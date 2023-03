Une démo contenant les premiers chapitres du jeu est disponible dès à présent sur le Nintendo eShop

17 mars 2023 – Il est temps de tourner les pages de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost DemonsurNintendo Switch, une aventure aux allures d’un sublime livre d’histoire, contant l’épopée enchanteresse d’une jeune apprentie sorcière. Joueuses et joueurs peuvent dès aujourd’hui rejoindre Cereza et son démon Chouchou lors d’un voyage à travers une forêt aux mille merveilles, et y découvrir les origines de la célèbre sorcière de l’Umbra.

Bien avant de devenir celle que l’on connaît sous le nom de « Bayonetta », Cereza s’aventure dans la périlleuse forêt d’Avalon, espérant y sauver sa mère emprisonnée. Coordonner les pouvoirs spéciaux de Cereza et ceux de Chouchou est essentiel pour surmonter les obstacles de la forêt, ses nombreux pièges, et tout particulièrement les Tír na nÓgs – des donjons illusoires qui sauront mettre au défi la coordination de Cereza et de Chouchou. Les noyaux élémentaires, que l’on trouve à certains endroits de l’aventure, amélioreront encore plus les capacités du duo, ce qui ouvrira de nouvelles routes forestières à explorer et développera davantage les stratégies de combat.

Une démo gratuite de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demonprésentant les premiers chapitres du jeu est dès à présent disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Joueuses et joueurs pourront transférer leur sauvegarde effectuée dans la démo vers le jeu complet, lorsque celui-ci sera disponible, et ainsi poursuivre leur aventure là où ils l’ont arrêtée.Autant dans la démo que dans le jeu complet, les options d’accessibilité ne manquent pas : réduisez les dégâts ou automatisez certaines commandes, ce qui aidera autant les néophytes que les fans de Bayonetta à apprécier le jeu, en fonction de leurs préférences.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est disponible sur Nintendo Switch dès aujourd’hui. Une démo gratuite du jeu est disponible dès à présent sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.