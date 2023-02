Après un mois de janvier très riche en sorties, le mois de mars l’est autant voir plus !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mars 2023, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (17 mars)

Après notre prise en main de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demons, nous sommes un peu déconcertés. Pas par son gameplay qui fonctionne parfaitement, ni par son rythme et sa progression qui aura réussi à nous frustrer de ne pouvoir aller plus loin, on en voulait plus ! Encore moins par ses graphismes de toute beauté, nous n’avons pas mentionné les cinématiques, mais elles sont superbes. Mais plutôt par son positionnement de public : les fans de la première heure du jeu défoulant qu’est Bayonetta n’auront clairement pas ce qu’ils préfèrent dans cette licence mais les fans de jeux « chill » avec du gameplay et une progression linéaire, mais pas tant, seront quant à eux ravis de se plonger dans cette histoire. De notre côté, comme dit précédemment, c’est surtout la frustration de stopper cette preview qui nous a envahis. On est tellement happés par ce faux rythme de progression et sa fluidité qu’on a eu du mal à décrocher. Nous n’avons maintenant qu’une hâte c’est de pouvoir vous donner notre avis complet sur le jeu définitif. (lire le reste de la preview ici)

PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire (9 mars)

Sorti en 2008, « PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire » est le quatrième opus de la série des « PROJECT ZERO ». Suite au remaster de « PROJECT ZERO : La Prêtresse des Eaux Noires », le chef-d’œuvre de la série revient à la vie avec des graphismes mis à jour.

Un groupe d’enfants a mystérieusement disparu lors d’un festival sur l’île de Rogetsu. Bien qu’elles aient été retrouvées, elles ont perdu tout souvenir des événements. Désormais adolescentes, elles décident de revenir sur l’île. Les filles se reposent sur la Camera Obscura, un appareil photo capable de capturer et sceller des horreurs indicibles, ainsi que sur la faible lumière de leur lampe torche pour explorer l’île, repousser les attaques de fantômes et tenter de découvrir les mystères de leur passé perdu.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (24 mars)

L’histoire commence lorsqu’un archipel nommé Kark Isles apparaît près de la ville de Ryza, notre protagoniste. Y voyant une menace pour leur foyer, Ryza et ses amis décident d’enquêter sur les îles et y découvrent des ruines et un immense portail. Alors que Ryza s’en approche, une étrange voix résonne dans sa tête et lui indique d’atteindre le Code of the Universe. Que trouveront-ils derrière ce portail, et que peut bien être ce « Code of the Universe » ? Espérant trouver un moyen de sauver leur foyer, Ryza et ses amis partent pour une aventure qui tourne autour d’une Key et des origines de l’alchimie.

Explorez une vaste zone ouverte ! Dans ce jeu, de nombreuses cartes sont liées les unes aux autres, permettant au joueur de se déplacer d’une zone à une autre sans aucun écran de chargement. Partez découvrir un monde vaste et plein de vie avec plus de liberté.

The Legend of Heroes: Trails to Azure (17 mars)

Suite aux événements de Trails from Zero, la Special Support Section se retrouve avec de nouveaux membres et de nouvelles missions. Cependant, les tensions croissantes au sein de Crossbell ainsi que les pressions exercées par les deux puissances politiques voisines menacent la sécurité de la ville ainsi que l’intégrité de l’équipe.

Have A Nice Death (22 mars)

