Les mystères sont les pires menaces pour l’humanité ! Découvrez quelques-uns des détectives qui vous aideront à les résoudre dans Master Detective Archives: Rain Code, disponible le 30 juin sur Nintendo Switch !

Un tout nouveau jeu d’action et d’enquête dark fantasy par les créateurs de la série Danganronpa !

Yuma, un détective amnésique en formation, et Shinigami, l’esprit qui le hante, s’attaquent à des mystères non résolus dans une étrange ville étrange où la pluie ne s’arrête jamais.

Maîtres Détectives contre mégacorporation

Dans une étrange ville contrôlée par une mégacorporation où la pluie ne cesse jamais de tomber et où les mystères ne sont jamais résolus, des Maîtres Détectives du monde entier, chacun possédant des pouvoirs uniques, relèvent le défi de découvrir la vérité. Avec Shinigami à ses côtés, Yuma rejoint l’enquête en tant que stagiaire de l’agence de détective. Voyagez librement dans l’environnement entièrement 3D de la ville pour recueillir des preuves et des témoignages.

Entrez dans le Labyrinthe des mystères, une expérience de résolution d’énigmes unique et décalée !

Faites progresser l’enquête pour qu’un royaume connu sous le nom de « Labyrinthe des mystères » fasse son apparition, créant ainsi un chemin vers la vérité. Cependant, une fois à l’intérieur de ce royaume, les mystères qui entourent l’affaire se matérialisent sous forme de gadgets et de pièges attendant de consumer Yuma. Les règles du monde réel ne s’appliquent pas ici : plongez dans le labyrinthe en constante évolution et allez jusqu’au cœur des choses.

Mais ce n’est pas tout ! De monstrueux Spectres des mystères feront tout en leur pouvoir pour empêcher Yuma d’atteindre la vérité. Esquivez leurs mensonges et réduisez les contradictions en pièces avec la Solution Blade !