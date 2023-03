Comme vous le savez peut-être, Nintendo a un programme d’essai dans lequel ils offrent des téléchargements de jeux complets pour une durée limitée.

Les joueurs européens pourront découvrir EA SPORTS™ FIFA 23 Nintendo Switch™ Édition Essentielle à partir du 20 mars.

Les abonnés Nintendo Switch Online vont bientôt pouvoir essayer gratuitement EA Sports #FIFA23 Nintendo Switch Édition Essentielle via l’offre Jeux à l’essai ! Téléchargez-le maintenant pour jouer dès le 20/03 : https://t.co/qngDEZhuPD pic.twitter.com/fJfS7yCl1M — Nintendo France (@NintendoFrance) March 13, 2023

FIFA 23 Édition Essentielle propose les maillots, les clubs et les effectifs les plus à jour des plus grands championnats. Cette version proposera également les clubs féminins, quelques-uns des plus célèbres stades du monde, dont de tout nouveaux, une identité visuelle mise à jour et un nouvel ensemble de présentation télévisée. FIFA 23 Édition Essentielle proposera les mêmes fonctionnalités que FIFA 22 Édition Essentielle, sans nouveauté ou amélioration notable.