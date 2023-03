Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Squad 51 vs. the Flying Saucers – 12.1GB

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key – 6.6GB

The Treflik Family – 3.3GB

The Mageseeker: A League of Legends Story – 2.2GB

Flame Keeper – 1.7GB

Unheard – Voices of Crime Edition – 1.6GB

Gripper – 1.5GB

Assault Suits Valken DECLASSIFIED – 1.4GB

Hyper-5 – 1.3GB

Life of Delta – 1.2GB

Dredge – 1.1GB

BookyPets Legends – 1.0GB

GrimGrimoire OnceMore – 914MB

The Guise – 889MB

Tanky Tanks 2 – 853MB

Saint Maker – 806MB

Cute And Creepy – 631MB

Amber City – 623MB

Pirates Outlaws – 496MB

Scramballed! – 459MB

Like Dreamer – 379MB

Loop – 346MB

Papertris – 346MB

Blocky Farm – 324MB

Volley Pals – 317MB

Air Battle – 304MB

My Little Prince – A jigsaw puzzle tale – 300MB

Unmatched: Digital Edition – 220MB

Off The Tracks – 211MB

Sushi Bar Express – 208MB

Orebody: Binder’s Tale – 191MB

Steal It – 168MB

Kung Fury: Street Rage – 153MB

The Answer is 42 – 127MB

Bitter-Sweet Cohabitation – 116MB