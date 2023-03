Marvelous Europe et XSEED Games ont publié aujourd’hui une toute nouvelle bande-annonce pour STORY OF SEASONS : A Wonderful Life. Cette bande-annonce, axée sur le gameplay, met en avant chaque saison et présente les différents personnages et activités que les joueurs rencontreront au fil des années dans le jeu. Qu’il s’agisse de s’occuper des récoltes ou de monter à cheval, d’assister aux festivals de la ville ou de favoriser les amitiés et les amours naissantes, il y a quelque chose d’excitant à faire à chaque saison.

Articles similaires