Vous devrez empoigner votre faux et montrer qui commande au personnel récalcitrant, avant que l’équilibre des âmes ne soient compromis. Découvrez et explorez les départements les plus obscurs de Death Inc. générés de manière procédurale et rencontrez le personnel haut en couleurs qui les occupe, comme Pump Quinn, votre stagiaire et assistant personnel dévoué, toujours prompt à vous faire part des derniers potins de l’entreprise. Perfectionnez vos compétences au cours de combats effrénés de type hack n’ slash. Avec plus de 30 armes et sorts uniques à découvrir, vous pourrez créer des combinaisons dévastatrices et les améliorer. Puisque la Mort ne peut pas… mourir, profitez de ce que vous avez appris au fil de vos runs pour venir à bout des nombreux employés et boss récalcitrants de Death, Inc. Chaque tentative vous donnera droit à un entretien d’évaluation de vos performances et vous permettra de débloquer des objets et améliorations utiles pour atteindre vos objectifs. Accepter un bonus n’est pas toujours très bien vu par la culture d’entreprise. Par exemple, choisir une amélioration sous forme de Malédiction peut piquer la curiosité de l’Inspecteur du travail et vous attirer les foudres du personnel, ou pire : augmenter le prix du kafé et des autres objets essentiels pour le travail à abattre.

MLB The Show 23 (28 mars)

MLB® The Show™ 23 vous permet de réaliser vos rêves de baseball. Dynamisez la partie et prenez les commandes avec vos joueurs favoris, vos rivalités préférées et tous vos moments MLB favoris.

Fitness Boxing Fist of the North Star (2 mars)

Améliorez vos routines d’exercice quotidiennes, retrouvez la forme et forgez-vous un corps légendaire ! Tout en conservant les fonctionnalités de base de Fitness Boxing, ce nouveau volet ajoute des personnages et des décors du monde de Ken le Survivant pour des entraînements d’une efficacité optimale !

Les personnages de Ken le Survivant sont vos coachs La série Fitness Boxing est un jeu de boxe utilisant le Joy-Con™ pour vous permettre de donner des coups comme dans un jeu de rythme, tout en recevant des instructions de coachs auxquels de grands acteurs ont prêté leur voix. Dans Fitness Boxing Fist of the North Star, Kenshiro, protagoniste de Ken le Survivant et ses rivaux jouent le rôle de coachs.

Session: Skate Sim (16 mars)

UN GAMEPLAY AUTHENTIQUE Grâce au dual sticks controls, chaque stick représente un pied et vous devez apprendre à les gérer et à transférer le poids comme en réalité sur votre skate. La physique a été développée afin d’apporter réalisme, fluidité et immersion. Comme dans la vraie vie des skateurs, les premières heures peuvent paraitre difficiles, mais une fois la technique maitrisée vous retrouvez la fierté de passer votre tout premier vrai kickflip! Session: Skate Sim offre également une personnalisation complète de vos options pour obtenir l’expérience qui vous correspond parfaitement. Evidemment, tout est pensé pour vous accompagner grâce à un tutoriel complet et vous pourrez sélectionner la difficulté parmi 4 niveaux disponibles!

ANNEES 90 ET CULTURE SKATE Inspiré par l’âge d’or du skate de rue, les années 1990, Session: Skate Sim vous fait découvrir le vrai skateboard et sa culture: pas de système de score, juste vous, votre skate, votre spot et votre imagination ! Pas besoin de juge pour voir que ce nose slide ou ce varial heel flip étaient parfaits pour ce spot. Et parce que certains endroits sont légendaires, les créateurs du jeu en ont sélectionné plusieurs où vous pouvez exprimer votre créativité, dont Black hubbas (NEW YORK CITY), Brooklyn Banks (NEW YORK CITY), FDR Park (Philadelphie) et bien d’autres endroits.

«SI CE N’EST PAS EN VIDEO, ÇA N’A JAMAIS EU LIEU» Faire du skate et réussir les meilleures lignes dans les meilleurs spots est une chose, mais si personne n’est là pour le filmer, ça n’a jamais vraiment eu lieu… Dans Session: Skate Sim, vous pouvez filmer avec un filtre années 90 ou le fisheye et l’éditeur de vidéo vous permet de créer vos clips et de les partager. Vous avez accès à de nombreuses options dont la modification du champ de vision, la période de la journée, des filtres, plusieurs types de caméras (tripod, orbite…). Session: Skate Sim offre également la possibilité de passer du skateur au caméraman : effectuez votre figure et passez en filmer mode pour revivre la scène du point de vue de votre cameraman et créer le meilleur clip.

