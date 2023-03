Nintendo-Town a un discord ! Vous ne le saviez pas ? Et pourtant ça fait maintenant plusieurs années qu’il est ouvert et qu’il n’attend que vous !

Mais tout d’abord, pour les gens au fond qui ne sont pas encore dans le web 3.0, le turfu, bref dans la modernité moderne, on va vous expliquer ce que c’est.

Discord c’est en gros la version moderne des forums que l’on connaissait avant. Mais c’est beaucoup plus fluide, plus accessible et surtout facilement installable partout ! Vous êtes sur votre PC ? Hop une application est dispo. Sur votre Xbox ou votre PS5 ? C’est dispo aussi ! Et je ne parle même pas de votre téléphone … c’est dispo aussi ! En fait, c’est actuellement dispo un peu partout sauf sur Switch. Mais ce n’est pas grave !

Mais contrairement au forum d’avant, Discord n’est pas seulement là pour parler d’une seule passion, mais de tout, il suffit depuis une application principale d’ajouter des serveurs disponibles, mais surtout d’y ajouter celui de … Nintendo-Town !

Car Discord, là aussi, n’est pas un simple endroit où parler ou mettre des photos de chat qui pète, c’est aussi un lieu sur lequel on peut discuter en audio (un peu comme Teamspeak pour les anciens, ou mumble), ou même encore streamer directement notre écran, vachement pratique pour montrer quelque chose rapidement.

Mais chez Nintendo-Town, ça a pour principale utilité de parler à notre communauté, et c’est là où vous rentrez en compte, oui vous là, le timide derrière son écran, sur Discord il suffit juste d’un pseudo, vous n’êtes même pas obligé de venir parler en vocal, et le pire c’est que vous n’êtes même pas obligé de dire bonjour ! Et ça, c’est cool.

Sur notre discord on parle de tout, du beau temps (sauf quand il ne fait pas beau), des futures sorties de jeux, des jeux disponibles sur d’autres consoles que la Nintendo Switch, mais aussi de Sport, de Mangas, de Films, bref tout est à votre disposition.

Et vous pouvez même venir que pour poser de petites questions à droite et à gauche, comme ça juste pour ne pas attendre 2h une réponse, si quelqu’un a déjà fait le jeu, ou bien si c’est une tout autre question, un autre membre de la communauté ou même de l’équipe sera ravi de vous répondre.

Vous allez me dire, mais c’est payant tout ça ? Et bien pas du tout, c’est gratos, moins cher que rien du tout, alors vous avez un abonnement payant, mais c’est pour les riches ça.

Venir sur notre discord est un prolongement de ce que l’on vous propose sur le site. Vous aurez un canal pour être au courant de nos débuts de streams, un autre pour les sorties de news et d’actualités, vous serez aussi au courant de nos derniers concours, il y a un salon qui vous avertit des derniers bons plans que ce soit chez notre partenaire Eneba (pour des cartes eShop moins cher), ou bien encore sur les différents sites marchands pour payer vos jeux en boite au meilleur prix. Et puis le plus important, il y a moi, Lordo, présent dessus pour vous embêter et dire que je n’aime rien (alors que tout le monde sait que j’aime les robots et Nomura !).

Alors ? L’aventure vous tente ? Il ne vous reste alors plus qu’à cliquer ici pour nous rejoindre.