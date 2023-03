Batora: Lost Haven est un hack & slash développé par Stormind Games, l’équipe à l’origine de la série Remothered. Le jeu est sorti le 20 octobre 2022 sur toutes les consoles, sauf la Nintendo Switch qui est enfin daté pour le 6 avril sur l’eShop.

Batora: Lost Haven combine les fonctionnalités d’un hack and slash et d’un twin-stick shooter dans un RPG d’action non linéaire axé sur un récit interplanétaire.

Quelles limites franchiriez-vous pour sauver votre maison?

Avril était une fille ordinaire de 16 ans, elle n’était pas du tout une héroïne née.

Jusqu’à ce qu’un événement mystérieux dévaste la Terre et qu’elle perde tout ce à quoi elle tenait.

Maintenant, avec les pouvoirs physiques et mentaux dont elle a été dotée, elle est la seule qui puisse tenter de sauver sa planète !

C’est ainsi que commence son voyage cosmique et, bientôt, Avril apprendra à quel point la frontière entre le bien et le mal est poreuse. Elle devra décider en qui elle veut croire et ses choix changeront le destin de l’univers.

DUALITÉ DU PHYSIQUE ET DU MENTAL → Trouvez l’équilibre parfait entre votre corps et votre esprit pour faire face aux défis et énigmes que vous rencontrerez tout au long du voyage, mais gardez un œil sur la double barre de vie : elle suit à la fois votre santé physique et votre santé mentale, et si vous perdez l’une des deux… vous mourrez !