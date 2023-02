Il y a des jeux qui ressemblent à un gros sachet de bonbons… avec nos bonbons préférés dedans (remplacés par des bâtons de réglisse que nous ne pouvons même pas sentir, ça ne fonctionne pas !) : dès que nous mettons la main dedans… impossible de s’arrêter ! Et pourtant, nous avons envie de nous arrêter, parce qu’il faut tout de même faire autre chose de notre existence, parce qu’il faut aussi savoir s’ouvrir à d’autres saveurs… mais non, la tentation est trop forte… tels ont été les jours passés sur le titre que nous allons vous présenter ce jour, impossible de décoller de la console !

Développé par Score Studios et édité par Rainy Frog, Piczle Lines 2 n’est pas un jeu. C’est une addiction ! Le principe est particulièrement simple, diablement efficace, cruellement attractif. Explications. L’écran de jeu dispose d’un grand nombre de chiffres et de nombres d’une couleur particulière. L’objectif consiste à faire se rejoindre les chiffres identiques entre eux… le chiffre (ou le nombre) indique le nombre de cases à recouvrir pour ce faire. Ainsi, si vous avez deux ronds jaunes avec le chiffre 5 à l’intérieur, il va falloir les connecter en comptant 5 cases. Une fois toutes les cases remplies, l’ensemble forme une image. Efficace n’est-ce pas ? Voilà, vous savez jouer à Piczle Lines ! Bienvenue dans la team ! Vous allez maintenant y consacrer beaucoup (trop) de temps.

Droit au but

Peu de subtilités existent, mais la difficulté, elle, se montre de plus en plus féroce… différentes stratégies sont alors possibles. Vous pouvez par exemple commencer par connecter tous les petits chiffres qui ne présentent pas beaucoup de variabilités en termes de connexions. Forcément, faire se rejoindre des 15 est un peu plus délicat que des 3 ! Mais parfois… c’est en connectant maladroitement les 3 que tout le tableau se retrouve bloqué !

Les développeurs se sont montrés cléments : il est possible d’obtenir une aide précieuse. Dans le menu d’aide, il existe notamment une option importante et fort utile : afficher les erreurs. Très efficace lorsque vous vous retrouvez complètement enchevêtrés dans un dédale de lignes qui ne parviennent pas à se croiser convenablement. Les mauvaises combinaisons s’affichent dès lors et il devient beaucoup plus simple de tout remettre dans le bon ordre… merci les développeurs !

L’histoire de Dbug and Cie

Bien qu’il aurait parfaitement été possible de s’en passer, Piczle Lines 2 nous offre son œuvre via une petite histoire plutôt mignonnette qui permet d’insuffler une certaine âme face à l’accumulation des puzzles. L’aventure débute dans la cave du professeur Matrix. Ce dernier est à la tête de nombreuses inventions, toutes plus farfelues les unes que les autres. L’une d’entre elles est notamment capable de transformer tout et n’importe quoi en pixels. Disponible sous la forme de poussière, son usage n’est donc pas à mettre entre toutes les mains !

Et bien entendu, vous imaginez déjà la suite de l’histoire… la petite fille Score-Chan, assez tête en l’air tout de même, a confondu cette poussière magique avec la litière du chat ! Chat (répondant au drôle de nom de Dbug) qui se rend aussitôt dans son bac pour faire ses petites affaires… et se retrouve dès lors recouvert des particules magiques ! Nos deux compères, Prof et Score-Chan, tentent de le récupérer rapidement, mais en vain. Dans la panique, Dbug renverse toute la bibliothèque… il est dès lors introuvable. Il n’y a donc qu’une seule option possible : Dbug a disparu à cause de la poussière magique et se retrouve bloqué dans un des livres. Il faut le sortir de là !

Vous rentrez dès lors en scène. Score-Chan et Prof se plongent dans des livres, à la recherche du chat, eux-mêmes sous l’effet de la poussière magique. 25 puzzles (dont le dernier verrouillé) s’ouvrent dès lors pour chaque œuvre, avec une difficulté croissante. Chaque réussite donne lieu à l’acquisition d’une petite image, tel un autocollant, qui vient peu à peu compléter l’histoire et ainsi mieux la comprendre tout en cherchant Dbug.

Certaines images sont agrémentées de quelques anecdotes afin d’offrir plus d’explications aux joueurs sur l’objet retrouvé. Vous allez même apprendre des choses entre deux casse-têtes !

