Invitez vos amis et votre famille et voyagez aux quatre coins du monde avec Peppa dans cette suite de Mon Amie Peppa Pig

Paris, le 17 mars 2023 – Outright Games, éditeur phare de divertissements familiaux, vient d’annoncer, en partenariat avec Hasbro, la sortie de Peppa Pig : Aventures autour du Monde sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC. Grâce à cette nouvelle aventure interactive, les fans peuvent désormais vivre un voyage inoubliable et bâtir une maison dans le quartier de Peppa avec leur famille et leurs amis.

Inspiré par plusieurs épisodes de la série TV à succès, le jeu propose aux fans de voler, conduire et voyager pour découvrir Hollywood Boulevard, New York, la tour Eiffel à Paris, Buckingham Palace à Londres et bien d’autres lieux emblématiques.

Les joueurs peuvent partir en exploration sans rien perdre de leur style grâce à une multitude de tenues et d’accessoires. Ils peuvent également accomplir des missions variées, découvrir des mini-jeux étonnants, rencontrer de nouveaux personnages, retrouver des visages familiers et vivre mille et une expériences inédites.

De nombreuses fonctionnalités rendent le jeu accessible aux plus jeunes joueurs : didacticiel guidé, menu intuitif, narration continue, sans oublier des mécaniques de jeu simples qui aident les enfants en faisant appel à un nombre limité de boutons sur la manette.

David Moral, producteur principal de Petoons, explique : « Nous nous sommes inspirés des épisodes de la série TV dans lesquels Peppa voyage à travers le monde afin de proposer aux joueurs des aventures inédites. Cela nous a permis d’ajouter encore plus de variété au jeu tout en intégrant des mécaniques à la fois simples et amusantes, comme la phase de conduite dans les rues bondées de New York !

Nous avons beaucoup réfléchi aux thèmes et à la tonalité globale du jeu afin de retranscrire au mieux l’humour et l’ambiance de la série. Notre principal objectif était de développer et d’améliorer les options de personnalisation, justement pour proposer plus de variété aux joueurs. Les fans disposent désormais d’une multitude d’options pour intégrer leur famille au jeu et construire leur propre maison dans le monde de Peppa en laissant libre cours à leur créativité et à leur imagination. »

Beth Goss, PDG d’Outright Games, ajoute : « Nous avons eu la chance de collaborer avec Hasbro sur 4 titres et nous sommes ravis de pouvoir porter les aventures de la célèbre Peppa Pig sur de nouvelles plateformes. De nombreux parents jouant désormais aux jeux vidéo avec leurs jeunes enfants, toute la famille pourra ainsi découvrir Peppa Pig sous un nouveau jour. Peppa Pig : Aventures autour du Monde est un jeu accessible qui stimule l’autonomie et la créativité des tout petits. En adaptant des éléments emblématiques de la série TV que les enfants reconnaîtront instantanément, nous voulions ouvrir de nouveaux horizons à la propriété intellectuelle Peppa Pig. »

Depuis sa première apparition sur les écrans en 2004, Peppa Pig est devenue la meilleure amie des tout petits un peu partout dans le monde. Distribuée dans 180 pays, la licence Peppa Pig est une référence qui transcende les cultures et les continents, accompagnant les parents et leurs enfants dans l’approche de leur quotidien. Elle aide les plus jeunes à explorer et à comprendre le monde à travers les expériences de leur amie Peppa. Suite directe de Mon Ami Peppa Pig (publié en 2021), Peppa Pig : Aventures autour du Monde est le deuxième jeu vidéo de la franchise.

Eugene Evans, vice-président senior du développement commercial et des licences numériques chez Hasbro, conclut : « Peppa est de retour sur nos écrans, plus en forme que jamais, dans notre nouveau jeu vidéo Peppa Pig : Aventures autour du Monde. Grâce à notre formidable collaboration avec Outright Games et Petoons, nous avons pu créer un jeu qui s’inspire des meilleurs moments de la série TV pour les porter sur console et PC. Peppa est au sommet de son art depuis près de vingt ans et elle compte bien le rester encore longtemps ! »

Peppa Pig : Aventures autour du Monde est disponible dès aujourd’hui sur Switch et PlayStation 4 en version physique et sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC en version digitale.