PERSONNALISATION Imposez votre style grâce à un système de customisation complet de votre skateur et de son skate. Grâce aux défis que vous relevez, vous gagnez de l’argent à dépenser dans les skate shops. Vous y trouvez près de 200 articles (hoodies, chaussures, casquettes, T-shirt, pantalons…) des plus grandes marques telles que Fallen, Zero, GrindKing, Thankyou, HIJINX Net, Antilanta, Roger Skate CO, No-Comply, iDabble et biens d’autres. Vous pouvez également customiser votre planche grâce à plus de 250 pièces disponibles tels que des roues, des trucks, et bien d’autres éléments de marque reconnues telles que No-Comply, GrindKing, Thankyou et bien d’autres. Non seulement ces changements (roues, trucks, riser pads…) sont cosmétiques, mais ils impactent également votre façon de skater. Trouvez la combinaison parfaite pour votre style et rentrez vos meilleurs clips !

ONI: La route pour devenir l’Oni le plus fort (9 mars)

Une action unique en son genre ! Le protagoniste, Kuuta, attaque l’ennemi à l’aide de son gourdin. Kazemaru aspire l’esprit de l’ennemi hors de son corps, et en détruisant cet esprit, Kuuta peut alors crier victoire. Profitez d’une toute nouvelle expérience unique en jouant Kuuta et Kazemaru en même temps !

Une façon différente de monter en niveau ! Kisejima, où se déroule le jeu, est divisé en trois zones avec une variété de défis allant du combat contre des ennemis aux missions d’escorte. Le joueur peut également monter de niveau en fuyant les monstres qui le poursuivent, comme un jeu de tag, et en collectant des champignons qui poussent en grappes pour acheter des clubs améliorés.

Cadre : L’île de Kisejima L’histoire se déroule sur Kisejima, une petite île située au milieu de l’océan. Ici, on dit que la puissance qui sommeille dans les esprits démoniaques locaux peut être tirée en les défiant lors d’épreuves, où d’anciens démons qui ont été autrefois vaincus par Momotaro sont convoqués au combat. Cependant, rares sont ceux qui sont revenus vivants de Kisejima.

Personnages : Kuuta, un guerrier démon, et son partenaire spirituel, Kazemaru Kuuta, le protagoniste, est le seul survivant de l’armée du Roi Démon qui a affronté Momotaro au combat. Lui et Kazemaru, un esprit mystérieux qui vit sur Kisejima, font équipe pour relever des défis de toutes formes et de toutes tailles !

Oeuvre de KENEI DESIGN Kisejima n’est peut-être pas très grand, mais le graphisme coloré de KENEI DESIGN, avec ses prairies vertes éblouissantes, ses forêts imposantes et ses plaines de mégalithes flottants, offre un impact émotionnel unique, différent de tout autre jeu d’action. Son créateur solo a inventé un mini-monde dans lequel chaque endroit est marqué par un attrait mémorable. ONI est une invitation pour les joueurs à profiter d’une expérience dans un petit monde, pour changer !

Mato Anomalies (10 mars)

Mato Anomalies est un RPG au tour par tour qui vous propose d’explorer Mato, une version néo-futuriste du vieux Shanghai. Dans la peau des deux protagonistes, Doe et Gram, vous enquêterez sur d’étranges anomalies et vous vous aventurerez dans des brèches pour lutter contre les abominations qui semblent vouloir détruire la ville. Faites équipe avec des compagnons inattendus et percez les secrets troublants de cette histoire dont les thèmes sont le devoir, l’espoir et la justice.

DEUX PROTAGONISTES Incarnez non pas un, mais deux protagonistes très différents. Le détective privé Doe doit rassembler des informations pour percer le mystère de la ville de Mato, tandis que l’énigmatique exorciste Gram s’aventurera dans les brèches et luttera contre les abominations démoniaques.

