Life of Delta est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch via l’eShop pour 19,99 €.

Life of Delta est une aventure point-and-click dans un monde postapocalyptique. La Grande Guerre a balayé les humains de la surface de la Terre. Il ne reste aujourd’hui que des robots d’entretien délabrés et des lézards humanoïdes nés des retombées nucléaires. Notre histoire suit Delta, un petit robot d’entretien. Comme les autres, il tente de survivre dans cet environnement impitoyable. Il est jour contraint de partir explorer un vaste monde postapocalyptique, à la recherche de son ami disparu. Petit, mais rusé, il devra mettre en œuvre une débauche d’astuces pour surmonter les obstacles et les défis du voyage.

25 niveaux d’un Japon postapocalyptique dessinés à la main et des centaines d’animations artisanales et soignées

50 minijeux vous attendent, parmi lesquels la construction de moteurs de vaisseau et la préparation de potions toxiques

Interagissez avec différents personnages et découvrez des histoires uniques

Des cinématiques entièrement animées approfondiront encore le scénario

Une magnifique bande originale

Le développeur de Monster Sanctuary, Moi Rai Games, a révélé son prochain projet Aethermancer, et nous avons la confirmation qu’il apparaîtra sur Nintendo Switch.

Devenez l’Aethermancer et combattez aux côtés de créatures mythiques. Explorez des ruines fracturées en évolution constante. Planifiez vos mouvements dans des batailles difficiles au tour par tour en utilisant Aether. Regardez vos monstres se developer dans les vies antérieures et défier la mort!

Rencontrez les monstres de Terastae qui ont défié les vertus de ce monde et sont piégés dans un cycle de mort et de renaissance. En tant qu’éthermancien, vous avez la capacité de créer des liens avec ces monstres et de les aider à atteindre la valeur pour échapper à ce cycle. Guidez un groupe de trois monstres à travers des environnements dangereux et utilisez leurs actions et leurs skills au combat. Au fur et à mesure qu’ils progressent, prenez des décisions dans un système intelligent de sélection des skills. Les skills que vous pouvez choisir sont basées sur les types et les éléments du monstre, les choix de skill que vous avez faits auparavant et les autres monstres de votre groupe – ce qui rend chaque monstre vraiment unique !

Combattez des monstres féroces et des boss divins dans des batailles au tour par tour où chaque action a des conséquences. Adaptez votre stratégie à chaque combat, réfléchissez à vos synergies et planifiez judicieusement les actions de vos Monstres. Utilisez et gérez les quatre éléments d’Aether afin de libérer de puissants sorts. Mais quoi que vous fassiez, assurez-vous de surveiller les HP de vos monstres…

Lorsque vos monstres meurent au combat, vous les perdez. En permanence. Mais vous avez le pouvoir de défier la mort en utilisant leurs âmes pour renaître. Leurs skills seront perdues dans le processus, mais ils peuvent revivre en tant que mêmes monstres. Ne jamais perdre espoir! Vos monstres deviendront plus forts de leurs vies précédentes à mesure qu’ils gagneront en valeur avec votre aide.

Combattez à l’impact en tant qu’Aethermancer. Débloquez des classes de joueurs qui vous permettent de jouer différents rôles. Chaque classe de joueur a des caractéristiques distinctives qui changent votre façon de jouer au jeu, vous permettant de vivre le jeu à votre manière.

Arrêtez le danger envahissant du Vide. Utilisez vos capacités d’Aethermancer et explorez, faufilez-vous et frayez-vous un chemin à travers des niveaux générés de manière procédurale avec de multiples voies. Continuez jusqu’à ce que vous perdiez vos monstres. Rassemblez-vous au Pilgrim’s Rest et avancez dans l’Éther et le Prestige que vous avez collectés. Et puis… réessayez !

Aujourd’hui, l’éditeur Ratalaika Games et le développeur Rasul Mono ont annoncé The Guise sur Nintendo Switch. Le sombre Metroidvania sera disponible ce vendredi 17 mars 2023 sur l’eShop pour 5,99 €.

Alors que l’histoire commence, vous incarnez Ogden, un orphelin qui n’a pas su contenir sa curiosité. Il a cédé à la tentation et a enfilé un masque maudit qui l’a transformé en monstre. Vous allez devoir vous habituer à cette malédiction et à ce corps monstrueux et essayer de ne pas perdre les derniers vestiges de votre humanité. Le monde de The Guise regorge d’endroits terrifiants, comme des villages à l’agonie, de sombres forêts, des donjons labyrinthiques et des vallées mortelles, remplies de démons. Trouvez les secrets, les passages cachés et les chambres bien dissimulées contenant les trésors qui viendront éclairer d’un jour nouveau le monde d’Ogden.