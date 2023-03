Mettant en scène un vaillant petit personnage imaginaire mais pourtant bien présent au sein de l’esprit de l’humain, la licence Figment revient dans une toute nouvelle aventure au sein de laquelle il faudra faire preuve de courage, d’audace, et surtout de beaucoup de réflexion afin de se dépatouiller d’un grand nombre d’énigmes. Une grande aventure pleine de poésie et de sensibilité attend le joueur… mais oseront-ils affronter leurs pires cauchemars… ?

Développé et édité par BedTime Digital Games, Figment 2 fait suite à son petit frère sorti en 2017. Désormais âgé de quelques années supplémentaires, l’entrée à bord du soft annonce tout de suite la couleur… ou plutôt le rythme, avec la place proéminente de la musique. L’accueil y est en effet particulièrement adorable, avec des sonorités rappelant avec douceur quelques notes des boîtes à musiques de l’enfance. Bien que disposant d’une typo un peu simpliste, le menu principal remplit son job et propose aussitôt aux joueurs qui le souhaitent de partager l’aventure à deux : de quoi séduire les tandems qui adorent partir en duo dès que possible. Ne criez pas victoire tout de suite tout de même… En effet, cette mise en scène permet de contrôler les deux personnages principaux du jeu, mais soulignons que l’un des joueurs sera sensiblement biaisé, avec un impact le plus souvent assez anecdotique. Cantonné au rôle d’oiseau mignon mais peu utile dans le fond, le joueur attitré à ce personnage fera principalement de la figuration, mises à part quelques petites séquences où il viendra épauler son acolyte. Néanmoins, l’affaire est excellente pour initier les plus jeunes à Figment en leur administrant un Joy Con dans les mains afin qu’ils fassent se mouvoir le volatile.

Le menu présente aussi un mystérieux domaine « Souvenirs », nous devrions bientôt savoir de quoi il s’agit…

Les rouages de l’esprit

L’aventure se déploie sous la forme de différents niveaux, découpés plus ou moins distinctement selon les étapes à venir. Certains découpages s’avèrent en effet plus prononcés que d’autres, qui passent davantage inaperçus. En outre, le rythme de l’aventure se montre quelque peu haché, comme s’il était possible de le découper en 3 phases : une centrale plus conséquente, entourée par d’autres séquences plus courtes.

L’histoire prend place au cœur de l’esprit d’un jeune homme travailleur, père de famille et désormais sous l’emprise des aléas de la vie… le boulot, les finances, la gestion de son couple et plus largement de sa famille. Quels sont les bons choix ? Comment prendre les bonnes décisions, garder un esprit ouvert et toutes les qualités possibles pour être un homme moderne bien dans ses baskets, et bien dans sa tête. Comment participer à la survie financière de sa famille sans pour autant placer le travail en pôle position ? C’est justement dans cette tête torturée que votre épopée prend naissance, tandis que quelques tumultueuses ténèbres assombrissent l’esprit sous la forme de cauchemars. L’esprit du jeune homme s’en retrouve bouleversé, avec de nombreux conflits à gérer, dans un esprit qui a du mal à trouver le juste équilibre. Le premier niveau est consacré à ces ombres coriaces qui vous bloquent le passage pour avancer. Ne vous attardez guère sur cette entrée en matière, d’une difficulté plus prononcée pour une simple mise en bouche, la suite de l’aventure s’avère nettement plus séduisante et bien mieux écrite. Nous avons eu un peu peur pendant les premières minutes, il est vrai… !

La mise en place des niveaux est assez carrée. Le joueur contrôle Dusty (tout comme dans le premier opus), un personnage original et courageux, accompagné de son acolyte Piper, pseudo chimère mi perroquet mi toucan/calao (le fameux joueur 2 !), un peu bavard mais assez enthousiaste. Nos deux petits héros collaborent et tapent la causette tout au long de l’épopée afin d’avancer plus sereinement sur le chemin. Un chemin qui se verra doter de nombreuses rencontres, avec à nouveau des dialogues, plutôt bien écrits, et mêlant parfois avec réussite un brin d’humour. Nous reviendrons sur le talent de la mise en scène de Figment 2, tant sa profondeur est réelle.