DC Justice League : Chaos cosmique (10 mars)

DC’s Justice League: Chaos cosmique te propose une toute nouvelle aventure dans laquelle la Justice League affronte Mr. Mxyzptlk, un puissant farceur de la 5e dimension. Joue comme tu l’entends lors de missions bourrées d’action, de combats acharnés et de défis corsés ! Incarne Batman, Wonder Woman et Superman, et fais équipe avec d’autres super-héros pour te mesurer à certains des plus puissants super-vilains de l’univers DC. Deviens un héros de Happy Harbor, doté d’attaques élémentaires déblocables, de capacités iconiques et d’armures, dont la vision thermique de Superman, le lasso de vérité de Wonder Woman et les batarangs explosifs de Batman. Embarque dans des missions annexes héroïques. Cherche des indices qui mènent aux vilains, aux trésors et aux lieux secrets. Améliore-toi en récupérant des tenues personnalisées et les artefacts de Justice, et 30 objets puissants d’attaque et de défense, dont l’arc de Green Arrow et la cape de Raven.

Remnant: From the Ashes (21 mars)

Remnant: From the Ashes est un jeu de tir à la troisième personne de type action-survie, dans un monde post-apocalyptique envahi de créatures cauchemardesques. Incarnant l’un des derniers survivants, vous devrez lutter en solo ou en groupe avec jusqu’à deux autres joueurs contre des hordes d’ennemis redoutables et des boss épiques pour défendre vos positions, reconstruire et reprendre ce qui a été perdu.

LES VESTIGES DE L’HUMANITÉ Le monde a été plongé dans le chaos par un mal ancestral venu d’une autre dimension. L’humanité survit tant bien que mal, mais possède la technologie permettant d’ouvrir des portails vers d’autres mondes et des réalités alternatives. Les survivants devront voyager grâce à ces portails pour lever le mystère sur les origines du mal, engranger les ressources pour assurer leur survie et offrir à l’humanité une chance de se reconstruire…

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (9 mars)

Élucidez un mystère ancien dans ce visual novel d’aventure et d’horreur Jusqu’où iriez-vous pour ramener quelqu’un à la vie ? L’histoire des « Sept mystères de Honjo » fait l’objet de toutes les rumeurs au Japon. Un étrange rituel de résurrection sème la zizanie parmi les lanceurs de malédictions…

Cette histoire déroutante se déroule dans l’arrondissement de Sumida à Tokyo, au Japon, à la fin du XXe siècle. Faites la lumière sur les espoirs, les rêves, et les craintes de ces personnages originaux prisonniers de malédictions mortelles, et dont les motivations s’entrelacent dans une histoire riche en rebondissements. Écrivez la conclusion de l’histoire !

Shogo Okiie, un employé de bureau comme les autres, se rend au parc de Kinshibori en pleine nuit avec son amie Yoko Fukunaga, pour enquêter sur une célèbre histoire de fantôme locale : les Sept mystères de Honjo.

Shogo refuse de croire Yoko lorsqu’elle lui dit que les mystères sont liés au rituel de résurrection, et n’y prête pas attention… jusqu’à ce qu’il ne devienne témoin d’événements étranges.

Au même moment, d’autres mènent leur propre enquête sur les Sept mystères… Des inspecteurs enquêtant sur une série de morts inexpliquées, une lycéenne en quête de la vérité sur le suicide de sa camarade, et une mère qui a juré de venger la mort de son fils.

Leurs désirs et leurs motivation s’entrelacent et interagissent autour des Sept mystères de Honjo, et culmineront en une bataille d’esprit et de malédictions.

void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 (3 mars)

Les développeurs de Nippon Ichi Software nous livrent le deuxième volet de la série Void Terrarium ! Avec cloudAI vaincu et Toriko sauvée d’une mort certaine, une nouvelle maladie mortelle menace à nouveau son bien-être. Pour la sauver, rejoignez Robbie et aventurez-vous dans le passé pour y trouver un remède.

