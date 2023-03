Etrian Odyssey Origins Collection sortira en Asie en version physique. Atlus prévoit un lancement en juin. Cependant, le jeu ne sera disponible qu’en version numérique en Amérique du Nord et en Europe. Ce n’est pas le cas en Asie (et au Japon). Tout possesseur de Nintendo Switch pourra importer une copie, quelle que soit sa région. Attention cependant, pour le moment, seul la langue anglaise semble prévue, pas de traces annoncées pour les langues suivantes (pourtant disponibles sur la version eShop chez nous): Allemand, Espagnol, Français, Italien.

Vous pouvez précommander la version physique d’Etrian Odyssey Origins Collection ici. Le jeu sera lancé le 1er juin 2023.

Explorez les débuts mémorables d’une franchise légendaire du RPG avec les versions remasterisées de trois aventures intemporelles qui ont vu des générations de joueurs et de joueuses embarquer pour un voyage pavé de découvertes inoubliables, de méticuleuses cartographies de donjons et de savantes constructions de groupes pour l’exploration et le combat tactique ! Incarnez le leader d’une guilde d’aventuriers et partez chasser trésors disparus et secrets oubliés à travers les profondeurs d’un vaste et tentaculaire labyrinthe. Cartographiez votre périple et votre environnement au fil de vos confrontations avec des ennemis de toutes tailles dans des combats au tour par tour, regagnez la ville pour vous reposer, revendez vos trouvailles pour améliorer votre équipement et gérez votre groupe grâce à une large sélection de héros qui vous permettront d’optimiser à votre guise votre équipe jusqu’à trouver la composition qui vous mènera au triomphe !

Retrouvez dans Etrian Odyssey Origins Collection :

Des histoires inoubliables : survivez à l’immensité d’une forêt labyrinthique à la frontière d’un paisible hameau dans Etrian Odyssey HD, hissez-vous jusqu’à un château suspendu dans les cieux dans Etrian Odyssey II HD, et mettez le cap sur un paradis littoral à la recherche d’une cité engloutie par les océans dans Etrian Odyssey III HD.

La cartographie via l’écran tactile de la Nintendo Switch : retranscrivez votre progression à travers le Labyrinthe en dessinant les tracés des murs et en plaçant des icônes pour indiquer l’emplacement des ressources et événements de l’histoire

Des graphismes remasterisés, une bande-son elle aussi remasterisée et de nouvelles mécaniques pour améliorer votre expérience de jeu, notamment plusieurs modes de difficulté et de nombreux emplacements de sauvegarde

Un accès facilité au codex monstrueux, au journal de quête et à l’arbre de compétences

Une liberté totale d’optimisation de votre groupe : choisirez-vous la combinaison de classes la plus à-même de vous faire progresser à travers le Labyrinthe, ou celle qui se prête le plus à votre style de jeu ?