Après l’excellent Kirby et le monde oublié sorti en 2022, HAL Laboratory nous ressort une vieille recette de sa marmite pour ce début 2023. Sorti initialement en 2011 et connu dans nos régions sous le titre Kirby’s Adventure Wii, nous avons droit cette année à un remake qui reprend le nom de la version américaine : Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Quelles nouveautés ce remake va-t-il nous apporter ?

On reprend les mêmes et on recommence

Si vous avez joué à la version Wii, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ne sera pas une grande découverte pour vous. L’histoire et le jeu de base sont strictement identiques. Kirby s’amuse paisiblement en compagnie du Roi Dadidou, de Waddle Dee et de Meta Knight. Cependant, un vaisseau en piteux état fait son apparition dans le ciel de la planète Pop avant de s’écraser. Kirby et ses amis se rendent sur le site du crash et découvrent un extra-terrestre nommé Magolor qui a besoin d’aide pour réparer son vaisseau et récupérer toutes les pièces qui se sont éparpillées sur la planète. Bien évidemment, Kirby accepte la mission et vous voilà parti en vadrouille.

Le gameplay est assez classique pour la série. Toujours en jeu de plateforme, Kirby a la capacité d’aspirer et avaler ses ennemis. Certains ennemis lui permettront d’assimiler des pouvoirs tels que l’épée, le feu ou encore la glace. Kirby a également la faculté de voler grâce à l’air qu’il avale en sautant en continu, et ce de manière illimitée. Des pièges et des énigmes viendront ponctuer votre aventure à travers les mondes que vous découvrirez. Chaque monde est découpé en plusieurs niveaux et vous devrez tous les terminer pour débloquer le niveau ultime qui vous confrontera au boss du monde. Votre objectif est de retrouver les 5 pièces principales du vaisseau pour le réparer, mais une autre voie s’offre à vous, il y a au total 120 pièces secondaires à récupérer en parallèle de la quête principale qui sont parfois évidentes à trouver, d’autres fois un peu plus subtiles. Récupérer ces pièces vous permettra de débloquer des niveaux cachés, des mini-jeux et des fonctionnalités dans le vaisseau de Magolor. Bien entendu, cet aspect ne sera utile que pour viser le 100% mais cela rajoute une petite pointe de difficulté qui saura trouver son public. Concernant les nouveautés dans cette première partie du jeu, Kirby dispose de trois nouveaux pouvoirs à absorber et utiliser : le Sable, le Mecha et le Festival. Les deux premiers sont des pouvoirs permanents (comme le feu ou la glace) avec un panel de coups assez variés tandis que le dernier est à usage unique et élimine la majorité des ennemis présents à l’écran (un peu comme peut le proposer le pouvoir du Micro). Le titre conserve bien évidemment les super capacités comme la Super Épée ou le Super Marteau qui sont déblocables temporairement lors de certains niveaux.

Un semblant de New Game Plus

Après avoir fini l’histoire de base, trois nouveaux menus se débloquent : Extra, Arène et Épilogue de Magolor. Le mode Extra vous permet de rejouer à l’histoire de base mais avec une jauge de vie de 50%, moins d’objets de soin dans les niveaux, vos adversaires seront plus coriaces (que ce soit les boss ou les mini-boss) avec de nouveaux schémas d’attaques et la disposition de certains pièges sera plus tortueuse. Ce mode ne trouvera de l’intérêt que si vous cherchez de la difficulté et si vous visez le 100%. Autrement, il ne s’agit que de refaire la même histoire, retrouver toutes les pièces du vaisseau (les 5 principales et les 120 annexes) avec les mêmes niveaux et boss, dans le même ordre. Le mode Arène vous met face à une série de combats aléatoires parmi tous les boss et mini-boss du jeu. L’objectif est de tous les affronter en essayant de vous faire toucher le moins possible car les objets de soin sont limités. Vous pouvez y jouer jusqu’à quatre joueurs et incarner parmi l’un des quatre personnages au choix : Kirby, le Roi Dadidou, Waddle Dee ou Meta Knight. Un temps vous est attribué à la fin de la série de combat pour que vous puissiez exposer vos records.

