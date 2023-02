Atelier Ryza est une licence qui s’est déjà vendue à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Alors que nous avions énormément apprécié les deux premiers jeux de la série (voir ici et ici les tests), les studios japonais de Gust et de Koei Tecmo Games reviennent avec un troisième opus, intitulé Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, dont la sortie est prévue pour le 24 mars.

Nous avons eu l’opportunité de tester brièvement le jeu et sa première île, un temps idéal pour chauffer le chaudron.

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe

Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, Atelier Ryza est un JRPG dans lequel l’exploration, les combats et le craft (avec l’alchimie) sont mis au premier plan. Nous suivons le personnage de Ryza, une jeune alchimiste, un an après le deuxième opus.

Alors que tout allait pour le mieux à l’île de Kurken, de violentes secousses perturbent la tranquillité de l’île. Ryza, accompagnée de Tao, Bos, Klaudia et Lentz, décide de découvrir ce qui se trame derrière ces tremblements.

Cependant, dès le début de ce périple, Ryza est prise de violents vertiges dans lesquels une voix lui livre de mystérieux messages. À la fin d’une de ces transes, cette dernière lui offre une étrange clé que nous gardons précieusement, même si nous ne savons pas encore son utilité.

Malgré la courte durée passée sur le jeu, nous avons déjà eu un très gros aperçu du gameplay d’Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key et de la durée de vie colossale qui se présente à nous.

Sur ce point, il n’y a aucune grande révolution dans la formule qui a fait le succès des premiers opus. Gust et Koei Tecmo Games reprennent les éléments qui fonctionnaient pour les peaufiner à ce nouveau numéro.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key est un jeu où l’exploration est au cœur de l’expérience. Avec votre équipe, vous aurez à visiter de grandes zones remplies de monstres à combattre. Dans chacune de ces zones se trouvent des objets à récupérer qui seront indispensables pour le craft.

Tous ces matériaux que vous récupérerez vous permettront donc de faire de l’alchimie. Ce dernier est un système de craft qui vous permettra de créer votre équipement, vos outils, et tout ce dont vous aurez besoin pour progresser dans l’aventure. Comme sur les précédents opus, il vous faudra mettre les matériaux en fonction de leurs éléments pour faire le meilleur objet possible.

Ce système, intéressant mais complexe pour les néophytes, est simplifié à l’extrême pour ceux qui ne veulent pas s’embêter : vous n’avez qu’à sélectionner l’objet et à choisir la qualité que vous souhaitez, et le tour est joué !

L’arbre des compétences, incorporé dans le deuxième opus, est toujours présent. En utilisant l’alchimie, vous gagnerez des points qui vous permettront de débloquer de nouveaux objets à crafter, mais aussi d’améliorer la qualité de votre travail.

De longues heures de jeu en perspective

Au niveau des combats, il n’y a pas eu de grande révolution. Les affrontements sont toujours aussi dynamiques, reposant sur cette capacité à passer d’un personnage à l’autre en deux temps trois mouvements et à enchaîner les combos dévastateurs.

La vraie grosse nouveauté de cet opus repose sur la possibilité de créer des clés lorsque nous affrontons des ennemis ou à chaque lieu-dit que nous visitons. Ces clés permettent d’ouvrir des coffres, d’améliorer temporairement nos compétences en combat, ou bien peuvent être utilisées dans l’alchimie pour améliorer la qualité de notre objet.

La session que nous avons fait ne nous a pas permis d’avoir vraiment un avis sur ce nouvel élément de gameplay, qui paraît simpliste à première vue mais qui n’a certainement pas encore révélé tous ses secrets.

Dans sa globalité, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret est un jeu qui nous promet un gameplay passionnant avec de longues heures d’exploration, de combats et de loot, le tout avec un scénario intéressant sur les temps qui changent.

Cependant, nous avons eu l’impression aussi que ce troisième opus était avant tout destiné aux joueurs habitués de la licence. Que ce soit par son gameplay très fourni et ses multiples références dans son scénario, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret semble être un jeu qui pourra paraître un peu hermétique aux nouveaux joueurs. Il faudra vous armer de patience pour comprendre les mécaniques et les assimiler. Il vous faudra un temps bien plus long pour les maîtriser.

Il y a eu certains passages moins intéressants dans sa quête principale, dans lesquels nous avions juste à nous déplacer d’un point A à un point B sans réelle action autour pour débloquer une nouvelle cinématique. Nul doute que ces problèmes seront moins présents dès que nous aurons à partir à l’aventure hors de l’île de Kurken.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key est un jeu visuellement magnifique. Nous avons pu entrapercevoir de très belles cinématiques et nous n’étions pas en reste lors des phases d’exploration. Nous avons été cependant moins convaincus par certains choix de réalisation, qui préfèrent centrer les dialogues sur la poitrine des personnages féminins plutôt que sur leur visage.

La bande-son est très bonne, enchaînant les pistes d’un grand dynamisme et des moments tout aussi agréables lors de l’exploration.

Premières impressions

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key nous promet de longues heures d’exploration, de craft, et de combats. Loin de révolutionner la licence, ce troisième opus reprend des recettes qui fonctionnent et les affinent pour proposer une expérience qui semble conséquente et addictive. De ce que nous avons pu voir et entendre, les graphismes sont magnifiques et la bande-son est réussie. Le jeu paraît avant tout destiné aux habitués de la licence : les nouveaux joueurs devront s’accrocher pour comprendre toutes les mécaniques et faire abstraction de toutes les références aux précédents opus dans le scénario. Attention, cependant, aucune traduction française n’est prévue pour ce jeu.