L’évocation de la Justice League, encore appelée La Ligue des Justiciers, doit très probablement vous rappeler un film Américain réunissant une jolie brochette d’acteurs célèbres, prêts à revêtir les tenues moulantes de « super » héros pour se mettre en scène dans une « super » production. Cinq années plus tard, la Nintendo Switch et ses copines d’autres supports peuvent s’enorgueillir d’accueillir une aventure très colorée, voire carrément à destination des enfants, au sein de laquelle Batman, Superman et toute la clique reprennent du service dans une épopée au style très dessin animé. Tout cela fleure bon le jeu sympathique à souhait… à moins qu’il n’y ait un gros couac dans l’engrenage qui semblait pourtant si bien huilé ?

Un bon début…

Développé par PHL Collective et édité par Outright Games, DC Justice League propose aux joueurs (débutants ou expérimentés grâce à plusieurs niveaux de difficulté) de s’immiscer dans la peau de leurs héros favoris afin de venir en aide aux citoyens de la ville de Happy Harbor sous l’emprise du maire, autoproclamé, Mister Mxyzptlk. Semant une sacrée zizanie et avec l’audace incroyable de tenter de vous faire porter le chapeau au moindre désastre qu’il occasionne, voilà que les justiciers vont sacrément avoir du pain sur la planche !

Pour y parvenir, le joueur peut jouir d’un switch rapide et efficace entre les personnages, chacun dispose par ailleurs de ses caractéristiques propres, de ses attaques spéciales, et même d’un mode de déplacement rapide spécifique. Chaque combat donne lieu à un gain d’objets, de pièces et d’expérience : de quoi parfaire les arbres de compétences et toutes les capacités disponibles de nos adorables petits amis.

Tout se passait sans encombre, si ce n’est une caméra parfois peu ergonomique puisque ne permettant pas une vision devant soi digne de ce nom et des textes un peu trop petits (mais drôles et traduits en français). Rien de bien vilain et cumuler les heures auprès de nos héros favoris restait assez jouissif, quand tout à coup…

… ET PATATRA !

UN bug est survenu (au delà d’autres petits…). Sacré bug puisqu’il s’agit d’un écran noir, délibérément noir, et sans la moindre option possible. Aucune touche ne semble faire réagir le soft qui se bloque lourdement. Un retour dans le menu général de la Nintendo Switch n’arrange guère le problème. Pas plus que de désinstaller puis de réinstaller le soft. Divers essais. Diverses tentatives. Le jeu est bloqué. Impossible d’aller plus loin. Fin de partie forcée.

Malgré toutes les bonnes impressions que nous avons eues lors de nos premières heures sur le jeu, il est à ce jour impossible de le terminer et d’avancer au delà d’une certaine limite. Le jeu rencontre un bug important… de quoi mettre en rogne tous les joueurs qui feront son acquisition sur Switch.

Notre test a été réalisé sur une version eShop du jeu, disponible pour la « modique » somme de 50 euros environ…

Nous espérons une mise à jour très rapidement des développeurs afin d’estomper totalement ce problème majeur et ainsi permettre aux joueurs de s’amuser sur le titre qu’ils ont acquis.