The Wreck (14 mars)

Suivez Junon, une scénariste ratée, alors qu’elle tente de surmonter le jour le plus crucial de sa vie. Revivez le passé, modifiez le présent et accueillez l’avenir – ou regardez l’histoire de Junon se terminer en catastrophe. À 36 ans, la vie de Junon est en morceaux : sa carrière est au point mort, elle est complètement désorientée et sa vie privée s’effondre. Les choses se précipitent lorsqu’elle est appelée aux urgences et découvre que sa mère, avec qui elle est en conflit, est dans un état critique. C’est le jour le plus important de la vie de Junon, et à moins que quelque chose ne change, ce pourrait être son dernier. Créé par le studio The Pixel Hunt, doublement nommé aux BAFTA, The Wreck offre des graphismes éclatants, des mécaniques de jeu simples et uniques et des dialogues captivants, entièrement interprétés par un casting d’acteurs français.

BROK the InvestiGator (1er mars)

Dans un monde futuriste « light cyberpunk » où les animaux ont remplacé les humains, des citoyens privilégiés vivent sous un dôme protégé de la pollution ambiante pendant que d’autres se débrouillent pour survivre en dehors. Brok, détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa femme décédée. Bien qu’il n’ait jamais pu élucider cet accident, de récents évènements pourraient faire la lumière sur des évènements plus terribles encore… et liés à leur propre existence. Sauront-ils résister aux menaces de ce monde corrompu et affronter leur propre destin ?

Alice Gear Aegis CS Concerto of Simulatrix (16 mars)

Alice Gear AEGiS CS: Concerto of Simulatrix est un jeu d’arène de bataille 3D palpitant rempli d’action et de personnages adorables ! Enfilez votre équipement et place au combat ! Les Vices envahissent votre monde et vous êtes la seule personne à pouvoir le sauver ! En tant qu’actrice avec une prédisposition pour l’équipement spécial, vous vous entraînez sous l’autorité d’AEGiS, la société chargée de repousser les Vices. Affrontez vos coéquipières dans des simulations, profitez de combinaisons d’équipements Alice uniques et personnalisables pour gagner en force, en rapidité et en efficacité ! Suivez la vie de vos coéquipières et découvrez leurs motivations et ressentis tandis que vous unissez vos forces.

Tout un éventail de coéquipières adorables : découvrez des personnages jouables uniques dotés de leurs propres personnalités et ensembles de compétences !

Boutique en jeu pour vous amuser à personnaliser : profitez de larges gammes de vêtements, de variations de combinaisons mecha, d’armes et d’accessoires pour une touche kawaï supplémentaire !

Éléments de roman vidéoludique : suivez l’histoire globale du jeu et profitez de cinématiques de dialogues divertissantes et réconfortantes pour mieux comprendre votre personnage !

Combats dynamiques : combattez en 1c1 ou en équipe, formez une équipe extra ou enfilez votre équipement pour des combats en solo !

Système de progression visuel hexagonal : le système de progression hexagonal vous permet de visualiser votre progression et de suivre différentes routes pour atteindre votre objectif final !

Combats en ligne avec vos amis : utilisez la fonctionnalité en ligne pour inviter vos amis et déterminez la meilleure actrice d’AEGiS !

Tiny Troopers: Global Ops (9 mars)

Guerre totale ! Garde-à-vous ! Les Tiny Troopers sont de RETOUR dans Global Ops, un jeu de tir d’arcade twin-stick au rythme endiablé ! Votre mission ? Diriger une escouade d’élite de spécialistes endurcis au cours d’une campagne épique de plus de 40 missions à travers 6 théâtres de guerre ! Lâchez vos troopers dans des batailles explosives au cœur de déserts brûlants, d’épaisses jungles étouffantes et de toundras glaçantes !

The Smile Alchemist (2 mars)

À Polta Kolta, une ville où humains et bêtes vivent en harmonie, le jeune Nayc devient apprenti et s’entraîne durement sous la direction du célèbre alchimiste. Son objectif est de devenir le meilleur alchimiste du monde pour honorer une promesse faite à son précieux ami, mais une grande inquiétude le hante… The Smile Alchemist est un simulateur d’alchimiste combinant les éléments ludiques du développement du personnage, de la collection et par-dessus tout, de l’alchimie !