Dusty est cantonné dans les limites qui lui sont offertes : si plusieurs chemins peuvent s’ouvrir face à lui, la route restera globalement toute tracée avec bien peu de déviances possibles. Les amateurs de mondes ouverts n’y trouveront pas leur bonheur… celles et ceux qui préfèrent la rigidité des routes bien visibles seront ravis. Pour autant, Dusty devra faire preuve de bien des stratégies pour atteindre ses objectifs.

En effet, le jeu s’avère être un brillant mélange des genres, avec de l’action et des combats simplistes au corps à corps, mais aussi beaucoup de stratégie et de réflexion au gré des nombreuses énigmes du soft. Dusty (vous !) devra faire usage de nombreux interrupteurs (notamment des batteries de couleurs qu’il convient de placer dans les bons emplacements de la même dite couleur), réfléchir à bien utiliser tout son environnement (y compris les ennemis !) afin de pouvoir atteindre chacun des objectifs. Un judicieux jeu sur l’esprit est mis en avant, pouvant être fermé ou ouvert, et ainsi ouvrir sur de nouvelles perspectives… Les différentes étapes s’articulent globalement avec les mêmes mécaniques, et si ce n’est le premier niveau qui manque un peu de fun, la poursuite de l’aventure est d’un bon niveau de réalisation général. Petits et grands prendront plaisir à déambuler dans l’esprit afin qu’il redevienne digne de ce nom (et cela n’est guère si facile).

Pour y parvenir, Dusty peut faire usage de son épée afin de frapper avec vigueur les ennemis. Rien de bien compliqué, l’attaque se fait simplement en appuyant frénétiquement sur la touche. La vie de votre héros est visible dans une jauge sur le côté gauche, une jauge qui peut se remplir en collectant de petites sphères vertes appelées neurones d’endurance. Ces dernières peuvent se trouver à la fois tout au long du parcours, et notamment sur les arbres, mais aussi après avoir vaincu quelques petites bestioles. Les boss seront aussi de la partie et il est nécessaire de comprendre leur fonctionnement afin de les frapper au bon moment. Rien de bien compliqué… observez bien, et surtout, restez patients. Il suffit le plus souvent de frapper au bon moment.

Par ailleurs, l’aventure se veut peu punitive. Si notre petit Dusty voit sa vie s’envoler, ce dernier reviendra le plus souvent non loin du lieu de son trépas.

La musique dans la tête…

Nous vous recommandons vivement de jouer au casque à Figment 2. En effet, la musique occupe une part importante de l’aventure, et se montre particulièrement réussie, aussi bien dans son aspect strictement musicale que dans les bruitages. Le parcours est semé d’interludes sonores, avec des passages sur des ponts musicaux ou encore des touches de piano. Mais tout cela n’est rien face à la qualité des interprétations disponibles dans le soft, et notamment celles de vos plus féroces ennemis ! Ces derniers n’hésitent guère à pousser la chansonnette, pour notre plus grand plaisir ! Tout cela devient très vite entraînant (le bouffon arlequin est une belle réussite !), avec toujours quelques touches d’humour et des notes de musique qui rentrent sans mal dans la tête (ça tombe bien, nous y sommes !). Ils en deviendraient presque attachants ces « méchants »…

La démarche psychologique

Si la musique est d’une qualité indéniable tout au long de l’aventure, la plus grande force de Figment 2 est avant tout son écriture… nous avons été très agréablement surpris par le parallèle entre le jeu vécu et orchestré par le joueur, et son retentissement direct sur la vie du jeune homme. Quelques scénettes viennent compléter l’histoire, afin de parfaitement mettre en avant les conséquences des actions menées dans l’esprit.

