Parmi les annonces figuraient du contenu inédit pour les jeux Pokémon™ Écarlate et Pokémon Violet, la série Netflix La réceptionniste Pokémon, Pokémon Trading Card Game Classic et Pokémon Sleep, entre autres. Dévoilement d’une mosaïque de fans invitant à célébrer « Pokémon ensemble » en 2023

Londres, Royaume-Uni, le 27 février 2023. La Journée Pokémon, un évènement festif et culturel destiné aux fans, commémore chaque année la sortie des premiers jeux Pokémon le 27 février 1996. Aujourd’hui, à l’occasion de cet évènement, une présentation vidéo Pokémon Presents spéciale a été diffusée en ligne pour les fans du monde entier. Lors de cette présentation, le groupe The Pokémon Company a laissé entrevoir de nouvelles expériences de jeu qui viendront compléter en 2023 le catalogue de la franchise de divertissement mondialement plébiscitée. À l’affiche des projets annoncés figurent notamment le contenu additionnel pour les jeux vidéo à succès Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro ; La réceptionniste Pokémon, une série Netflix en stop motion ; Pokémon Trading Card Game Classic, un set premium du JCC Pokémon ; des nouvelles très attendues sur Pokémon Sleep ; l’appareil Pokémon GO Plus + ; des Pokémon récemment découverts ; ainsi que de nombreux évènements prévus dans les jeux actuels.

En l’honneur de la communauté mondiale de fans de Pokémon, The Pokémon Company International a publié une mosaïque numérique évoquant l’emblématique Poké Ball. Cette mosaïque est composée de photos et de vidéos envoyées par des fans affichant leur passion pour Pokémon. Elle s’inscrit dans le cadre d’une campagne qui se déroulera tout au long de l’année et invitera les fans à célébrer « Pokémon ensemble ».

« La Journée Pokémon est le jour de l’année qu’attendent le plus les Dresseurs et Dresseuses Pokémon, et nous sommes ravis de célébrer « Pokémon ensemble » avec la communauté en dévoilant les prochains projets de notre franchise en évolution constante », a affirmé Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International. « En 2023, nous invitons les fans à célébrer « Pokémon ensemble ». Les nouvelles expériences que propose la marque sont à l’image d’un univers Pokémon en expansion, qui continue de rassembler et d’enchanter des personnes de tous âges partout dans le monde. »

DE NOUVELLES EXPÉRIENCES DE JEU, DES FORMES DE DIVERTISSEMENT ORIGINALES ET DES PRODUITS INÉDITS

Le trésor enfoui de la Zone Zéro : contenu additionnel téléchargeable pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, sortis sur les consoles de la famille Nintendo Switch, ont dépassé les 10 millions d’unités vendues dans les trois jours suivant leur sortie mondiale le 18 novembre 2022. Il s’agit du plus haut record de ventes globales pour un logiciel paru sur une plateforme Nintendo (tous logiciels et toutes plateformes Nintendo confondues) au cours de la même période. Le trésor enfoui de la Zone Zéro emmènera les fans encore plus loin dans le monde de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet avec deux aventures distinctes : Volume 1 : Le Masque Turquoise, dont la sortie est prévue à l’automne 2023, et Volume 2 : Le Disque Indigo, qui sortira à une date ultérieure. Le trésor enfoui de la Zone Zéro est déjà disponible à l’achat sur le Nintendo eShop. Le trésor enfoui de la Zone Zéro est déjà disponible à l’achat sur le Nintendo eShop[1].

« Nous sommes reconnaissants envers les millions de Dresseurs et Dresseuses qui ont décidé de partir explorer l’immense région de Paldea » a déclaré Tsunekazu Ishihara, PDG de The Pokémon Company. « Dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, les fans se rendront à Septentria, et feront la connaissance de nouveaux Pokémon et de personnages atypiques. J’espère sincèrement que les personnes qui partiront pour cette nouvelle aventure retrouveront toutes les sensations qu’elles ont connues lors de la découverte de leur tout premier Pokémon ».

