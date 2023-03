La semaine dernière, nous vous partagions le teaser du studio Furyu pour leur tout nouveau projet nommé CRYMACHINA à destination de plusieurs plate-formes dont la Nintendo Switch. Le compte à rebours est désormais terminé levant ainsi le voile sur le projet avec trailer présentant ce qui semble être un Action-RPG. Certains faisaient déjà peut être le lien en vu du nom du jeu mais ce premier trailer nous présente une expérience qui semble reprendre et enrichir l’expérience délivrée par Crystar, précédent Action RPG du studio Furyu et sorti sur Nintendo Switch l’année dernière (retrouvez notre test de Crystar ici). Le titre est déjà prévu pour le 6 Juillet 2023 au Japon et NIS America s’engage déjà à sortir le jeu en occident d’ici la fin de l’année. Ceci dit, il y a fort à parier que cette promesse de localisation soit toujours limité à la langue anglaise. En attente de plus d’information, nous vous laissons le premier trailer de CRYMACHINA ci-dessous.

1er Trailer de CRYMACHINA

De quoi ça parle?

Dans un monde où l’espèce humaine s’est éteinte depuis plusieurs millénaires, les Shinki, une forme de vie synthétique, ont le devoir de tout faire pour réintroduire l’humanité. Joignez trois E.V.E., des personnalités recrées de personnes décédées et implantées dans des corps synthétiques, dans leur quête afin de restaurer leur humanité et explorer Eden afin de découvrir les secrets que cet univers renferme.

Une expérience visuellement extraordinaire du RPG présenté par un système de combat d’action intense associé à un système de customisation d’arme d’une grande profondeur. Le monde de Crymachina prend vie à travers ses décors ténébreux et ses visuels saisissant emprunt de Science-Fiction.