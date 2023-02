Nippon Ichi Software, un studio qui est souvent associé à la saga Disgaea et d’autres licences du JRPG à l’humour très décalé. Le studio multiplie dernièrement les projets dans des genres divers et variés comme la série Yomawari dans le Survival-Horror. C’est également un studio qui fusse très associé à Sony et qui récemment multiplie les développements multiplateformes incluant la Nintendo Switch. Alors que les fans attendent la localisation annoncé de Disgaea 7: Vows of the Virtueless, Nippon Ichi Software tease déjà leur prochain jeu au Japon. Un jeu qui ne semble pas encore dévoilé son nom et nous laisse sur sa thématique de Super Pouvoir et Vie scolaire. Déjà annoncé sur les plate-formes de Sony mais surtout également sur Nintendo Switch, nous vous laissons le teaser de quelques secondes ci-dessous en attendant d’en savoir plus!

