personnages de votre choix pour jouer vos morceaux favoris, que ce soit dans le mode Quête de série ou les autres.

Les membres de votre équipe gagnent des niveaux lorsqu’ils participent aux combats. Cela leur permet d’obtenir des compétences et des sorts. Ceux-ci se déclenchent à des moments précis de la musique et il sera important de bien les lire et de les choisir efficacement en fonction des quêtes à accomplir (tout dépend après si vous souhaitez finir le jeu à 100%). Il existe plusieurs archétypes pour vos personnages tels que Support, Soigneur, Magicien, Tank, Attaquant, etc… qui auront leurs spécificités en combat. Des invocations pourront vous accompagner et se déclencher après avoir réussi un certain nombre de notes. Chaque invocation bénéficie d’effets qui pourront aider votre équipe à être plus efficace, infliger plus de dégâts, en subir moins et bien d’autres. Une option bien pratique vous permet d’optimiser automatiquement les sorts/compétences et l’invocation de votre équipe, cela évite les prises de tête. A côté de ça, vous aurez deux éléments purement cosmétiques : le vaisseau qui vous accompagne de niveaux en niveaux ainsi qu’un mog de compagnie. Vous pourrez modifier leurs apparences en les débloquant dans votre progression.

Simple, efficace

Le mode Niveaux musicaux vous permettra donc de rejouer à tout ce que vous avez débloqué ainsi qu’aux éventuels DLC que vous auriez pu récupérer. Les musiques issues de DLC ou du pack Deluxe ont un petit symbole pour vous l’indiquer. C’est ici que vous pourrez retrouver les EMS et les jouer. Hormis ces aspects, il s’agit exactement du même fonctionnement que dans le mode Quête en série à la différence qu’il n’y aura pas de quêtes à accomplir. Il s’agira de pur scoring ou pour jouer en duo local avec un ami.

Le mode Combat Multi permet de jouer jusqu’à quatre joueurs mais uniquement les musiques en BMS. Vous pouvez choisir de rejoindre des salons existants selon ou de créer le vôtre selon certains critères. Ce mode de jeu inclut une jauge d’explosion qui se remplit en réussissant des notes et que vous pouvez utiliser pour attaquer vos concurrents. Perdre tous ses points de vie n’est pas fatal mais vous fera subir une pénalité à la fin du morceau. Le joueur qui obtient le plus de points à la fin aura le privilège de choisir sa récompense en premier, puis le second, etc… Nous n’avons cependant pas pu tester cette partie.

Nous sentons au niveau de l’interface que le titre a été pensé pour être joué entièrement au tactile, mais le gameplay à la manette est plutôt agréable et n’est pas frustrant. Lors des phases de déplacement de notes, un système d’aide à la visée vient accompagner le joueur ce qui rend l’expérience de jeu vraiment plaisante. Nous avons juste à faire glisser le stick dans la bonne direction sans se soucier de la pression à appliquer pour rester sur le rail. Dans l’ensemble, le jeu est vraiment soigné et joue beaucoup sur la nostalgie des musiques d’antan. Rien à redire sur les bandes sons qui restent toujours aussi cultes et malgré tout ce qui peut apparaître à l’écran, rien ne fait fouilli et nous nous y retrouvons très facilement. Tout est bien dosé et le système de récompenses pousse à l’addiction. Pour la salve de contenus proposés par ce titre et le temps à y consacrer, le prix d’entrée est clairement mérité ! En revanche, il faudra être un vrai musicophile pour tenter l’expérience des packs Deluxe et Premium. Ils apportent des musiques liées à d’autres opus de Square Enix et non plus uniquement de Final Fantasy. On pensera principalement à NieR, Chrono Cross ou encore Octopath Traveler qui valent le coût et le coup mais à 90€ la Deluxe et 110€ la Premium, ils ne seront pas à la portée de tous les porte-monnaies.

Conclusion 9.2 /10 Theatrhythm Final Bar Line propose une expérience musicale très agréable avec de longues heures de jeu et d’écoute pour tout fan de la série des Final Fantasy. Que vous n’ayez aimé que quelques titres ou tous, le jeu met à l’honneur les illustres compositeurs qui ont accompagné une partie de notre enfance ou adolescence. Accessible à tous avec un gameplay très simple, il mêle l’utile à l’agréable et propose efficacement de quoi fêter sobrement les 35 ans de la série Final Fantasy. Bien que le jeu ait des allures un peu simplistes, vous pourriez bien vous retrouver étonnés par son excellente durée de vie. LES PLUS Nostalgie assurée

Nostalgie assurée Un prix bien plus que correct

Un prix bien plus que correct Le nombre de séries FF disponibles

Le nombre de séries FF disponibles Une excellente durée de vie

Une excellente durée de vie Les quêtes qui ne servent qu’au 100%

Les quêtes qui ne servent qu’au 100% Malgré leur prix, les DLC ajoutent un peu truc en plus LES MOINS Le prix des DLC et des packs Deluxe et Premium

Le prix des DLC et des packs Deluxe et Premium Vous allez bouffer beaucoup de FFVII (classique, Remake, Advent Children, Crisis Core) Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Musiques 0

Accessibilité 0

Durée de vie 0