La version anglaise de Trinity Trigger a reçu une date de sortie définitive pour le public occidental. Aujourd’hui, XSEED Games et Marvelous ont confirmé que le jeu arrivera le 16 mai 2023 en Amérique du Nord et en Europe. Trinity Trigger est apparu pour la première fois sur Nintendo Switch au Japon en septembre dernier.

Trinity Trigger réunit un groupe de développeurs de RPG de premier plan, dont l’artiste Yuki Nobuteru (Trials of Mana), le créateur de personnages Raita Kazama (Xenoblade), le scénariste Yura Kubota (OCTOPATH TRAVELER) et le compositeur Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Trials of Mana). Trinity Trigger est désormais disponible en préachat physique sur consoles chez les détaillants participants au prix de 49,99 €/44,99 £. Les détails sur la disponibilité numérique seront communiqués ultérieurement.

Trinity Trigger est un tout nouveau jeu de rôle d’action combinant l’aspect et les sensations des RPG emblématiques des années 90 avec un accent mis sur les combats rapides et personnalisables. Les joueurs prennent le contrôle de trois jeunes héros qui tentent de défier le destin et de sauver le continent de Trinitia. Ils sont accompagnés par les Déclencheurs, d’étranges créatures ayant la capacité unique de se transformer en huit types d’armes que les joueurs doivent maîtriser s’ils veulent réussir dans leur quête. Que vous jouiez seul ou avec deux amis en coopération locale, explorez des biomes et des donjons variés, élaborez des stratégies pour exploiter les faiblesses des ennemis et changez votre destin !

Maîtrisez les armes des dieux – Résolvez des énigmes et vainquez des ennemis seul ou avec des amis en coopération locale en traversant les donjons de chaque Arma, des tours fabriquées à partir des armes des dieux tombés au combat.

Découvrez les mystères de Trinitia – Dévoilez des passages cachés en explorant les moindres recoins des divers biomes de Trinitia et discutez avec les habitants pour obtenir des indices et découvrir les secrets bien gardés de ces forêts, déserts, champs de neige et autres.

Changez le cours de la bataille – Faites un usage expert de la roue d’armes dans la bataille pour changer entre huit types d’armes à la volée – chaque ennemi a une faiblesse et la trouver et l’exploiter est la clé de la victoire.

Une épopée générationnelle du jeu de rôle – Trinity Trigger s’inspire des RPG d’antan, mais son gameplay accessible et gratifiant intègre des éléments modernes qui en font une nouvelle aventure passionnante.

Développé par FuRyu et publié en Europe et en Australie par Marvelous Europe, Trinity Trigger sera lancé sur la Nintendo Switch™, PS4™, PS5™ le 16 mai 2023. Ce titre a été classé PEGI 12.