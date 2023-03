Spike Chunsoft a annoncé aujourd’hui Fitness Circuit, un jeu de sport / fitness sur Nintendo Switch. Il sera lancé en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions d’Asie le 26 mai 2023. Le jeu sera vendu à la fois physiquement et numériquement. Le prix est fixé à 49,99 $ / 49,99 € / 39,99 £.

Fitness Circuit est conçu autour de cinq points clés pour vous aider à motiver et à maintenir votre entraînement.

10 minutes par jour, 3 jours par semaine : Fitness Circuit utilise le Super Circuit Training, une méthode d’entraînement qui alterne des exercices d’aérobic et de musculation pour brûler efficacement les calories, augmenter l’endurance et améliorer la force musculaire en peu de temps. Cette méthode est conçue pour avoir un effet d’entraînement élevé, de sorte que vous n’aurez pas besoin de jouer tous les jours. Effectuez une séance d’entraînement standard en seulement 10 minutes par jour, 3 jours par semaine. *Les effets de l’exercice et les résultats varient selon les individus.

Entraînez-vous n’importe quand, n’importe où : Fitness Circuit ne nécessite rien d’autre qu’un peu d’espace pour bouger et des manettes Joy-Con. Pas besoin d’équipement supplémentaire ou de salles de sport bondées.

Entraînement en circuit pour tous les corps : Tout le monde peut jouer. Fitness Circuit propose un entraînement adapté à vos besoins et préférences individuels.

Des routines amusantes : Il suffit de suivre les instructions de l’entraînement pour aider votre coureur à l’écran à réaliser une performance flashy et divertissante. C’est amusant à jouer et à regarder.

Jouez avec vos amis : Faites-en une séance d’entraînement en groupe. Fitness Circuit prend en charge le mode multijoueur en ligne à 4 personnes, ce qui vous permet de jouer et de vous affronter ensemble pour tirer le meilleur parti de votre entraînement.

Coureurs fitness et acteurs vocaux : Les personnages colorés de Fitness Circuit sont interprétés par certaines de vos stars d’anime préférées, en anglais et en japonais.