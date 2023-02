Piczle Lines, le jeu de réflexion le plus addictif qu’ait connu l’humanité, est de retour avec une aventure dans le Puzzlevers au rythme d’une histoire rocambolesque!

Piczle Lines 2: Into the Puzzleverse est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie sur l’eShop le 22 février pour $14.99, €14.99, £13.99. il y aura deux packs de puzzles supplémentaire pour $2.99, €2.99, £2.69.

Aide Score-chan et le professeur Matrix à retrouver leur idiot de chat, Dbug, dans une situation de crise auto-infligée et qui aurait tout à fait pu être évitée ! Plonge dans tes œuvres préférées à travers le Puzzlevers, résouds des puzzles graphiques pour recréer les objets de chaque chapitre et débusque Dbug pour le ramener en sécurité.

Tout ce que tu as à faire est de relier des points à chiffre en traçant une ligne entre eux, et l’image se dévoilera ligne par ligne. En plus des péripéties délirantes du monde Histoire, découvre des centaines d’autres puzzles dans le mode Puzzle. Instruments musicaux, œuvres d’art, animaux du zodiaque, et bien plus encore !

Nouveau dans Piczle Lines 2

Des puzzles plus grands, plus beaux et plus amusants de diverses formes, tailles et thématiques.

Des thèmes visuels à choisir pour personnaliser l’apparence des puzzles.

Des figurines des personnages à obtenir et inspecter.

Tout un tas de nouvelles options pour personnaliser ton expérience de jeu.

Termine le jeu avec la fonction de recherche d’erreurs, ou sans aide avec le mode focus.

Découvre les secrets de chaque chapitre pour débloquer des puzzles cachés.

Plus de 100 heures de casse-têtes palpitants.

Des packs de puzzles saisonniers seront ouverts à différentes périodes de l’année.

Des lots de puzzles supplémentaires à acheter séparément.