Mettez votre amour pour les chiots à l’épreuve – nous avons un groupe de chiens qui ont besoin d’être pris en photo ! Photographiez et cataloguez les meilleurs chiens (et les plus rusés) pour avancer dans votre carrière, améliorer votre appareil photo et découvrir de nouveaux chiens. WAF

Pupperazzi, le jeu de photographie canine de l’éditeur Kitfox Games et du développeur Sundae Month, a désormais une date de sortie sur Nintendo Switch, il sera lancé le 6 avril 2023.

Qui photographiera, caressera et dira à ces chiens qu’ils sont de bons toutou si vous ne le faites pas ?? Le monde A BESOIN de vous dans Pupperazzi, le jeu de photographie canine !

Jeu de photographie à la première personne. Découvrez tous les nouveaux chiens et activités pendant que vous courez, sautez et interagissez avec le monde… Et les chiens ! (Oui, vous POUVEZ les caresser !)

VRAIMENT. BEAUCOUP. DE CHIENS. Shibas, Terriers, Labrador, Carlins et toutes sortes d’autres races. Vous les voulez, NOUS LES AVONS !

Amusez-vous avec les chiens ! Jouez à « va chercher », habillez-les de différents chapeaux, terrorisez-les avec des aspirateurs (espèce de monstre) et organisez des soirées dansantes. Des choses normale dans la vie d’un chien quoi. Quoique douteuses. Des choses étrangement humaines.

Prenez les meilleures photos. Améliorez votre équipement pour créer les meilleures photos de chien. Zoom, filtres, ralenti, objectifs et bien plus encore pour personnaliser vos clichés !

Un monde entièrement peuplé de chiens. Explorez la crique du phare, promenez-vous au coucher du soleil sur la jetée, fillé à toute vitesse dans la ville de Muttropolis et plus encore ! Ce sera rempli de chiens. Il parraît que les humains existent, mais qui s’en soucie ?

Partagez vos galeries. Si vous avez pris une photo et que vous ne l’avez pas partagée de manière agressive avec plusieurs de vos amis, avez-vous vraiment prit cette photo ?? La science dit non ! Partagez vos meilleures créations en ligne.

Bienvenue dans votre vie de Pupperazzo indépendant !

Prenez des photos de chiens tout en maintenant votre présence sur les réseaux sociaux. Chercherez-vous la célébrité en public, ou préférerez-vous être pris au sérieux en tant qu’artiste ? Peut-être que vous voulez juste montrer à vos amis le chien mignon que vous avez vu pendant votre escapade. C’est à vous de choisir la direction de votre carrière – n’oubliez pas de caresser les chiens en cours de route.

Évitez les personnes et les obstacles en essayant de capturer la beauté canine sur des photos numériques éternelles. Double sautez à travers les bâtiments pour obtenir cette photo lucrative d’une célébrité canine locale essayant juste de vivre sa vie. Le zoom au ralenti permet de capturer des moments en l’air qui vous font réellement ressentir quelque chose.

C’est une vraie vie de chien là-bas et c’est à vous de le documenter!