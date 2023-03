Je vous propose de faire le point avec vous les sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Alice Gear Aegis CS Concerto of Simulatrix

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

DC’s Justice League: Cosmic Chaos

Peppa Pig: World Adventures

Session: Skate Sim

Air Battle

Amber City

Backbeat

Bitter-Sweet Cohabitation

Blocky Farm

Emoji Kart Racer

Felix the Toy DX

Hentai: Japanese Goblins

Hike Trip

Idea

Kung Furry: Street Rage

Labyrinth Runner: Horror Escape Survive Simulator

Life of Delta

Link the Cubes

Loop

Loot Box Simulator: Heroes of the Dark Age

My Little Prince: A Jigsaw Puzzle Tale

Neon Blast

Nono Adventure

Package Rush

Post Void

Quiz 4 All

Rally Race Car Simulator Poly: World Driver Arcade Real Driving Games Sim

Sherlock Purr

Sixtar Gate: Startrail

Ski Resort Driver

Squad 51 vs. the Flying Saucers

Steal It

Subway Midnight

Tanagram Collection

Tanky Tanks 2

Tents and Trees

Terminal Velocity: Boosted Edition

The Guise

The Legend of Heroes: Trails to Azure

The Three Little Pigs: Interactive Book

The Wreck

Titanium Hound

Tricky Thief

Unmatched: Digital Edition

Vernal Edge

Nintendo Switch Online :



Kirby’s Dream Land 2

BurgerTime Deluxe

XEVIOUS

SIDE POCKET

Précommandes Nintendo Switch :

Curse of the Sea Rats

The Settlers: New Allies

Démo de la semaine :

Winning Post 10 (Koei-Tecmo) [Japon]

Kabuto Kuwagata (Shogakukan) [Japon]

Process of Elimination (Nippon Ichi Software) [Europe / USA]

Hyper→Highspeed→Genius (Ares) [Japon]

Les DLC de la semaine :

Theatrhythm Final Bar Line – The World Ends with You Pack

Two Point Campus: School Spirits

Les promotions de la semaine :

Il y a 450 promotions cette semaine.

Il y a 450 promotions cette semaine.

Jeu Base % Prix Date fin World Of Solitaire 14,99 € -93% 0,99€ 09-avr Car Mechanic Simulator 14,99 € -93% 0,99€ 09-avr Moto Rush GT 14,99 € -93% 0,99€ 09-avr Beat Me! 11,99 € -91% 1,07€ 03-avr Fear Effect Sedna 19,95 € -90% 1,99€ 30-mars Burn! SuperTrucks 7,99 € -86% 1,11€ 12-avr Area 86 9,99 € -70% 2,99€ dans 6 heures. Rainbows, toilets & unicorns 6,99 € -70% 2,09€ dans 30 heures. SNOW BROS. SPECIAL 14,99 € -67% 4,94€ 30-mars Delicious! Pretty Girls Mahjong Solitaire 5,99 € -50% 2,99€ 30-mars Summer Days 4,99 € -50% 2,49€ 03-avr Mario + Rabbids Kingdom Battle 39,99 € -50% 19,99€ dans 6 heures. Oh…Sir! The Hollywood Roast 3,49 € -40% 2,09€ 31-mars Startup Company Console Edition 12,99 € -10% 11,69€ 24-mars