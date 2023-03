Mato Anomalies a su nous séduire dès ses premiers trailers, développé par le studio chinois Arrowiz, habitué à la VR et au Visual Novel. Le jeu nous propose un mélange de RPG au tour par tour, avec une grosse dose de Visual Novel, mais saupoudré aussi de jeu de cartes, le tout enrobé par une jolie DA. Alors est-ce à la hauteur de nos attentes ? Préparer votre plus belle casquette de détective, c’est parti pour Mato Anomalies !

Une histoire d’enquête et de spiritualité

Doe, notre personnage principal, est un détective privé plutôt discret. Un jour, il est contacté par Beladonne, la propriétaire de l’hôtel Telosma, où elle gère secrètement le plus grand réseau d’informateurs de Mato. Elle demande à Doe d’enquêter sur un mystérieux phénomène qui se déroule dans Mato : la NEUROMATIERE.

En enquêtant dessus, Doe approche d’une caisse de chargement dans un port, mais il se voit aspiré à l’intérieur et se retrouve dans un antre : un lieu hors de notre temps et espace, une sorte de fissure entre les mondes. Dans cet antre il se fait secourir par Gram, le second personnage principal de notre histoire. C’est un « chaman » capable de se battre contre la Marée Funeste qui peuple ces antres.

Au cours de notre aventure nous allons alors toujours graviter autour de ces antres, la NEUROMATIERE, parfois autour de malfrats qui essayent de l’utiliser pour s’enrichir, mais parfois pour toute autre raison, dont nous allons volontairement nous taire pour vous garder la surprise.

Le scénario n’est jamais vraiment surprenant, plutôt manichéen dans l’ensemble, les méchants sont très méchants, les gentils sont très victimes. D’autres personnages que ce soit secondaires ou qui se rajouteront à votre équipe vont augmenter un peu tout ce lore. Il faut avouer que cette ambiance futuriste proche d’une ville chinoise est très agréable à vivre.

Beaucoup de choses différentes

Mato Anomalies se veut très généreux et c’est peut-être son plus grand défaut. A vouloir proposer trop de choses différentes, on finit par être juste moyen dans chacune d’entre elles.

Parlons dans un premier temps de la navigation, Mato Anomalies n’est pas un monde ouvert, c’est un ensemble de zones plus ou moins grandes, mais surtout plus ou moins vides. Si la ville est jolie et attirante, elle est effroyablement vide : en dehors des personnes présentes pour lancer les quêtes, ou des marchands, la ville ne respire pas la vie. Pire, nous n’avons plus l’habitude de voir des personnages statiques en permanence, aucun ne se déplace ou ne bouge, c’est flippant et très à l’ancienne.

Se déplacer dans les antres reflète un peu le même souci, les antres vont être des zones à explorer à la Persona 3 ou 4, qui se dévoilent au fur et à mesure que vous avancez à l’intérieur. Globalement très linéaires, vos déplacements seront limités à deux choses : ligne droite, salle carrée/ronde. Nous allons donc en permanence suivre ces couloirs, très peu labyrinthiques. Des ennemis seront présents pour jalonner cette progression. Soit présents avant d’entrer dans une pièce qui contiendra un coffre, soit pour avancer et atteindre la fin de l’antre.

Mais cette générosité va aussi impacter les mécaniques de gameplay du jeu. L’histoire proposera finalement deux côtés de jeux, la première c’est Doe dans le monde réel, il va globalement faire avancer l’histoire, nous allons suivre son enquête dans Mato. De temps en temps, il faudra persuader des gens, c’est alors qu’un jeu dans le jeu va se lancer. À l’aide d’un deck de cartes, vous allez devoir soumettre une personne. Assez classique pour ceux qui connaissent le genre, les cartes vont soit vous procurer de la protection, soit infliger des dégâts, le but sera de passer l’ennemi à 0 tout en survivant de votre côté. Pas toujours simples et équilibrées, ces phases peuvent parfois être rageantes, car globalement lentes et compliquées. Cependant après 3 échecs, vous pourrez les passer, le jeu est gentil.

L’autre côté ce sont justement ces antres. Aux côtés de Gram et par la suite d’autres alliés, vous allez vous battre dans des combats au tour par tour. Chacune de vos attaques va avoir un temps de réinitialisation en dehors de votre attaque de base. Chaque personnage va aussi avoir son style de jeu, Gram par exemple sera vraiment un attaquant pur avec son épée ou sa lance. Car chaque personnage aura à sa disposition deux types d’armes qui vont alors influencer ses attaques disponibles en combat. Ces combats sont plutôt sympas, mais des choses rendent le truc un peu embêtant. Chaque personnage va avoir ses statistiques et ses faiblesses, en revanche tous vos HP et vos XP sont partagés. Vos HP totaux seront donc une addition des PV de tous vos personnages. Mais comme chacun d’eux peut être faible et que vous avez peu de possibilités d’influencer les ennemis, vous êtes alors très liés au hasard et au pas de chance possible.

