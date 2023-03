Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Fishing: North Atlantic – 7.8GB

Song of Memories – 5.9GB

Disney Speedstorm – 4.7GB

Split – 4.0GB

Yukiiro Sign – 3.2GB

Process of Elimination – 2.5GB

Blade Assault – 1.6GB

Tuya – 1.2GB

Alekon – 1.2GB

Formula Retro Racing: World Tour – 852MB

Panda’s Village – 842MB (notre test ici)

Uzzuzzu My Pet – 778MB

Storyteller – 728MB

FurryFury: Smash & Roll – 609MB

Isle of Jura Fishing Trip – 572MB

Lila’s Tale and the Hidden Forest – 563MB

Pupperazzi – 531MB

Melon Journey: Bittersweet Memories – 492MB

Arcane Vale – 463MB

Mothered – 416MB

Kraino Origins – 402MB

IIN – 325MB

Overloop – 308MB

Forever Lost: Episode 1 – 253MB

Fantasy Ball – 252MB

Kitty Rainbow – 250MB

Ultimate Anime Jigsaw Puzzle – 214MB

Goroons – 203MB

Pretty Girls Tile Match – 197MB

Orebody: Binder’s Tale – 191MB

Numolition – 177MB

Birds and Blocks 2 – 169MB

Lunark – 132MB

Belle Boomerang – 115MB

Jump Challenge – 112MB

RunBean Galactic – 111MB

Mighty Mage – 79MB

Moe Waifu H – 78MB

Steel Defier – 48MB

Sakura Neko Calculator – 46MB