Les joueurs et joueuses pourront utiliser leur sauvegarde actuelle de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet pour continuer leur aventure dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro[2].Ce nouveau contenu additionnel les mènera au-delà de la région de Paldea, où se sont déroulés Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise, un voyage scolaire sera organisé à Septentria afin de prendre part à une étude effectuée en collaboration avec une autre académie. Dans le Volume 2 : Le Disque Indigo, les joueurs et joueuses intègreront l’Institut Myrtille, une école jumelée à la leur, dans le cadre d’un échange scolaire. Les intrigues de ces deux volumes distincts sont liées et racontent une histoire unique.​

Dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise, les fans prendront part avec un groupe d’élèves à un voyage scolaire annuel organisé en collaboration avec une autre école. Ils partiront à Septentria, une contrée composée d’immenses étendues naturelles et paisibles, telles que des rizières et des vergers, et dominée par une montagne imposante au pied de laquelle vivent ses habitants. Le voyage semble coïncider avec la tenue annuelle d’un festival au village de Septentria. Ce dernier est animé par la venue de nombreux vendeurs ambulants pour l’occasion. Les joueurs et joueuses rencontreront de nouvelles personnes et de nouveaux Pokémon tout en perçant le mystère des récits populaires de ce lieu.​

​Dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise et le Volume 2 : Le Disque Indigo, plus de 230 Pokémon familiers originaires d’autres régions, mais qui sont absents des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, pourront être croisés. Cela inclut les Pokémon qu’il sera possible de recevoir en jeu depuis Pokémon HOME, ainsi que ceux reçus au cours d’un échange[3]. Les joueurs et joueuses feront également la connaissance de nouveaux Pokémon légendaires : Ogerpon dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise et Terapagos dans le Volume 2 : Le Disque Indigo Trois autres Pokémon apparaîtront dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise. Il s’agit de Félicanis, Fortusimia et Favianos. Ces Pokémon adorés des habitants de Septentria sont considérés depuis longtemps comme les héros protecteurs de ce lieu. Des statues de pierre à leur effigie ont été érigées en guise de remerciement.

En achetant Le trésor enfoui de la Zone Zéro avant le mardi 31 octobre 2023, les joueurs recevront un code à usage unique pour un Zoroark de Hisui spécial possédant trois caractéristiques particulières[4]. Il connait la capacité Étrennes, qu’il ne peut pas apprendre au cours d’une partie normale, ainsi que Téra Explosion, Cœur de Rancœur et Machination. Il est doté de l’Insigne Charisme et il possède le type Téracristal Ténèbres. Ce code sera valable jusqu’au jeudi 29 février 2024.

Pour en savoir plus sur Le trésor enfoui de la Zone Zéro, rendez-vous sur : Pokemon.fr/EcarlateViolet.

La réceptionniste Pokémon The Pokémon Company enrichit son offre variée de divertissement en collaborant avec Netflix dans le cadre d’une nouvelle série intitulée La réceptionniste Pokémon, qui vient étoffer l’univers Pokémon en mêlant une intrigue inédite et un style d’animation novateur. Conçue en partenariat avec dwarf studios, la série La réceptionniste Pokémon se déroule dans l’Hôtel Pokémon et se focalise sur la réceptionniste Haru, ainsi que sur les nombreux Pokémon de passage. Les premières images de la future série peuvent être aperçues dans la bande-annonce dévoilée aujourd’hui. Pour plus d’informations sur La réceptionniste Pokémon, rendez-vous sur la page « Actualités » de Netflix.

Pokémon Trading Card Game Classic

Fruit d’une collaboration entre The Pokémon Company, Creatures Inc. et le cabinet de design nendo, Pokémon Trading Card Game Classic est un set premium du JCC Pokémon conçu pour durer toute une vie. Pokémon Trading Card Game Classic contient tout ce qu’il faut pour jouer au JCC Pokémon, notamment des decks préconstruits et des accessoires de jeu au design unique : à la fois beaux et pratiques, ils garantiront une expérience de combat raffinée[5].

Pokémon Sleep et le Pokémon GO Plus +

Annoncé pour la première fois en mai 2019, Pokémon Sleep propose une expérience de jeu enrichissante aux Dresseurs et Dresseuses, dont le sommeil et le réveil sont intégrés à une dynamique de gameplay. Aujourd’hui, la sortie de Pokémon Sleep a été annoncée pour l’été 2023 sur appareils iOS et Android. Chaque Dresseur ou Dresseuse travaillera aux côtés du Professeur Néroli, qui étudie les styles de dodo des Pokémon, et de Ronflex, afin de mener des recherches sur le sommeil des Pokémon.