Chaque petit personnage est amené dans l’aventure avec intelligence et préfigure véritablement un lien avec l’esprit humain. Les parallèles sont nombreux et donnent naissance à une véritable profondeur au titre qui s’avère malin et futé, aussi bien dans son déroulement que dans sa réalisation.

La mise en place des souvenirs, symbolisés au fil de l’aventure par des éclats roses qui viennent à fusionner pour reconstituer progressivement la mémoire du jeune homme, donnent peu à peu lieu à quelques courtes séquences qui permettent de mieux comprendre le passé humain. De quoi réfléchir sur sa propre situation et se demander si nous n’avons pas aussi quelques petits personnages à déverrouiller dans notre esprit afin de ne pas s’embourber dans des problématiques qui n’ont finalement que peu d’intérêt face aux véritables priorités de la vie…

Cer-veau-lent

Après avoir fait l’éloge de la plus belle de qualité de Figment 2, vient le moment qui fâche, celui du plus gros bémol. Quelques retours intempestifs et agaçants sur le menu principal sont à déplorer. Mais ce n’est pas tout. Vous le remarquerez rapidement. Quelques minutes sur l’aventure suffisent pour que ce travers vous saute aux yeux ! Le soft manque de fluidité et de nombreux ralentissements sont à souligner. Point de gros chargements à déplorer, mais des « lags » redondants qui viennent à ralentir la fluidité générale. L’aventure ne s’en voit pas véritablement gênée, mais impossible de passer outre…

Aussi, l’aventure se boucle un peu trop rapidement… Comptez 6h en moyenne. Pourtant, l’esprit humain est suffisamment riche et torturé pour donner matière à sa reconstruction interne !

Figment 2 est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 25 euros environ.

Le saviez vous ?

Pour toutes celles et ceux qui ne pratiquent pas avec allégresse la langue de Shakespeare, sachez que « Dusty » signifie « poussiéreux ». Un petit nom bien rigolo pour un personnage qui déploie toute son énergie dans l’esprit humain !

Conclusion 7 /10 Peut-être étiez-vous passés à côté de ce titre... et pourtant. Doté de nombreuses qualités, avec une écriture maline et intelligente qui pourrait même vous faire réfléchir sur votre propre situation, cette charmante petite aventure se montre gorgée de nombreuses énigmes et de quelques combats, sans pourtant présenter de grandes difficultés. Les amateurs des chemins tout tracés, pourvus de nombreux mécanismes et de joyeux interrupteurs à déverrouiller un à un, adoreront déambuler dans l'esprit humain pour le rendre meilleur. Un manque réel de fluidité est malheureusement à souligner... Espérons que les développeurs nous offrent rapidement une mise à jour afin d'estomper ce bémol, et ainsi faire de leur titre, une petite pépite qui pourrait marquer les esprits. LES PLUS Un titre intelligent et particulièrement bien écrit.

Un titre intelligent et particulièrement bien écrit. Un mélange des genres agréable, avec quelques séquences de combats, beaucoup de petites énigmes et des dialogues multiples, le tout dans des décors adorables.

Un mélange des genres agréable, avec quelques séquences de combats, beaucoup de petites énigmes et des dialogues multiples, le tout dans des décors adorables. Des musiques et des bruitages réussis, et notamment des chansons qui donnent envie de s'attarder sur le titre !

Des musiques et des bruitages réussis, et notamment des chansons qui donnent envie de s'attarder sur le titre ! Audio en anglais, sous titres en français. LES MOINS Un manque flagrant de fluidité redondant.

Un manque flagrant de fluidité redondant. Un chemin tout tracé qui ne laisse finalement que peu de liberté au joueur.

Un chemin tout tracé qui ne laisse finalement que peu de liberté au joueur. Mode deux joueurs anecdotique.