Ken Follett’s The Pillars of the Earth (1er mars)

Adapté du bestseller de Ken Follett, Les Piliers de la Terre retrace l’histoire du village de Kingsbridge de manière interactive. Incarnez Jack, Aliena et Philip, et influez sur le cours des évènements en explorant, discutant et faisant des choix. Ce chantier titanesque sera le théâtre de luttes sans merci. Philip, le moine, vient d’être nommé prieur de Kingsbridge. Jack, élevé dans les bois par sa mère, sort de la clandestinité et se découvre un vrai talent de bâtisseur. Avec Aliena, une jeune noble tombée en disgrâce, Jack et Philip s’attaquent à la construction d’une des plus ambitieuses cathédrales d’Angleterre.

Vanaris Tactics (2 mars)

Vanaris Tactics raconte l’histoire de Morgana et sa quête de liberté à l’extérieur des murs de Vanaris. Accompagnée de son frère Nigel et de son neveu Adrien, ils doivent fuir leur terre natale, l’endroit qui était jadis leur chez-eux. Découvrez l’immensité de Vanaris et faites la connaissance de nouveaux individus dans la même situation que vous, forcés à tout abandonner dans l’espoir d’échapper à leurs oppresseurs et de retrouver leur liberté.

Meg’s Monster (2 mars)

Bienvenue dans le Monde Souterrain, une terre où monstres et mutants dévorent des humains pour le petit-déjeuner. L’un de ces monstres, un ogre colossal du nom de Roy, n’est pas intéressé par la chair humaine. Cependant, un jour, lui et son meilleur Golan tombent sur une petite fille perdue du nom de Meg, et découvrent quelque chose d’absolument terrifiant : dès qu’elle se met à pleurer, le ciel prend une teinte rouge sang et la terre entière se met à trembler. Eh oui, les larmes de cette petite fille détiennent le pouvoir de déclencher l’apocalypse, et la seule façon de l’arrêter est de l’aider à trouver sa mère pour qu’elle puisse ainsi rentrer chez elle en toute sécurité. Meg’s Monster est un JRPG court, où l’histoire est centrale et où un énorme twist vous attend. Les joueurs y contrôlent Roy, qui commence le jeu avec 99,999 HP et qui est tout simplement… imbattable. Mais le vrai défi ici est de protéger Meg, car si elle se met à pleurer, c’est la fin du jeu pour tout le monde. Les joueurs devront donc apprendre à maîtriser des mécaniques de combats uniques, ainsi que des mini-jeux originaux, intégrés à chaque affrontement… et tout cela en protégeant Meg et en utilisant ses jouets préférés pour la calmer. Au cours de leur aventure ensemble, Roy et Meg rencontreront un grand nombre de personnages décalés et hauts en couleur, tous créé avec le style unique d’Odencat, avec son esthétisme si particulier du pixel-art, qui rend les monstres les plus effrayants absolument adorables. De nombreuses histoires et intrigues attendent nos héros, y compris des événements secondaires permettant de se lier d’amitié avec d’anciens ennemis. Ce qui semble être tout d’abord un jeu simple et réconfortant qui raconte l’histoire d’une amitié improbable se transforme finalement en quelque chose de bien plus grandiose et complexe, où Roy et Meg sont amenés à percer les mystères entourant le Monde Souterrain… et eux-mêmes. Tout cela donne une aventure forte en émotions, qui, comme toute belle histoire, restera dans votre coeur pendant de nombreuses années.

