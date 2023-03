Rise of Fox Hero est sorti le 17 février sur Switch, Steam, PS4, PS5 et Xbox. Il a été développé par Josep Monzonis Hernandez et édité par 2Awesome Studio.

L’éditeur 2 Awesome Studio est à moitié espagnol & néerlandais, ils sont développeurs et éditeurs puisqu’ils développent AK-Xolotl, par exemple, et ils ont édité Lost Wing ainsi que Stardup Compagny qui sont plutôt pas mal.

Josep Monzonis Hernandez n’a fait que des petits jeux avec une qualité assez basse. Souvent ce ne sont que des jeux où les mécaniques sont minimales tel que sauter et taper comme Horn Knight ou conduire & tourner avec Formula Bit Racing DX.

Un renard pas très doué

Vous pourrez noter qu’il n’y pas d’histoire a proprement parlé, il suffira de finir les niveaux pour terminer l’histoire et vaincre un gros dragon. Vous contrôlez un renard chevalier, il peut sauter et taper avec son épée qui a une portée absolument ridicule. Vous aurez 3 points de vie et aucun moyen de les récupérer dans un niveau.

Le saut se prend facilement en main accompagné d’une ombre qui permettra de voir où on retombe, mais la portée ridicule de l’épée va vous faire perdre de précieux point de vie pourtant vous avez donné 3 coups d’épées et aucun n’a touché l’ennemi à 2cm.

Les ennemis ne seront pas nombreux, seulement 3 ennemis différents et encore 2 d’entre eux sont identiques en termes de pattern. Vous aurez une plante qui tire du feu, une carapace bleu de MK8 qui vous fonce dessus et un slime rouge de dragon quest qui vous fonce aussi dessus. Encore une fois la seule source de dégâts que vous prendrez de ces ennemis est la portée de votre épée, c’est assez pathétique surtout qu’ils sont ultra faciles à éviter et jamais obligatoire de les vaincre.

Il n’y aura que 4 boss dans la totalité du jeu et ils ont tous un pattern propre à eux, mais ils ne sont vraiment pas compliqués à vaincre. Ils auront tous 1 à 2 attaques différentes, si vous les touchez, ils ont une frame d’insensibilité et il meurt en une dizaine de coups voir plus sauf pour un boss qui est une course poursuite à la Crash Bandicoot.

Tous les niveaux se ressemblent

Vous aurez 4 types de monde, la nature, les nuages, l’enfer et le désert. Il n’y aura pas de gigantesque différence entre eux à part le décor. Les niveaux sont des lignes droites avec des plateformes à sauter, des pièges à éviter et des objets à récupérer. Les collectables sont des pommes pour obtenir un diamant rouge, des tonneaux à casser pour obtenir un diamant bleu et des pièces étoiles. Les « cachettes » des collectables sont nazes, il suffira de tourner la caméra de temps en temps et quelques fois il faudra résoudre une énigme ultra facile. Aucun des collectables ne sert à quoi ce soit pour finir le jeu, mais vous pourrez dire que vous avez 100% le jeu si vous le faites.

Link’s Awakening Switch en moche et sans de bonnes musiques

Les graphismes ne sont pas très beaux avec des animations assez immondes, le prix de 5€ ne justifie pas un jeu aussi laid. Vous n’avez que 3 à 4 musiques dont 1 spécifiquement pour les boss, elles sont écoutables et répétitives à souhait pendant 1h.

On peut le finir à la pause repas

Le jeu se sépare en 4 chapitres avec chacun 8 niveaux donc 32 niveaux dans sa totalité, d’ailleurs les chapitres ne représentent rien vous n’aurez pas un décor spécifique par chapitre. Si vous ne récupérez aucun collectable ça durera entre 40 minutes et 1h, si vous faites le 100% à peu près 1h30-2h. Vous n’obtiendrez absolument rien à faire le 100% à part des diamants de couleur bleu et rouge accompagné de 4 pièces étoilés par niveau.

Conclusion 2.2 /10 Rise of Fox Hero est un jeu qui existe, il n’est pas horrible à jouer et vous pourrez le finir facilement, en revanche il dura moins d’une heure à faire des niveaux répétitifs. Le gameplay est correct pour sauter, mais horrible pour toucher avec son épée qui a une portée ridicule. Les niveaux sont des lignes droites avec des plateformes, des pièges, 3 types d’ennemis au total et des collectables inutiles qui ne te récompensent pas. Le jeu dure maximum 1h en fonçant sans rien récupérer et maximum 2h pour le 100%. Les graphismes, ne sont pas très beaux et les animations sont laides, accompagné de 4 musiques écoutables qui se répètent sans cesse. Rise of Fox Hero n’est pas le pire plateformer sauf qu’il ne fait rien de particulier et malgré que la douleur ne dure pas, c’est 5€ pour un jeu sans âme. LES PLUS Ça coûte 5€ heureusement

Ça coûte 5€ heureusement Prise en main facile (mais)

Prise en main facile (mais) L’ennui sera de courte durée (40min-1h)

L’ennui sera de courte durée (40min-1h) En français monsieur LES MOINS Un trailer qui parle d’une quête alors qu’il n’y a pas d’histoire

Un trailer qui parle d’une quête alors qu’il n’y a pas d’histoire (mais) Donner un coup d’épée est d’une galère

(mais) Donner un coup d’épée est d’une galère Les collectables ne servent à rien à part à 100%

Les collectables ne servent à rien à part à 100% Le 100% ne donne rien du tout

Le 100% ne donne rien du tout Il existe 3 ennemis au total et ils sont tous nuls

Il existe 3 ennemis au total et ils sont tous nuls Les boss sont très faciles

Les boss sont très faciles Les phases de plateformer sont redondantes

Les phases de plateformer sont redondantes La musique se répète très souvent avec seulement 4 musiques

La musique se répète très souvent avec seulement 4 musiques Les animations sont dégueulasses

Les animations sont dégueulasses Les graphismes ne sont pas très beaux Détail de la note Gameplay 0

Level design 0

Graphismes 0

Musique 0

Durée de vie 0