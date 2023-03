Tout droit sorti de la caverne d’Atari, voilà un nouvel épisode de la série « Recharged ». Cette fois-ci, est remis au goût du jour un soft du début des années 80.

Une fois que l’on souffle sur la poussière qui recouvre ce shoot des temps anciens (paru sur les micro-ordinateurs 8-bit de la marque, les légendaires Atari 400 et 800), force est de constater que Caverns of Mars n’est pas un énième clone de Space Invaders, comme il en pullulait à l’époque, mais au contraire, ce shmup joue la carte de l’originalité.

Il nous propose, hier comme aujourd’hui, un plongeon (littéralement) dans les profondeurs souterraines de la planète Mars.

Ground Control to Major Tom

Notre vaisseau est en chute libre dans les coursives martiennes, et pour le ralentir, creuser la roche qui nous fait face ou abattre l’ennemi, existe le tir. Idéal, efficace, providentiel tir qui nous sauvera de moultes et périlleuses situations, mais attention toutefois à ne pas trop en abuser car notre barre de carburant se vide à la moindre mitraille.

Deux modes de jeu s’offrent à nous. En mode Arcade, avec des niveaux qui défilent et retour à la case départ en cas de game over, nous avons droit à pléthore d’armes en cours de jeu, entre le tir simple, double, le fusil à pompe ou encore le laser, et des bonus/malus, au choix, une fois le niveau terminé. De quoi animer la partie, et gérer un maximum nos conditions de survie (opter pour le carburant ou pour la vie?).

Le mode Mission est plus sobre (nous n’aurons qu’une arme possible en début de partie) mais il n’est pas moins captivant : il s’étale sur une suite de parcours distincts , à débloquer, en mode die-and-retry énervé, exigeant de s’adapter aux contraintes que le jeu met en place pour freiner notre progression.

Life on Mars ?

Le résultat est addictif, pas évident en soi mais étonnamment jouable une fois les rudiments acquis et pour peu que nous utilisions le tir à bon escient. Nul besoin de pester, notre vaisseau répond au doigt et à l’œil et nous serons bien les seuls responsables face à nos échecs.

Le challenge est relevé, mais il n’est pas impossible. Passé les premières minutes à jouer, Caverns of Mars donne envie de s’investir. Nous avons 6 points de vie et les difficultés s’avèrent être habilement espacées, entre champs de mines ou galeries en mode zig-zag mortel.

Histoire de s’habituer au gameplay et aux exigences du jeu, il y a une option « entraînement », avec une vitesse réduite, en Arcade. Si au contraire, vous souhaitez en baver, mais aussi multiplier de manière exponentielle votre score par des points bonus, testez la contrainte « Iron Man » et son unique point de vie.

Ashes to Ashes

Graphiquement, nous reconnaissons bien la patte d’AdamVision et Sneaky Box, déjà auteurs de Gravitar et Yars : Recharged : des décors minimalistes, parfaitement lisibles, ce qui aide à notre concentration, des fonds colorés avec soin et des animations jamais mises en défaut, malgré des explosions en chaîne.

Techniquement, il n’y a aucune fausse note. A noter que la bande son est à la hauteur de l’ensemble, musique bien rythmée et bruitages des plus pétaradants.

Côté défaut (et à tout compter, il n’y en a bien qu’un seul), le contenu se borne au mode Arcade et au mode Mission. Car c’est un peu la règle avec tous les titres estampillés « Recharged », deux modes de jeu et puis c’est tout ! L’histoire est laissée à l’imagination du joueur et le joute -et l’envie d’y rejouer- se basent essentiellement sur le scoring ; et ce même si la progression dans les niveaux reste satisfaisante.

Caverns of Mars a au moins un grand mérite, il ne ment pas sur ce qu’il a à offrir. Mieux encore, il nous gratifie d’une rafale de fraîcheur sur un concept des temps anciens.

Conclusion 7.2 /10 La vertigineuse chute dans les tréfonds, alors que les galeries se font de plus en plus étroites et les ennemis, de plus en plus nombreux, a de quoi susciter l'intérêt. Le maniement du vaisseau est parfait et le concept s'avère excellent. Seule limite à notre enthousiasme : le contenu, à l'image des jeux estampillés « Recharged », qui se bornent aux modes suscités et à notre joie à scorer sans fin (ou pas). LES PLUS Un concept excellent

