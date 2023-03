4.2 /10

Ammo Pig se présente comme un run-n-gun classique, réservé aux nostalgiques des jeux de ce genre d’hier, ou aux joueurs qui aiment à passer le temps sans réfléchir en dézinguant tout ce qui est à l’écran. A ce titre, la promesse est réussie, le jeu est assez agréable : nous courons, nous tuons, dans une répétition d’action nerveuse et assez agréable à entendre et à voir. Pour le reste des joueurs, cela reste un petit jeu, sans grand intérêt et qui ne vaut pas forcément les huit euros que réclament son acquisition. C’est une expérience sans goût ni saveur, comme peuvent l’être certains jambons.