Rakuen (23 mars)

Rakuen est un jeu d’aventure sur un petit garçon qui vit à l’hôpital. Un jour, le garçon demande à sa mère de l’escorter dans le monde fantastique de son livre de contes préféré, afin qu’il puisse demander au gardien de la forêt de lui accorder un souhait. Afin de réaliser son souhait, le garçon doit relever un ensemble de défis qui consistent à aider ses voisins à l’hôpital en interagissant avec leurs alter-ego dans le monde fantastique… …Un vieil homme grincheux qui garde une boîte à musique cassée de sa vie tout en se plaignant de ne jamais recevoir de visiteurs ; une jeune femme dans le coma dont le mari ne l’a pas quittée depuis des mois ; une petite fille qui se lamente sur un ami dont elle n’a jamais pu dire au revoir après être tombée malade… Le garçon commence lentement à réaliser que ses voisins sont en proie à des secrets et des luttes qui sont mystérieusement liés à l’étrange hôpital.

Flame Keeper (17 mars)

Devenez Ignis, un charbon spécial chargé de libérer ce monde d’Orbis, envahi par les forces des ténèbres. Heureusement, vous êtes formé à l’art du combat mortel ! Apprenez à vous battre, améliorez vos capacités, aventurez-vous dans des mondes hostiles et restaurez la Flamme éternelle.

COMBATTEZ, ADAPTEZ-VOUS ET PERSÉVÉREZ Adaptez-vous et affrontez les ennemis avec des mouvements et attaques, tels des combos de coups de poing, dash, piétinements à large zone d’effet et puissants coups ultimes infligeant des dégâts décisifs. Mais attention, une utilisation intelligente de l’endurance est essentielle. Chaque biome de Flame Keeper est habité par des ennemis uniques et obstacles de difficulté croissante. Consultez le fidèle bestiaire et découvrez les forces des ennemis.

Adaptez-vous et affrontez les ennemis avec des mouvements et attaques, tels des combos de coups de poing, dash, piétinements à large zone d’effet et puissants coups ultimes infligeant des dégâts décisifs. Mais attention, une utilisation intelligente de l’endurance est essentielle. Chaque biome de Flame Keeper est habité par des ennemis uniques et obstacles de difficulté croissante. Consultez le fidèle bestiaire et découvrez les forces des ennemis. VOS CONSTRUCTIONS, VOTRE STYLE DE JEU Vos poings ne suffisent pas, il faut un petit remontant. Améliorez Ignis selon vos désirs via des compétences et capacités passives. Collectez les graines des ennemis vaincus pour avoir des compétences et accomplir des tâches spécifiques pour recevoir des runes et débloquer des capacités passives utiles. Mélangez-les et associez-les pour créer des tas de constructions différentes !

Vos poings ne suffisent pas, il faut un petit remontant. Améliorez Ignis selon vos désirs via des compétences et capacités passives. Collectez les graines des ennemis vaincus pour avoir des compétences et accomplir des tâches spécifiques pour recevoir des runes et débloquer des capacités passives utiles. Mélangez-les et associez-les pour créer des tas de constructions différentes ! SANTÉ ! Pour restaurer la flamme éternelle, parcourez chaque environnement à la recherche de son énergie pour la transférer dans le camp de chaque étape. Mais l’énergie que vous rassemblez est aussi votre santé. Épuisez-la pour recharger chaque feu de camp, mais vous devez aussi rester en bonne santé pour explorer plus profondément. Trouvez le bon équilibre et découvrez la meilleure façon de jouer.

Pour restaurer la flamme éternelle, parcourez chaque environnement à la recherche de son énergie pour la transférer dans le camp de chaque étape. Mais l’énergie que vous rassemblez est aussi votre santé. Épuisez-la pour recharger chaque feu de camp, mais vous devez aussi rester en bonne santé pour explorer plus profondément. Trouvez le bon équilibre et découvrez la meilleure façon de jouer. RECHARGEZ DANS VULPIS VILLAGE Au début de chaque niveau se trouve Vulpis Village. Les Vulpis sont amis avec un charbonnier courageux et donc heureux de rendre service. Ici, reposez-vous, améliorez vos capacités, reconstruisez et améliorez les structures grâce aux ressources collectées. Le village change avec la progression et ouvre de nouvelles fonctionnalités de gameplay.

