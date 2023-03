Le 9 novembre 2022 sortait une nouvelle compilation de jeux NEOGEO Pocket Color sur Nintendo Switch. Alors replongeons ensemble dans les années 90 à travers une collection de titres.

Le contenu de la collection

Pour cette nouvelle compilation de jeux SNK, 10 titres nous sont proposés et nous allons les découvrir ensemble !

BASEBALL STARS COLOR : le jeu est sorti le 19 mars 1999 et comme son nom l’indique c’est un jeu de… baseball. Le menu est très sommaire : vous aurez le choix de jouer contre l’ordinateur ou contre un autre joueur.

Vous aurez le choix entre 12 équipes fictives, chacune ayant 4 statistiques allant de A (meilleur) à E (pire) : pitch qui déterminera le lancer de balle, bat qui déterminera votre frappe, field qui déterminera la gestion du terrain en tant que receveur et run qui déterminera l’aptitude à aller de base en base.

Une fois les équipes choisies, vous choisirez un des 2 terrains disponibles, si vous commencez en tant que batteur ou receveur, et le jeu se lance.

Avant chaque phase, vous aurez la liste de vos joueurs, chacun ayant des caractéristiques les rendant bons à des postes particuliers (pitch, bat, run, field). À vous de choisir lequel sera le meilleur en fonction de la partie.

Le jeu va se découper en 2 phases : une phase batteur et une phase receveur.

Dans la phase receveur : vous bougez votre personnage sur la ligne de lancer avec le stick, vous lancez avec A et pendant que l’animation de lancer est en cours, vous pouvez utiliser le stick pour déterminer où la balle ira. Si le batteur la renvoie, vous verrez vos personnages rechercher la balle et vous dirigerez vers quel joueur la lancer avec le stick et le bouton A.

Dans la phase batteur : vous tapez dans la balle avec A. Vous pourrez aussi influencer la direction de la balle avec le stick. Pendant que les receveurs cherchent la balle, à vous de courir de base en base pour marquer des points. Pour accélérer la course, vous pouvez appuyer sur A et B très vite, un peu comme dans un Track & Field.

Le jeu est très sommaire dû au hardware d’origine (2 boutons et une croix directionnelle) mais propose néanmoins un petit truc grâce aux statistiques des équipes et des joueurs pour essayer de trouver le meilleur compromis dans votre équipe. Le jeu n’est pas spécialement technique donc même quelqu’un qui ne connaît que très peu le baseball peut y jouer grâce à ce côté très arcade qui fait que les parties s’enchaînent rapidement et la prise en main est simple.

BIG BANG PRO WRESTLING : amateurs de cordes à linge, de powerbomb et de passages « par-dessus la troisième corde », fuyez ce jeu !!!

Big Bang Pro Wrestling est un jeu de catch sorti le 23 novembre 2000. Au programme : 8 combattants, 2 rings. Le bouton A permet de frapper ou de faire des prises de soumission lorsque l’adversaire est à terre. Le bouton B vous sert à courir dans les cordes, tenter des prises et faire tomber en restant appuyé dessus. Il y a la possibilité de chercher des objets comme des chaises pour tataner l’adversaire.

Le problème de ce jeu est le même que dans tous les jeux de catch des années 90 : des contrôles peu intuitifs qui sont très imprécis ainsi qu’une caméra qui n’est pas toujours centrée sur l’action (surtout lorsqu’un personnage sortait du ring).

BIOMOTOR UNITRON : sorti le 15 avril 1999, ce RPG vous met dans la peau d’un pilote de Unitron, des robots désignés pour la baston. Votre rêve est de devenir le meilleur et pour ça il va falloir affronter moults pilotes Unitron ainsi que des monstres.

Lorsque vous lancez votre partie, vous sélectionnez le sexe de votre pilote ainsi que son nom et celui de votre partenaire, et vous voici projeté dans le monde de Tridiss et plus précisément la capitale de ce monde Rhafiace City pour réaliser votre rêve.

Votre objectif sera de gravir les échelons dans l’arène de combat. Pour ça il va falloir se battre et améliorer votre Unitron.

Le système de combat est au tour par tour, chaque partie de votre Unitron vous donne des actions particulières.

Votre Unitron est entièrement customisable et selon les parties que vous lui attacherez, ça lui donnera des caractéristiques différentes. Vous avez la possibilité d’acheter des parties ou de les fabriquer avec les loots que les monstres vous laisseront.

En parlant des monstres, ils seront répartis dans 4 donjons autour de la capitale, chacun ayant un élément rattaché à lui : eau, bois, terre et air. Chaque fois que vous rentrez dans un donjon, celui-ci est généré aléatoirement.

Un petit RPG fort sympathique, il ne casse pas trois pattes à un canard mais il est simple à prendre en main, propose une formule qui fonctionne entre les nombreuses explorations que vous ferez pour améliorer votre Unitron et vos matchs dans l’arène pour prouver votre valeur.

GANBARE NEO POKE-KUN : sorti le 8 juin 2000, vous contrôlerez la maison de Ganbare. Chaque combinaison de boutons vous offrira une petite animation plus ou moins drôle. Quel intérêt de faire ça ? En fonction du nombre d’interactions trouvées, vous débloquerez des mini-jeux retraçant l’histoire du jeu vidéo jusqu’aux années 2000. Vous aurez un Arkanoid, un Street Fighter like… Nous vous laissons découvrir.

