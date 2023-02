Les jeux à cinq euros sur l’eShop, c’est un peu comme à la loterie : ce n’est pas cher, c’est tentant, et nous avons de très fortes chances de perdre l’argent investi. Bazzle est un jeu créé par une toute petite équipe de développeurs basée pas loin de Berlin. Ce puzzle game est leur première expérience sur la Nintendo Switch. Il est disponible depuis le cinq janvier au prix donc de cinq euros.

Un concept intéressant…

Le concept de Bazzle est très simple. Dans ce puzzle game, votre objectif est de réussir à déplacer des images afin de reconstituer le modèle qui nous est présenté. La grille est entièrement constituée d’images sauf sur une case. Nous devons alors coulisser les images afin de réussir à reproduire le modèle.

C’est un peu le même principe que les casse-têtes de fuite qui étaient présentés sur les 42 Jeux Indémodables sur la Nintendo DS, à la différence près que nous cherchons là à reproduire un modèle. Ce concept est intéressant et nous plaît instantanément.

Vous avez, en fonction du niveau choisi, soit une limite de temps, soit une limite de déplacements qui viendra corser le tout. Parfois, une pierre se dressera au milieu de votre grille, empêchant alors tout déplacement sur cet emplacement. La taille des grilles est variable.

Bazzle propose un mode principal, appelé « solo », avec presque quarante niveaux à débloquer, possédant chacun un thème. Chaque niveau possède quatre difficultés différentes, allant de bronze à diamant. La difficulté bronze propose quatre puzzles, l’argent en propose neuf, l’or seize, etc. En plus d’un nombre plus grand de puzzles à accomplir, vous aurez accès à des grilles plus complexes, avec moins de temps ou de déplacements possibles pour les réaliser.

En réussissant des grilles, vous gagnez de l’expérience, et, à chaque fois que vous montez de niveau, vous obtiendrez des diamants pour acheter de nouveaux niveaux. Vous pourrez aussi gagner des diamants en réalisant des quêtes quotidiennes.

Dès que vous aurez réalisé toutes les grilles d’une difficulté, vous aurez le droit à un puzzle supplémentaire mettant en scène Kuji, un petit fantôme qui est la mascotte de ce jeu. L’image de Kuji correspondra au thème du niveau que vous avez accompli.

Cependant, même si les grilles sont rangées par thématique, nous avons été un peu déçus du manque d’effort porté sur les niveaux. Peu importe ce que vous choisissez, hormis le puzzle final, vous aurez toujours les mêmes modèles qui se répètent très régulièrement. Au lieu d’avoir des ballons à reproduire dans le thème « football », vous aurez toujours les mêmes photographies de la ville de Paris ou de légumes que vous avez déjà vu dans d’autres niveaux.

… Mais sans variété

Ce manque de soin sur les niveaux, qui sont pourtant des éléments clés dans les jeux de puzzle, dénote d’un défaut qui va se poursuivre pendant toute la durée de notre expérience. En effet, Bazzle est un jeu certes sympathique, mais qui devient très vite répétitif et lassant.

Même avec de courtes sessions, le jeu n’arrive pas à nous donner l’envie de faire des puzzles, la faute à un manque de renouvellement dans les grilles que l’on nous propose.

De plus, les récompenses sur Bazzle, des stickers, ne nous offrent que très peu de satisfaction. Nous avons l’impression d’avoir une récompense qui ne correspond pas au public visé, qui cherche plus à assouvir sa soif de défis et de casse-têtes que de mettre des stickers sur une page vierge.

L’absence de renouvellement dans le gameplay de Bazzle fait que nous n’avons pas envie de retourner sur le jeu quotidiennement pour réaliser des quêtes journalières, qui n’apportent finalement que peu de choses.

L’onglet « progrès quotidien » ne nous montre pas non plus notre progression au fil du temps, comme pouvait le faire un Cérébrale Académie. Il ne fait que compter le temps de jeu passé et le nombre de puzzles réalisés au jour le jour.

C’est vraiment dommage, car Bazzle possède tous les ingrédients pour être une belle expérience, mais les développeurs n’ont pas approfondi leur gameplay et nous proposent alors un puzzle game assez décevant.

La durée de vie est, avec le mode entraînement, illimitée. Le prix de cinq euros est alors très intéressant pour la quantité de puzzles que vous pourrez faire. Malheureusement, cette infinité est très rapidement compensée par la répétitivité du gameplay.

Les graphismes ne sont pas très beaux, et les images libres de droit qui constituent les grilles manquent d’âme et de personnalité. La musique, elle, au contraire, est bien plus intéressante. Elle est dynamique et nous donne de la force pour résoudre les puzzles.

Le jeu n’est pas tactile, et il n’y a pas de grande différence entre le mode docké et portable. Bazzle est traduit partiellement, ce qui ne nous gêne cependant pas dans notre expérience.

Conclusion 5 /10 Bazzle est un puzzle game à cinq euros avec de belles intentions mais qui est malheureusement bien trop limité pour capter notre intérêt. C’est dommage, car le jeu possède un gameplay de base intéressant, une durée de vie colossale et de bonnes idées, mais la répétitivité du jeu finit par nous lasser très rapidement, même en y jouant sur de courtes sessions. LES PLUS Un gameplay de base intéressant

Un gameplay de base intéressant Une durée de vie colossale

Une durée de vie colossale Un tout petit prix

Un tout petit prix Des musiques dynamiques

Des musiques dynamiques De bonnes idées LES MOINS Un jeu qui devient très rapidement répétitif

Un jeu qui devient très rapidement répétitif Aucune variété

Aucune variété Peu de progression

Peu de progression Une traduction bancale

Une traduction bancale Des graphismes peu reluisants Détail de la note Gameplay 0

Durée de vie / Prix 0

Graphisme 0

Bande-son 0