Le Pokémon GO Plus + utilise la technologie Bluetooth® basse consommation pour se connecter aux applications de smartphone. Ainsi, il peut être utilisé avec Pokémon GO et Pokémon Sleep. Dans Pokémon GO, le Pokémon GO Plus + permet de lancer des Poké Balls automatiquement. Dans Pokémon Sleep, cet appareil peut être utilisé pour mesurer le sommeil parallèlement au smartphone. Le Pokémon GO Plus + sera disponible le 21 juillet 2023.

Pour plus d’informations sur Pokémon Sleep et sur le Pokémon GO Plus +, rendez-vous ici.

ÉVÈNEMENTS EN JEU Pokémon Écarlate et Pokémon Violet Du lundi 27 février au dimanche 12 mars 2023, des raids Téracristal évènementiels auront lieu dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Les Dresseurs et Dresseuses y croiseront deux Pokémon Paradoxe récemment découverts : Serpente-Eau dans Pokémon Écarlate et Vert-de-Fer dans Pokémon Violet. Pour plus d’informations sur ces nouveaux Pokémon et sur l’évènement en jeu, rendez-vous sur : Pokemon.fr/EcarlateViolet. Pokémon GO À compter du lundi 27 février 2023 à 15:00 UTC, il sera possible de connecter Pokémon Écarlate et Pokémon Violet à Pokémon GO. De nouvelles expériences de jeu seront alors disponibles dans chacun de ces jeux, qui permettront notamment d’interagir différemment avec Prismillon et Mordudor (Forme Marche). Pour en savoir plus sur cette mise à jour, rendez-vous sur : Pokemon.com. Pokémon UNITE En l’honneur de la Journée Pokémon, le Pokémon légendaire Zacian entre en lice dans Pokémon UNITE. Du lundi 27 février à 04:00 UTC au dimanche 26 mars à 23:59 UTC, les joueurs et joueuses pourront lancer les dés qu’ils auront reçus (notamment en se connectant) pour progresser sur un plateau. Les pièces d’aventure obtenues en terminant des missions sur chaque case du plateau pourront être échangées contre le permis Unité de Zacian. Enfin, pour fêter la Journée Pokémon, un code cadeau (POKEMONDAY) a été distribué qui permet d’obtenir une Médaille de renfort en or Zacian, qui sera utile en combat. Plus d’informations à ce sujet se trouvent ici. Pokémon Café ReMix Poussacha, Chochodile et Coiffeton arrivent tout droit de la région de Paldea dans Pokémon Café ReMix. Il est possible de recruter l’un d’entre eux en participant à l’évènement en cours actuellement. Un nouveau plat, le Régal de Paldea, inspiré des Pokémon de Paldea, fait également son apparition. L’évènement « Les nouveaux venus de Paldea » aura lieu du lundi 27 février au vendredi 17 mars 2023. Pokémon Masters EX À l’occasion de la Journée Pokémon et de l’anniversaire des trois ans et demi de Pokémon Masters EX, les Dresseurs et Dresseuses peuvent profiter de bonus de connexion spéciaux et de l’arrivée de nouveaux Master Duos. Celles et ceux qui se connectent aujourd’hui recevront 3 000 Diamants en cadeau. En se connectant dans les semaines à venir, les joueurs et joueuses pourront également recevoir des bonus additionnels tels qu’un Bon Maître 5★ au choix sans frais et des Bons 10 Appels Duo. ÉVÈNEMENTS COMPÉTITIFS EN DIRECT Les Championnats du Monde Pokémon 2023 Les Championnats du Monde Pokémon 2023 auront lieu au Japon pour la toute première fois, au PACIFICO Yokohama. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé les dates de l’évènement, qui se déroulera du 11 au 13 août, et dévoilé l’illustration officielle qui sera déclinée dans tous les points de contact de cet évènement compétitif à grande échelle. Les participantes et participants s’affronteront dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, dans Pokémon GO et dans Pokémon UNITE pour tenter de remporter le titre de champion ou championne du monde.