Cette expérience est plutôt plaisante pour un musée du JV interactif.

KING OF FIGHTERS BATTLE DE PARADISE : sorti le 6 juillet 2000, c’est un Mario Party like dans l’univers de KoF. On a le choix entre 6 personnages et on est parti sur une carte. Gros point noir de ce jeu, il est entièrement en japonais et devoir se référer chaque fois au manuel pour juste comprendre les menus est très pénible. Et une fois en jeu c’est encore pire, nous sommes lâchés sans aucune indication. Quant aux mini-jeux proposés, ils relèvent plus du challenge que du fun. Un peu déçu par ce jeu qui promettait du bon.

MEGA MAN BATTLE & FIGHTERS : un test complet de ce jeu a été réalisé par Nintendo-Town, vous pourrez le retrouver en cliquant ici.

NEOGEO CUP ’98 PLUS COLOR : sorti le 15 avril 1999, ce jeu de foot vous permet de sélectionner, parmi 16 équipes, la vôtre. Une fois ceci fait vous pourrez choisir votre formation et lancer le match. N’ayant pas les droits pour les noms des joueurs, ils ont été modifiés juste assez pour qu’on les reconnaisse. Exemple : notre Zizou national devient Titane dans le jeu. Mention spéciale cocorico : dans le descriptif de la France, il est indiqué que c’est la meilleure équipe (normal on a gagné).

Le joystick vous sert à diriger votre joueur, le bouton A pour les passes et les lobs, et le bouton B pour tirer. En défense, le bouton A sert à récupérer la balle et le bouton B pour tacler (attention aux fautes, on joue sérieusement ici, c’est pas le PSG).

Au niveau sensation de jeu, c’est pas ouf. Le jeu est zoomé à mort pour qu’on puisse mieux voir le ballon au détriment du terrain, le ballon a une gravité lunaire rendant les passes et les tirs imprévisibles et le changement automatique de joueur pourra par moment vous perdre dans votre action.

POCKET TENNIS COLOR : sorti le 19 mars 1999, ce jeu de tennis vous permet de choisir parmi 8 personnages, chacun ayant des caractéristiques différentes réparties dans 3 statistiques : force, vitesse et effet. Vous choisissez entre 5 courts, le nombre de set à remporter et c’est parti pour le jeu.

Le joystick vous sert à bouger votre personnage et à influencer la direction de la balle, le bouton A et le bouton B vous donneront différents coups en fonction de votre position sur le terrain (service, volée, lob).

Le jeu est plutôt agréable grâce à une prise en main intuitive et une vitesse de jeu correcte.

PUZZLE LINK 2 : sorti le 11 novembre 1999, ce jeu de puzzle nous propose un concept plutôt sympathique : le puzzle va tomber petit à petit du haut vers le bas avec des pièces de formes différentes. Pour les casser, votre personnage balancera des tuyaux et vous devrez connecter, à l’aide de ces tuyaux, 2 pièces similaires pour les faire exploser. Il y a même un système de combo : si vous explosez des pièces et que d’autres sont juste en dessous, celles-ci remonteront l’écran. Si une de ces pièces atterrit sur une pièce de même forme, elle explosera ainsi que toutes celles de même forme reliées à la pièce touchée.

Le jeu vous propose plusieurs modes de jeu, allant d’un mode solo sans fin, un mode histoire ou un mode contre un ami.

Une petite pépite parmi les nombreux versus puzzle de cette époque tel que Puyo Puyo, Tetris, Panel de Pon, Magical Drop, Puzzle Bobble…

SNK VS. CAPCOM CARDFIGHTERS’ CLASH : vous pourrez retrouver le test complet de ce jeu sur Nintendo-Town en cliquant ici.

Si vous possédez déjà le jeu, votre sauvegarde sera automatiquement transférée sur la collection, donc pas de crainte de perdre vos cartes obtenues lors de duels endiablés.

La plupart de ces jeux proposent un mode 2 joueurs uniquement en local et en portable, pour cela, un second émulateur sera lancé en miroir sur la verticale, chacun jouant avec un Joy-Con. Certains de ces jeux n’ont pas été traduits (comme KoF Battle de Paradise), et les autres c’est uniquement en anglais. Tous les manuels ont été traduits en anglais uniquement, donc si vous n’aimez pas la langue de Philomena Cunk, fuyez ! Au niveau des graphismes et de la musique, on retrouve ce qu’on avait à l’époque, la qualité de l’émulation est plus que satisfaisante.

Quant à l’interface générale, elle est vraiment agréable à parcourir. Les menus sont clairs et il y a tout ce qu’il faut pour avoir plus d’informations sur les jeux. On regrettera que les manuels soient de simples images à faire défiler et n’ont pas eu le droit à une interface chapitrée pour retrouver plus vite ce que l’on cherche.

Conclusion 5.6 /10 Cette collection de jeu NEOGEO POCKET COLOR est en dent de scie, elle propose des titres assez intéressants comme Biomotor Unitron, SNK vs. Capcom Cardfighters' Clash ou Puzzle Link 2, mais de l'autre nous offre des déceptions comme Big Bang Pro Wrestling, NeoGeo Cup '98 Plus Color ou KoF Battle de Paradise. Elle peut être intéressante pour les anciens fans de cette console portable mais pour ceux qui voudraient replonger dans une part méconnue du patrimoine vidéoludique, attendre une promotion sera peut-être un bon mouvement. Détail de la note Traduction 0