L’une des grandes nouveautés de ce remake est la présence de l’Épilogue de Magolor. Ce nouveau mode de jeu vous fait incarner Magolor qui a perdu tous ses pouvoirs. Votre but est donc de parcourir les différents niveaux pour récolter des points de magie. Ceux-ci peuvent être ramassés dans les niveaux sous la forme d’orbes collectables mais aussi en terrassant vos adversaires. Une mécanique de combos est mise en place lorsque vous attaquez sans vous interrompre. Plus votre combo est élevé, plus vous gagnerez de points de magie. Votre combo s’arrête lorsque vous passez un certain temps sans attaquer ou si vous vous faites toucher par un ennemi ou un piège. Entre chaque niveau, vous pourrez dépenser vos points pour améliorer vos compétences et vos déplacements. Vous serez amenés à débloquer de nouveaux pouvoirs en progressant dans cet épilogue qui eux aussi pourront être améliorés. Quelques niveaux spéciaux vont requérir un pouvoir amélioré jusqu’à un certain niveau pour y accéder. Ces niveaux sont généralement dédiés au pouvoir en question et sont une source non négligeable de points de magie. Vous pouvez retourner faire les niveaux de votre choix autant de fois que vous le souhaitez, votre objectif étant de faire évoluer vos pouvoirs le plus possible pour profiter de leur plein potentiel. A la fin de chaque niveau, une médaille vous est attribuée en fonction du nombre de points de magie que vous avez obtenu et du combo maximum que vous avez réalisé. Pour viser le 100%, une médaille de platine sera nécessaire sur chaque niveau, y compris ceux contre les boss. Seuls les niveaux spéciaux font exception et ne rapportent aucune médaille.

Une petite pause s’impose

Si vous en avez marre de tout le temps affronter des ennemis, ce remake vous permet de visiter un parc d’attractions nommé le Parc Magoland. Ce mode de jeu vous permet de jouer en solo ou jusqu’à 4 joueurs dans des mini-jeux variés. Il s’agit des mêmes mini-jeux que vous pouvez débloquer dans le mode histoire sauf qu’ils sont tous présents sans condition de déblocage ici. Au nombre de 10 (contre seulement 2 dans la version d’origine), il y en aura pour tous les goûts. Réflexion, rapidité, précision, ou encore shooter, ce n’est pas la variété qui manque. Des petites missions sont également présentes pour vous inciter à découvrir tous les aspects de chaque mini-jeu et les réussir vous permettra d’embellir la place principale du parc. Vos résultats et missions vous rapporteront des tampons qui viendront s’inscrire sur votre carte de visite. Tous les 5 tampons, vous obtenez une récompense. Il s’agit principalement de masques des personnages ou boss célèbres de la série. Entre les niveaux ou entre chaque mini-jeu, vous avez la possibilité de vous adresser au PNJ qui tient la boutique de masque afin d’en choisir un parmi ceux débloqués. Vous pouvez à tout moment choisir d’afficher ou non votre masque en appuyant sur le stick droit. La place principale viendra s’enrichir en contenu en fonction de vos exploits dans les mini-jeux mais aussi en fonction de votre progression dans le mode histoire car les boss vaincus viendront s’installer dans le parc.

Graphiquement et musicalement, le jeu n’a à rougir de rien. Comme tous les jeux Kirby sortis sur Switch, le rendu est très propre et aucune anomalie ou bug n’a été constaté. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un remake, les nouveautés sont très appréciables et le rendu visuel est le même que dans Kirby Star Allies, proposant ainsi une belle évolution pour cet opus. Même si vous ne comptez pas vous frotter aux modes Extra et Arène, le mode histoire classique ainsi que l’épilogue sauront vous tenir en haleine une petite quinzaine d’heures. Bien évidemment, les jeux Kirby ne sont pas connus pour leur durée de vie légendaire si vous vous contentez d’aller tout droit. Mais ce remake propose quelques petits contenus (notamment les mini-jeux du Parc Magoland) qui vous feront y retourner de temps à autre avec des amis pour y passer du bon temps. Néanmoins, le prix me semble quelque peu trop élevé en comparaison de ce que le titre a vraiment à nous proposer. Le mode Extra qui ne consiste qu’à élever la difficulté pour un contenu quasi-identique afin de rajouter quelques heures de plus en durée de vie n’est pas un argument valable. Toutefois, si nous comparons à la sortie initiale sur Wii avec un prix conseillé à 50€, un écart de 10€ pour une amélioration graphique, des nouveaux mini-jeux, trois nouveaux pouvoirs et un épilogue, c’est plutôt pas mal comme affaire !

Conclusion 8.3 /10 Kirby's Return to Dream Land Deluxe est le remake du jeu d'origine Kirby's Adventure Wii sorti il y a maintenant 12 ans. Nous ne pourrons pas reprocher à cette version Switch de manquer d'originalité, avec l'ajout d'un épilogue intéressant et qui ne vous fait pas incarner Kirby ni l'un des personnages connus habituellement. Même si le matériau de base reste le même, l'amélioration graphique fait plaisir à voir et redonne une nouvelle jeunesse à un titre qui avait pris la poussière. L'éternel point sensible est toujours la durée de vie un poil courte (malgré tout le contenu) qui ne viendra pas ravir les joueurs casuals. En revanche, si vous souhaitez passer un bon moment et pouvoir ressortir le jeu avec des amis pour quelques occasions, vous avez là un excellent choix pour animer vos soirées. LES PLUS Une recette qui fonctionne

Un épilogue très intéressant sans incarner Kirby ou ses amis Le parc Magoland et ses mini-jeux LES MOINS Durée de vie courte

