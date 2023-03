Tinhead a été développé par PIKO & édité par Qubyte Interative. Qubyte Interative est spécialisé dans la ressortie d’ancienne icône du jeu vidéo, aussi ils sortent énormément de portage de jeu portable à 3,99€ et ils font aussi quelques jeux de leur côté. PIKO Interactive est le développeur attitré pour sortir des anciens jeux en les remettant un peu à jour (un peu graphiquement, des options supplémentaires). Le jeu a été développé à l’origine par MicroProse et édité par Spectrum Holobyte sur Megadrive, le développeur comme l’éditeur ont tous les 2 complètements disparus. Il devait exister une version SNES de Tinhead qui devait sortir en 1994, mais elle n’a jamais vu le jour malgré qu’elle soit finie la cause est que MicroProse n’avait plus assez d’argent pour la relâcher dans le monde. La rom de Tinhead sur SNES a été récupérée par des fans et elle a été rendu publique.

L’espace est attaqué par un goblin aspirateur

L’histoire est la suivante, un goblin intergalactique connu sous le nom de Grim Squidge a volé toutes les étoiles de l’espace en utilisant sa voiture aspiratrice. Il décide d’envoyer les étoiles partout dans l’espace, une station non loin reçoit un appel à l’aide d’une des étoiles et celui qui le dirige est Tinhead. En prenant son courage à 2 mains, il décide de partir à la rescousse des étoiles. L’histoire est extrêmement simple et elle justifie uniquement l’objet étoile qui est présent dans chaque niveau, ça ne change rien de récupérer toutes les étoiles ou pas puisque la fin est identique.

Des contrôles simples et efficace

Votre petit robot pourra sauter, tirer des billes de fer tout droit, en arc ou en diagonales hauts chacune rebondira quand ils atteignent une surface. Il y a 2 versions du jeu (1993 & 2019) vous aurez quelques différences de gameplay et des graphismes un peu différents.

La grosse différence entre les versions (à part les graphismes) vous aurez 1 bouton attribué à changer le style de tir et un bouton pour tirer sur la version 1993, alors que la version 2019 aura un bouton attribué à chaque style de tir. Le choix des contrôles sera vraiment une préférence plutôt qu’une réel « différence »

Au-delà de ça vous aurez quelques bonus à récupérer dont la batterie qui recharge vos points de vie, l’éclair qui vous redonne tous les points de vies, le cœur qui recharge vos 1up et des billes avec chiffre qui augmente votre cadence de tir. Après il y a de nombreux bonus qui donnent uniquement des points et un autre qui donne une monture, telle qu’un chien ballon sauteur qui est spécial à utiliser.

Monter sur votre destrier à vos risques et périls

La monture vous permet de faire des grands sauts, mais le mouvement des sauts est constant et ça vous gêne énormément pour toucher les ennemis et certains moments vous forceront à perdre la monture à cause de la position des ennemis (1 coup et plus de monture). Après il y a différents types de monture selon le monde où vous êtes, un hélicoptère, une roue, un jet pack et ils ont tous des avantages et des inconvénients.

Un level design bordélique à souhait

Les niveaux sont labyrinthiques, vous pourrez vous promener un peu partout et ce n’est pas toujours évidemment où se trouve la suite du niveau. Vous avez beaucoup, beaucoup d’information à l’écran et le chemin à suivre semble vraiment aléatoire par moment.

En plus, les niveaux ont des textures extrêmement similaires même les différents mondes ont tous le même thème d’un futur plein de robot à tout va sauf le dernier niveau et le 1er niveau qui sont « spéciaux ».

Des ennemis variés et chiant en même temps

Les ennemis sont variés, les mondes auront presque tous des monstres uniques avec des comportements propres à eux. Ils auront tous des patterns très différents ce qui ajoutera de la difficulté et vous devrez retenir les différents patterns, après certains ennemis auront un pattern trop gênant pour ne pas dire chiant. La caméra du jeu ne permet pas de bien voir devant vous, en gros elle n’est pas bien centrée ce qui fait que certains ennemis arrivent à grande vitesse ce qui vous empêchera de les éviter à part si vous êtes déjà au courant de leur venue.

A la fin de chaque monde, vous aurez un boss, la difficulté est croissante et ils ne seront pas juste injustes de les affronter. Ils seront tous différents, mais il suffira de les toucher avec vos grosses billes de métal pour les vaincre.

C’est difficile de regarder l’écran

Peu importe la version que vous jouerez (1993 ou 2019), les graphismes sont grosso modo la même chose. Il faut le dire le jeu est assez laid, certes il est difficile de dire qu’un vieux jeu est moche pour certains, mais ici on ne sait pas trop ce qu’on affronte ou les décors se ressemblent tous avec des couleurs très spéciales qui ne s’accordent pas bien ce qui rend le jeu moins agréable à regarder.

Une musique de Méga Drive, c’est mauvais signe…

Les musiques sont écoutables, ce n’est pas folichon, la méga drive étant connu pour avoir des musiques ultra basiques comparé à la SNES, mais certains jeux ont réussi à faire exception à la règle comme golden axe. En revanche, les bruitages sont ultra basiques et c’est un petit bordel de son, après chaque bonus récupéré a son propre bruitage ce qui est une mention honorable.

Ça devrait être court, mais il dure plus longtemps

Comme énormément de jeu de l’époque, le jeu est relativement court après c’est la difficulté qui fait tout. Oui, le jeu est assez dur, heureusement, vous aurez un système de mot de passe qui permettra d’accéder à tous les niveaux du jeu. Il y a 4 mondes avec chacun 3 niveaux qui sont décomposés en 2 parties et le 3ème niveau de chaque monde en 3 parties. Les niveaux en 2 parties sont juste des phases de plateformer et si on atteint la fin on obtient un mot de passe pour continuer plus tard. Les niveaux en 3 parties ont 2 parties plateformer et la 3ème partie contre le boss du monde. Finalement ça dure 1h30-2h à compléter le jeu, après pour ceux qui rencontrent des difficultés ça tournera autour des 4-5h. C’est assez long pour un jeu de plateformer de l’époque, heureusement que le système de mot de passe est clément avec ses joueurs comparés à ce qu’on pouvait voir à l’époque.

Conclusion 3.2 /10 Tinhead est un jeu de son temps et pas tout le monde savait faire des jeux, il a des graphismes étranges, un gameplay simpliste, des musiques écoutables. La prise en main est facile à comprendre, mais la caméra pas centrée, les niveaux labyrinthiques et les ennemis avec des patterns trop imprévisibles gâchent l’expérience. Les graphismes sont vraiment laids et tout se ressemble dans un niveau ce qui est frustrant, même le character design est aussi simple que difficile à mettre un mot sur les ennemis rencontrés. Les musiques sont passables, mais les bruitages ne sont pas fous bien que chaque bonus ait un son propre à lui. Le jeu est court, mais elle augmente par sa difficulté causée en grande partie par le level design bordélique qui rallonge inutilement la durée de vie. Pour finir, Tinhead est un plaformer quelconque qui ne se démarque pas des autres, mais il a des petites qualités qui sont, malheureusement, submergé par des défauts agaçants et qui aurait pu facilement être réglé pour un certain nombre. LES PLUS La variété des montures