L’ensemble est présenté sous la forme d’une bande dessinée, assez colorée, et totalement en français.

Si l’histoire ne vous transporte pas, il reste bien entendu possible de squeezer les différentes animations associées. Vous trouverez aussi un menu dédié exclusivement aux puzzles inédits, alors regroupés par catégories. Wahou, wahou… encore des heures en perspective !

Par ailleurs, une escapade dans les menus permet de personnaliser le jeu de bien des façons… y compris le thème qui englobe les puzzles, ou encore les musiques qui seront diffusées sur les différents tableaux.

Enfin, un menu dédié aux statistiques est disponible lui aussi… permettant notamment de découvrir le temps passé sur le jeu (mamma mia !).

Quelques points de discordes

Si vous êtes adeptes de ce genre de jeux, vous risquez bien de passer des heures et des heures sur Piczle Lines 2.

Néanmoins, quelques petits défauts viendront un tout petit peu ralentir vos ardeurs… vous pourriez bien notamment vous retrouver parfois confrontés à des couleurs similaires et ainsi peiner à bien connecter certaines couleurs.

Le mode tactile est fort heureusement disponible. La jouabilité y est plus agréable encore qu’en mode dock… en revanche, nous avons été surpris du zoom et du dézoom au sein de la partie tandis que nous avons la console dans les mains. Il faudra réaliser l’inverse de ce que nous avons tous l’habitude de faire sur les écrans, rejoindre les doigts pour dézoomer, et les écarter pour zoomer. Est-ce un petit bug à corriger ou un véritable souhait des développeurs ? Une mini-carte est aussi disponible sur le côté de l’écran afin de pouvoir avoir une vision d’ensemble du plateau et se déplacer plus rapidement. Il reste en outre possible de se déplacer avec le joystick et de zoomer/dézoomer avec les gâchettes.

Enfin, parce que nous sommes tatillons, nous aurions apprécié quelques petites originalités supplémentaires… des bonus et des malus notamment. Oui bon, nous sommes bien capricieux !

Dans le cadre de ce test, nous n’avons pas pu constater la présence ou non de mises à jour régulières comme énoncées dans la présentation du jeu sur Nintendo.fr. Néanmoins, si tel devait être le cas, c’est tout à l’honneur des développeurs… et puis tant pis pour la vie sociale !

Piczle Lines 2 est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez-vous ?

Dbug, au-delà d’être l’élément perturbateur et déclencheur de notre aventure (merci le chat !), est une moustiquaire réputée puisqu’elle peut s’accrocher sans percer le plafond. Maintenant, vous savez !

Conclusion 8.3 /10 Piczle Lines 2 fait partie de ces jeux qui rend un petit peu maboul... vous allez voir des lignes s'afficher devant vous alors que vous tentez de trouver le sommeil ! Mais qu'importe... avec une recette toujours très simple et une bonne prise en main grâce au tactile, Piczle Lines 2 se montre particulièrement addictif. Certes, l'histoire n'est guère une priorité dans ce type de jeu, mais elle a l'opulence d'être bien présente ici, avec quelques petites anecdotes supplémentaires au fil de la résolution des puzzles. Comme quoi, même avec des graphismes très simples, les joueurs peuvent rester accrochés à leur console pendant des heures sans même s'en rendre compte ! LES PLUS Terriiiiiiiiiblement addictif (ça reste positif non ?)

Terriiiiiiiiiblement addictif (ça reste positif non ?) Tactile fonctionnel et globalement réussi.

Tactile fonctionnel et globalement réussi. De très nombreux puzzles, avec une difficulté parfois bien plus consistante.

De très nombreux puzzles, avec une difficulté parfois bien plus consistante. Une personnalisation possible des tableaux de jeux, ainsi que des statistiques permettant de connaître de nombreux détails sur notre avancée dans le soft.

Une personnalisation possible des tableaux de jeux, ainsi que des statistiques permettant de connaître de nombreux détails sur notre avancée dans le soft. Une histoire, des anecdotes, une traduction française... voilà bien qui est toujours agréable ! LES MOINS Une visibilité parfois discutable pour distinguer certaines couleurs entre elles.

Une visibilité parfois discutable pour distinguer certaines couleurs entre elles. Forcément répétitif... mais là est le principe même du jeu !

