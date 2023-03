La vie est parfois étrange, c’est un fait… Et parfois nous sommes surpris de la tournure de certains événements, comme par exemple l’annonce de la version « Remastered » de Life Is Strange sur Nintendo Switch… Il est temps de (re)faire un tour à Arcadia Bay, histoire de voir si l’attente en valait la peine…

La vie est étrange en Français

Commençons, par le commencement… Life is Strange est à l’origine l’œuvre du studio Don’t Nod, qui comme son nom (sous forme de palindrome) ne l’indique pas, est un studio Français ! Celui-ci, fondé en 2008, s’est tout d’abord fait connaitre avec un jeu AAA (Remember Me), qui a failli sonner le glas pour le studio… Toutefois, celui-ci doit finalement son salut à la sortie de Life is Strange, un titre qui est annoncé sur (presque) toutes les consoles et qui sera édité par Square Enix.

Le jeu s’avèrera un succès et donnera lieu à une saga comprenant, à l’heure actuelle, 5 épisodes. L’histoire de Life is Strange (premier du nom et de son préquel) se poursuivront même en comics (que vous pouvez retrouver en VF chez l’éditeur Urban Comics).

Voilà donc pour l’historique, il est donc temps de passer à l’histoire du jeu… enfin l’histoire DES jeux, car Life Is Strange Remastered regroupent 2 aventures : Life Is Strange et son préquel, Life Is Strange : Before the Storm. Nous vous recommandons d’ailleurs de commencer par Life Is Strange et d’enchainer ensuite avec le préquel, même si cette suggestion peut paraitre un peu surprenante, elle s’avèrera plus sympathique dans la découverte de l’histoire.

Ainsi, Life Is Strange vous mettra dans la peau de Maxine « Max » Caulfield, une étudiante en photographie, qui revient faire ses études à Arcadia Bay, où elle a passé son enfance. Alors qu’elle est en plein cours, elle a la vision d’une tempête qui détruit la ville. Réveillée en sursaut (en plein cours), elle réalise alors qu’elle a la capacité de remonter le temps sur une courte période… Ce qui lui permettra d’éviter une brimade de son professeur pour son « absence », mais aussi de donner les bonnes réponses à ses questions (pratique, quand on a entendu les réponses dans le «futur ») ! Toutefois, troublée par la découverte de ses nouvelles capacités, elle part se réfugier aux toilettes des filles. Mais voilà que Max de retrouve au cœur d’une fusillade qui coûte la vie à une autre élève, Chloé Price… Usant de son pouvoir, Max parvient à éviter le sort fatal de la jeune fille, qui s’avère être sa meilleure amie dont elle était sans nouvelles depuis cinq ans.

Les deux jeunes filles finiront par se rapprocher (plus ou moins en fonction de vos choix) et se lanceront dans une enquête visant à découvrir ce qui est arrivé à Rachel Ambers, la nouvelle meilleure amie de Chloé suite au départ de Max… Nous n’en dirons pas plus sur l’histoire et vous laissons le soin de découvrir tout ça en jouant au jeu !

Le préquel, Before the Storm, se déroule trois ans avant les évènements de Life is Strange et vous permettra d’incarner Chloé Price, alors en pleine crise d’adolescence et… totalement dépourvue de pouvoirs (contrairement à Max). Celle-ci pourra uniquement compter sur son « insolence » pour se sortir des mauvais pas… L’histoire nous contera la rencontre entre Chloé et Rachel, ainsi que leur relation naissante (en fonction de vos choix). Le jeu intègre également un chapitre bonus qui se déroule encore avant (décidément) et qui met en scène Chloé et Max alors qu’elles ne sont âgées que de 13 ans !