Cannon Dancer – Osman (30 mars)

Dans un futur proche du 21ème siècle, le monde est contrôlé par un seul gouvernement corrompu et sous la menace d’une sorcier maléfique, Abdullah l’esclavagiste. Heureusement, un assassin solitaire et agent de premier ordre nommé Kirin offre ses services en tant qu’arme à louer. Kirin doit s’infiltrer dans la ville pour vaincre plusieurs ennemis, la panique et la terreur. Mais une fois à l’intérieur du temple principal de la secte, il est attaqué par les forces de police et laissé pour mort… Ce n’est que grâce à sa force intérieure qu’il peut se libérer et commence à avancer avec un seul objectif en tête : se venger de Jack Layzon, le directeur des affaires judiciaires qui l’a embauché. Mais comme si cela ne suffisait pas : trois autres membres du Teki veulent sa mort pour des raisons personnelles…

Pronty: Mystères des Profondeurs (7 mars)

Plongez en direction de Royla, le dernier refuge de l’humanité, et contemplez quatre siècles d’avancées technologiques. Cette Atlantide futuriste n’a cependant pas résisté à l’assaut des monstres mutants, infectés par les déchets toxiques de l’océan. Incarnez le gardien des mers Pronty et affrontez cette menace sans précédent aux côtés de Bront, votre javelot. Réduisez les mutants à néant, découvrez la vérité derrière cette invasion soudaine et levez le voile sur les origines de Pronty.

Formula Retro Racing: World Tour (31 mars)

Formula Retro Racing: World Tour est le deuxième jeu de la série Formula Retro Racing, des jeux de course d’arcade rétro influencés par les jeux de course d’arcade classiques du début des années 1990. Jeu de course rétro adapté à l’ère moderne, Formula Retro Racing: World Tour combine la simplicité des jeux de course d’arcade des années 1990 à une physique réaliste, un mode multijoueur en écran partagé et des performances graphiques à 60 images par seconde. Profitant du succès du jeu de course rétro original à succès, Formula Retro Racing: World Tour propose de nouveaux circuits et types de voiture pour un niveau de profondeur accru. Vous concourrez dans des lieux emblématiques à travers le monde, affronterez d’autres pilotes et tenterez de battre vos temps au tour. Parviendrez-vous à maîtriser chaque ligne de course, à appréhender chaque apex et à franchir la ligne d’arrivée pour décrocher la victoire ?

Dream Park Story (2 mars)

Ouvrez les portes d’un royaume de sensations fortes et de divertissement ! Créez et personnalisez votre parc d’attractions. Commencez par des manèges simples comme les tasses de thé et les trampolines, puis passez petit à petit à des manèges plus spectaculaires. Vous pouvez même engager des mascottes et organiser de superbes parades ! Qu’est-ce qui plaît le plus aux visiteurs ? Quelles améliorations pouvez-vous apporter à votre parc ? Prenez la température sur les réseaux sociaux du parc. Travaillez dur, et vous parviendrez peut-être à attirer l’attention d’influenceurs connus ! Vous n’avez plus de place pour vos nouveaux manèges ? Aucun problème ! Faites appel à l’entreprise de construction du coin pour agrandir votre parc. Vous monterez des grandes roues, des grands huit et d’autres manèges colossaux pour attirer les passants en un rien de temps. N’oubliez pas les mascottes ! Ces adorables personnages originaux représenteront votre parc dans l’esprit des clients ! Chaque année, vous pourrez engager une nouvelle mascotte qui vous donnera accès à des zones thématiques spéciales, comme la zone spatiale, la zone enneigée, ou encore la zone désertique. Faites grimper votre popularité et organisez des parades pour en mettre plein la vue aux visiteurs ! Plus vous impressionnerez vos visiteurs, plus vous gagnerez de points. Ces points serviront à développer de nouvelles attractions et de nouveaux spectacles, ou à ajouter des fonctionnalités à celles que votre parc propose déjà. Offrez à vos fans une expérience inoubliable, et hissez-vous au sommet du classement ! Découvrez les sensations fortes de la gestion d’un parc d’attractions ! À quoi votre parc ressemblera-t-il ?