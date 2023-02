Paris, le 27 février 2023 – Outright Games, en collaboration avec Warner Bros. Interactive Entertainment au nom de DC, vient de publier une nouvelle bande-annonce épique qui lève le voile sur le très attendu jeu vidéo DC Justice League : Chaos Cosmique.

Dès le 10 mars 2023, ce nouveau jeu d’action-aventure et de super-héros en monde ouvert fera le bonheur des fans de la Justice League, qui pourront jouer en solo ou bien faire équipe pour combiner leurs pouvoirs en mode coopératif local à 2 joueurs. La nouvelle bande-annonce dévoile des environnements inédits et des super-vilains, mais aussi des Artefacts de Justice et des costumes à collectionner dans le jeu.

Présentation de la bande-annonce La bande-annonce dévoile de nouveaux détails relatifs aux phases d’action du jeu.

Le nouveau lieu Happy Harbor (Port-Joyeux) apparaît dans la bande-annonce et les joueurs peuvent s’attendre à découvrir de mystérieux environnements.

Les joueurs devront affronter les sbires de Mr. Mxyzptlk, de nombreux super-vilains et bien d’autres ennemis étranges et inhabituels. Découvrez les pouvoirs uniques de Superman, Wonder Woman ou Batman.

Les joueurs pourront personnaliser leur style de jeu en débloquant des costumes classiques, mignons ou improbables pour tous les personnages jouables.

La bande-annonce dévoile des Artefacts de Justice et de puissants objets offensifs ou défensifs tels que l’Arc de Green Arrow ou la cape de Raven.

Les Artefacts de Justice améliorent les stats des super-héros ; pour les obtenir, les joueurs devront affronter des ennemis et terminer des missions.

Informations générales

Outright Games présente DC Justice League : Chaos Cosmique , un jeu sous licence Warner Bros. Interactive Entertainment au nom de DC.

, un jeu sous licence Warner Bros. Interactive Entertainment au nom de DC. Le jeu sera disponible le 10 mars 2023 sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, en version physique et sur toutes les plateformes en version digitale.

Les joueurs peuvent incarner Batman, Superman ou Wonder Woman pour affronter Mr Mxyzptlk, le diablotin de la 5e dimension, et le surpuissant Starro le conquérant.

Pour accomplir les missions du jeu, les joueurs devront vaincre des hordes d’ennemis et restaurer la paix en utilisant au mieux les pouvoirs de chaque héros.

Jouable en solo ou en équipe en mode coopératif local à 2 joueurs.

Bonus à l’achat

Pendant une durée limitée, les achats de la version physique de DC Justice League : Chaos Cosmique pour Nintendo Switch contiendront un porte-clés exclusif.

Chaque porte-clés est livré dans une enveloppe spéciale DC Justice League : Chaos Cosmique et convient aux enfants âgés de 3 ans et plus.

et convient aux enfants âgés de 3 ans et plus. Cette offre est disponible dans le monde entier pour tout achat de la version physique du jeu pour Nintendo Switch.

Porte-clés à l’effigie de l’un des quatre personnages suivants : Superman, Batman, Wonder Woman ou Cyborg.