Retour vers le passé

Les deux aventures de Life Is Strange proposent quelques différences au niveau du Gameplay, mais dans les deux cas, il s’agit d’un Visual Novel « de luxe ». En effet, vous ferez évoluer votre personnage dans des environnements (fermés) en trois dimensions. Il faudra alors interagir avec différents personnages et accomplir des objectifs pour faire avancer l’histoire. Vous serez parfois confrontés à des « énigmes » visant à trouver des objets (bon sang ces bouteilles), qui ont tendance à casser un peu le rythme et donnant l’impression de n’être là que pour augmenter (un peu artificiellement) la durée de vie du jeu… Par contre l’histoire qui nous est contée est solide et s’avère (dans les deux opus) très prenante (mais nous avons quand même une préférence pour la dimension plus « fantastique » de Life Is Strange premier du nom).

La principale différence se situant dans les capacités des deux héroïnes… En effet, Max est capable de remonter le temps (sur une courte période au début), ce qui s’avèrera très utile pour résoudre certaines énigmes… Ou apporter les bonnes réponses à certaines questions… Toutefois, à un moment donné, il faudra prendre une décision définitive pour progresser dans l’histoire. Ces choix ont parfois une importance relativement secondaire (penserez-vous à ouvrir la fenêtre pour éviter que l’oiseau ne s’y cogne), alors que d’autres s’avèreront plus impactants pour la suite de l’histoire (Ferez-vous feu sur cet homme ?). On se plaira alors à jouer avec les temporalités jusqu’à trouver le cheminement qui nous conviendra le mieux… Gare cependant, car votre capacité pourrait s’avérer inutilisable et il faudra alors peser vos mots pour obtenir un dénouement heureux (ou non).

Pour Chloé, point de pouvoir, elle ne pourra compter sur son « insolence ». Ainsi, chaque action sera sans retour possible, donnant alors l’impression d’avoir moins de liberté qu’avec Max, mais apportant finalement une dynamique de jeu différente bienvenue. On fera alors plus attention à nos choix. Le système d’insolence de Chloé demandera d’être attentif à certains mots de la conversation pour savoir quoi répondre pour remporter ces joutes verbales (attention cependant, car le choix de la réponse est limité dans le temps), rajoutant en cela un petit coup de pression que l’on ne ressent pas forcément dans Life Is Strange.

Les deux jeux sont découpés en épisodes (à la manière d’une série TV), ce qui permet de découvrir le jeu, comme on découvrirait une série. Vous profiterez ainsi de deux saisons pour un peu moins de dix épisodes. Chaque épisode s’achèvera sur un petit compte-rendu, qui vous permettra de comparer vos choix, avec celui des autres joueurs. Un petit plus intéressant, qui permettra surtout de voir les différents choix possibles dans chaque chapitre et vous permettra ainsi de retenter un autre chemin en mode « collectionneur » (mais aussi de faire les photos manquantes).

On l’a déjà dit plus haut, mais la véritable force de Life Is Strange (et de son préquel), tient dans la qualité de son écriture, qui fait intervenir les clichés que l’on retrouve dans les séries que vous pouvez retrouver sur les plateformes de Streaming, mais vous donne l’impression d’être véritablement acteur de l’évolution des personnages.

Les travaux de Arcadia Bay

Attendu à l’origine pour février 2022 (comme sur les autres supports), la version Nintendo Switch s’est finalement fait attendre jusqu’à fin septembre 2022. Ce report, laissant même un temps planer le doute sur la sortie du jeu sur la console hybride de Nintendo, devait permettre aux développeurs de peaufiner le jeu afin d’offrir la meilleure expérience aux joueurs de la Nintendo Switch…

Conclusion 6.3 /10 Ce portage de Life Is Strange sur Nintendo Switch s’est fait attendre… Et il faut avouer que l’on s’attendait à un peu à mieux d’un point de vue technique. Scénaristiquement, le jeu pose les bases de tout ce que l’on peut retrouver depuis, dans les séries « néo-wokistes » qui inondent les plateformes de streaming. Si vous connaissez déjà les deux jeux, vous pouvez passer votre chemin (sauf si vous tenez à les avoir en version portable). Par contre, si vous n’y avez jamais joué, Life is Strange reste une expérience à tenter au moins une fois dans sa vie de joueur (que vous aimiez les Visual Novel ou non). ! LES PLUS L’histoire