Et pour finir, bien sûr, le côté Visual Novel du jeu, c’est peut-être le point qui pourrait rebuter le plus de gens, car le jeu est très verbeux. Heureusement, il est totalement traduit en français, la traduction est d’ailleurs très bonne et l’histoire est globalement agréable. On ressent vraiment les intentions de chacun des personnages. Vraiment un très bon point du jeu.

Plein de menus !

Plein de menus différents sont disponibles pour vous permettre de gérer vos personnages. Il faut noter dans un premier temps que le jeu a un énorme problème de menus et globalement de sélection. C’est très désagréable, car à plusieurs endroits des menus il n’y a pas d’élément sélectionné par défaut, il faut alors toujours faire un mouvement. Ensuite les mouvements de drag/drop par exemple sont assez anarchiques. Et pour finir tantôt nous utiliserons L/R, tantôt ZL/ZR et parfois juste la direction et A. C’est assez embêtant dans sa globalité, notamment lors des phases de jeux de cartes.

Ensuite nous allons très peu souvent aller dans le menu du jeu accessible via X, ils ont pensé à rajouter des raccourcis postés sur les flèches directionnelles, un vrai bonheur à ce niveau-là. Un menu va nous permettre de gérer l’arme de notre héros, ces armes vont influencer sur ses dégâts bien sûr, mais aussi pouvoir avoir des affixes en fonction de leurs nouveautés, mais surtout plus vous avancerez plus les armes procureront des techniques supplémentaires à votre héros et ça c’est sympa !

Un autre menu nous permet de gérer les talents, là aussi fort pratiques, ça nous permet notamment de nous spécialiser dans une arme, car chaque héros peut choisir entre Yin et Yang, basé sur l’attaque ou la défense en gros, mais surtout sur l’arme. Choisir les dégâts pour Gram nous permet de spécialiser les épées et donc les techniques liés aux épées. Le 3ème menu permettra de gérer des « équipements », qui serviront de bonus. Des emplacements vont se débloquer au fur et à mesure de la prise de niveau, poser des équipements ici permet d’augmenter vos stats comme +4% d’attaques, il y a la possibilité aussi de lier ces équipements en fonction de leurs emplacements de dépôts et alors dans ce cas-là on va augmenter ces bonus grâce au lien créé.

Et pour finir, simplement l’utilisation de potions. Ces menus sont donc bien pratiques pour gagner du temps lors de nos déplacements qui eux, comme dit plus haut, sont plutôt ennuyeux.

Un environnement agréable

Compliqué de dire que le jeu est magnifique, mais tout aussi difficile de dire qu’il est laid. Le jeu est globalement beau notamment grâce à sa DA qui fait mouche, on sent la volonté et l’envie de vouloir insuffler une âme futuriste sans aller dans l’excès. Cependant on sent aussi le manque de budget global.

Mais le jeu est quand même généreux, chaque chapitre va avoir une ambiance au niveau de ses antres, si ces dernières ne sont pas des plus agréables à parcourir, on appréciera l’effort de nous changer l’ambiance et certaines sont vraiment sympas, c’est juste dommage que la première ne soit vraiment pas jolie on part du mauvais pied.

Les mouvements de notre personnage sont d’un autre temps, c’est vieillot, sa vitesse ne correspond pas à la distance que l’on parcourt, les zones comme dit plus haut sont vides ou statiques. Les cinématiques quant à elles sont très jolies, elles sont soit faites avec le moteur, cinématique classique comme une petite vidéo, soit ce sont des sortants de bande dessinée animés, là pour le coup c’est vraiment agréable et ça donne un côté dynamique juste fabuleux. Sinon ce sont des phases de dialogues très classiques, il y en a énormément, accompagnées de personnages dessinés en 2D, mais avec de petites animations pour rendre le tout plus vivant.

Côté sonore les musiques sont plutôt agréables, si on peut noter que le doublage est disponible en 3 langues : japonais, chinois et anglais. On sera plutôt rapidement gavé par le peu de phrases disponibles et qui sont prononcées en boucle à chaque attaque lors des combats.

On notera quand même que le jeu est plutôt désagréable en docké, pas forcément au niveau visuel, mais une sorte de latence se fait sentir quand l’on joue avec une manette pro, très désagréable, sensation totalement inexistante en mode portable avec les joycons. On se plaindra aussi de tous les temps de chargements, présents dès que l’on change de zone, ou qu’il se passe quelque chose. D’ailleurs souvent très longs et qui cassent totalement le rythme. Vraiment dommage.

Conclusion 6.2 /10 Mato Anomalies est un jeu qui se perd dans sa profusion. Un RPG qui fonctionne bien, un jeu de cartes qui fonctionne moins bien, un Visual Novel de qualité. On pestera sur les chargements, une interface utilisateur lente, une réalisation un peu passée. Mais ne vous méprenez pas, le test un peu à charge, mais nous avons une réelle affection pour ce jeu d’un studio chinois. Vendu en plus à un prix raisonnable pour sa profusion de contenu et sa passion. On ne le rappellera jamais assez, mais le jeu est quand même un gros Visual Novel et surtout entièrement traduit en Français !! LES PLUS Une belle direction artistique

