Un nouveau jeu de la franchise Super Meat Boy est en route, puisque Dr. Fetus’ Mean Meat Machine vient d’être annoncé. Les fans peuvent s’attendre à voir le jeu sur Nintendo Switch plus tard en 2023.

Aidez Dr. Fetus à créer un clone de Meat Boy parfait dans ce jeu d’association de tuiles unique en son genre. Comme dans Meat Boy, vous devrez traverser une myriade de pièges vicieux et mortels pour remporter la victoire. Ce jeu mettra vos capacités et vos nerfs à rude épreuve.

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine est l’association parfaite d’un jeu de puzzle classique et d’un jeu de plateformes dont la difficulté a fait la réputation de Super Meat Boy. Creusez-vous les méninges dans de magnifiques mondes dessinés à la main et dans plus de 100 niveaux de puzzles, remplis de pièges et de dangers des plus inventifs. À la fin de chaque monde, préparez-vous à affronter de terribles boss en guise d’ultimes défis. Relevez les défis des emplacements familiers de Super Meat Boy et Super Meat Boy Forever comme la forêt pittoresque, l’hôpital et l’usine de sel dans un nouveau format inspiré par Puyo Puyo. Cependant, dans Dr. Fetus’ Mean Meat Machine, associer 4 clones similaires et créer de super combos ne suffit pas : vous devrez aussi éviter des pièges mortels, comme les lames de scie, les missiles et les balanciers. C’est une version démente et hardcore de la formule classique des puzzles que vous appréciez tant ! Profitez des sublimes décors et animations des artistes originaux de Super Meat Boy et de Super Meat Boy Forever, et écoutez la merveilleuse bande sonore de RIDICULON, avec de nouveaux sons et des musiques de Super Meat Boy Forever remixées.

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine se passe juste après les événements de Super Meat Boy Forever. Après avoir fait une analyse méticuleuse de Meat Boy dans Super Meat Boy Forever (avez-vous remarqué les caméras qui se trouvaient dans les niveaux ???), l’infâme Dr. Fetus possède à présent toutes les données dont il a besoin pour créer le parfait clone de Meat Boy ! Mais il y a un problème : l’échantillon d’ADN qu’il a prélevé n’est pas un spécimen parfait, ce qui donne des… clones très imparfaits… Mais ne vous en faites pas, Dr. Fetus sait comment résoudre ce problème. Il a créé quelques chambres de test impitoyables où il envoie tous les clones qu’il crée afin de distinguer les bons clones des mauvais. Au début, ces spécimens ne ressemblent absolument pas à Meat Boy, mais peu à peu, ce visage grotesque et adorable, tant honni de Dr. Fetus, commence à apparaître. Bientôt, les clones seront parfaits et à partir de ce moment… qui sait ce qui arrivera ? Sûrement quelque chose en rapport avec le fait de torturer et de massacrer joyeusement beaucoup de Meat Boys, juste pour le plaisir !

Plus de 100 niveaux conçus à la main et remplis de pièges mortels uniques

Des combats de boss scandaleux qui font monter la pression avec des mécaniques supplémentaires

Une combinaison unique de jeu de puzzle et d’action

Aidez Dr. Fetus à créer le parfait clone de Super Meat Boy

Revisitez les mondes de Super Meat Boy et Super Meat Boy Forever

Des musiques originales créées par RIDICULON, avec des remixes uniques des morceaux de Super Meat Boy Forever et de nouvelles musiques

Développé en coopération avec Team Meat et les artistes originaux de Super Meat Boy

Testez vos compétences et vos limites avec 30 succès à débloque