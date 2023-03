Dans une interview accordée à l’Associated Press (a retrouver ici, en anglais), le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a été interrogé sur le hardware successeur de la Nintendo Switch et sur ce qu’il aimerait voir. Bowser a choisi de parler de la console actuelle de Nintendo et de la raison pour laquelle l’entreprise pense toujours que la console hybride a un bel avenir devant elle.

Alors que nous entrons dans la septième année d’existence de la Nintendo Switch, les ventes sont toujours aussi fortes. Je pense que nous avons encore une gamme très très forte à venir. Comme l’a dit récemment M. Furukawa (Shuntaro Furukawa, président de Nintendo), nous entrons dans un territoire inexploré avec la plateforme. Il est passionnant de voir que la demande est toujours là. Il n’y a donc rien à annoncer sur une future console ou un futur appareil, mais nous restons très optimistes sur la Nintendo Switch. Je devrais être prudent quant à ce que j’aimerais personnellement voir (dans une nouvelle Switch). Mais ce que je peux partager, c’est que l’une des raisons pour lesquelles, même à l’aube de la septième année, nous sommes très confiants dans la capacité de la Switch à réaliser de solides performances au cours des prochaines années, c’est qu’elle reste vraiment cet appareil unique auquel vous pouvez jouer de différentes manières, à la maison, en déplacement. L’une des choses que nous cherchons toujours à faire, c’est de surprendre et de ravir. Comment pouvons-nous introduire de nouvelles façons uniques de jouer ? C’est ce que nous avons toujours à l’esprit.

