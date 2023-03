Après celle d’hier (ici) via le Famitsu, Gematsu livre de nouvelles images ce matin. Falcom a publié de nouvelles captures d’écran pour Ys X : Nordics présentant le protagoniste Adol Christin, l’héroïne Carja Varta et le système de combat « Cross Action ».

Falcom avait précédemment annoncé que le prochain volet de la série Ys était prévu pour une sortie sur Nintendo Switch et nous avons maintenant quelques détails supplémentaires sur le titre. Le jeu s’intitule officiellement Ys X : Nordics, et sortira sur la console hybride au Japon en 2023. Ys X : Nordics sortira pour célébrer le 35e anniversaire de la série. Il est prévu d’étendre le gameplay dans de nouvelles directions pour la franchise, en offrant un contrôle étendu de plusieurs personnages grâce à un nouveau système « Cross Action » ou en introduisant la voile et les batailles navales.