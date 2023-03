Même après quelques heures de recherche, nous n’avons pas trouvé grand-chose sur SM-Studio et sur l’équipe qui a développé Panda’s Village. Nous savons juste qu’ils ont fait un autre jeu, The Solar Ring, qui était passé l’année dernière en catimini sur Steam et Xbox. Le studio a en tout cas la bonne idée de rassembler trois choses que tout le monde aime : le tower defense, les pandas, et les petits prix. Est-ce que Panda’s Village sera la prochaine bonne surprise de l’eShop ? Autant le dire de suite, Panda’s Village est un jeu à éviter, et ce, peu importe le prix. Le jeu a de tels ralentissements qu’il est totalement injouable.

Cependant, si vous aimez les jeux où il est impossible de jouer, Panda’s Village est disponible le 1er avril 2023 au prix de cinq euros soixante sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Panda’s Village.

Un jeu rempli de bugs…

Panda’s Village part pourtant sur un bon postulat. Nous incarnons un panda qui doit protéger son village des singes qui l’attaquent. Nous sommes dans un tower defense en 3D dans lequel nous devons nous déplacer afin de poser des bâtiments qui permettront la protection du village. Nous pouvons aussi frapper les ennemis.

Il y a les bâtiments économiques, indispensables pour construire de nouveaux bâtiments, les bâtiments qui nous permettent d’acheter des armes et des sorts, les restaurants pour gagner de la vie et d’autres bonus, et bien sûr les tours défensives qui tirent sur les ennemis.

Cependant, dès la prise en main et même pendant le tutoriel, le jeu commence à connaître de sérieux ralentissements. Accéder au menu d’un bâtiment provoque un lag qui, bien qu’il ne soit pas perturbant pour l’aventure, est tout de même gênant pour l’expérience. Il y a trois bâtiments disponibles pour chaque catégorie.

Notre panda peut donc se déplacer et se battre. Même si les mouvements ne sont pas fluides, nous avons un éventail d’armes assez grand qui coûte de plus en plus d’argent. Nous supposons que certaines armes sont plus fortes que d’autres, même si rien ne nous permet de le voir.

Nous sommes dans un tower defense, donc nous devons défendre notre village contre les vagues d’ennemis. Nous découvrons plusieurs types de singes différents, comme le chevalier qui possède énormément de vie ou le tireur qui nous lance des bouses au visage.

Normalement, cet ensemble pourrait être homogène, mais Panda’s Village est tellement bugué qu’il est en réalité loin de répondre aux attentes du joueur. Les tours n’arrivent pas à toucher les ennemis. Ces dernières visent la cible à l’endroit où elle est, et non où elle va, ce qui fait qu’elle rate tout le temps sa cible. Le principe même du tower defense est donc remis en question avec cette erreur de programmation.

… Et qui est tout simplement injouable

Ensuite, nous ne pouvons pas jouer ou nous battre contre les ennemis, car dès que nous nous approchons d’eux, le jeu se met à devenir injouable. Nous vous joignons une courte vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée.

Certains ennemis sont dans des endroits inatteignables, ils peuvent traverser les tables et meubles et ne peuvent pas être touchés. D’autres ennemis qui doivent attaquer à distance s’arrêtent et lancent leurs objets dans le vide sans raison. Nous nous sommes arrêtés à côté d’eux pour espérer qu’ils nous visent… vainement. Ces derniers lançaient leurs bouses au sol ou alors dans le ciel.

Les ennemis apparaissent à deux endroits opposés de la carte, ce qui fait, étant donné l’inutilité des tours, que nous ne pouvons pas tout défendre.

Il ne reste alors plus grand-chose à dire sur ce jeu. Nous pouvons souligner ces graphismes sans âme et datés, nous pouvons souligner que le jeu est vraiment hideux visuellement et que rien ne vient sauver ce désastre technique, graphique, mais aussi auditif. En effet, les bruitages sont juste insupportables : nos bâtiments émettent un « bip » dès que nous produisons un peu d’argent. Dès que nous atteignons la pleine puissance financière, nous nous empressons de mettre le jeu en muet.

Peu importe le prix de ce jeu, il ne vaudra pas le moindre argent dépensé. Bien sûr, Panda’s Village n’est pas disponible en français.

Conclusion 1.8 /10 Nous avons longtemps espéré en jouant à Panda’s Village que celui-ci ne soit qu’une farce du premier avril… Cependant force est de constater que nous avons affaire à un tower defense bâclé qui ne devrait même pas sortir par respect pour les joueurs qui s’égareraient sur l’eShop. Panda’s Village est injouable, entre les ralentissements lorsque nous approchons les ennemis, les tours qui ne savent pas viser, et les ennemis capables de traverser les tables mais dénués d’intelligence. LES PLUS Des pandas LES MOINS Injouable

Durée de vie / Prix / Bugs 0

Graphismes 0

Bande-son 0