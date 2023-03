Selon le numéro de Famitsu de cette semaine, Compile Heart développe Neptunia GameMaker R:Evolution sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 10 août 2023 au Japon.

Le jeu, qui se déroule à l’époque des studios de jeux concurrents, est un spin-off mettant en scène Adult Neptune. Neptunia GameMaker R:Evolution aura une « Victory Special Edition » et une Digital Deluxe Edition au prix de 12 100 yens. Une édition « New Recruit Welcome Box » est également prévue au prix de 18 480 yens.

Après que trois déesses développeuses de jeux aient perdu la course aux « parts de marché » dans les ventes de jeux et aient fait faillite, Adult Neptune – une voyageuse de plusieurs dimensions qui apparaît soudainement dans leur monde – est chargée de faire revivre le développeur déchu lorsque les trois déesses lui demandent de devenir leur présidente

Les nouvelles déesses sont illustrées par Tsunako.

Exploration de donjons améliorée, gestion d’un studio de jeu, etc.

Le groupe compte quatre personnages.

Certains donjons comprennent des champs comme des villes et des forêts.

Possibilité de se déplacer à grande vitesse en moto

Certains donjons comportent même des segments de course

En ce qui concerne la gestion, l’objectif est de développer le petit développeur « Victory » par le biais de divers éléments tels que le recrutement de personnel, le développement de jeux, l’expansion du bâtiment de l’entreprise, et plus encore.

Les personnages confirmés sont Adult Neptune, Pipi, Jarga, Lideo et Croire.

