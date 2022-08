Mega man Battle & Fighters est une compilation de boss rush sorti le 03/08/22 sur Nintendo Switch. C’est une version émulée du jeu Neo Geo pocket color sorti en 2000 qui était déjà une compilation de 2 jeux d’arcade : Mega Man Power Battle et Mega Man 2 : the Power Fighters datant tous les 2 de 1995 uniquement au Japon. Voyons ensemble comment se déroule les jeux.

Mega Man : The Power Battle

Commençons par le premier titre de la licence. Dans ce jeu, vous pourrez incarner 3 héros iconiques de la série : Mega Man, Proto Man et Bass. Les contrôles sont très simples : A pour tirer et charger son tir en maintenant ce bouton et B pour sauter. Lorsque vous débloquerez les armes spéciales, il faudra mettre le jeu en pause et appuyer sur A pour changer d’arme. Vous avez la possibilité de faire une esquive en maintenant bas plus le bouton de saut. Même si cette animation sera différente selon le personnage, les propriétés resteront les mêmes. La seule différence sera au niveau du tir principal : Proto Man a un tir plus puissant, mais une fréquence de tir plus lente tandis que Bass a une fréquence de tir plus rapide, mais moins fort.

Au début, on vous demandera de choisir entre 3 routes, la seule différence sera les robots sur votre route et les pouvoir acquis. Oui, Mega Man oblige, à chaque robot vaincu, vous obtiendrez son pouvoir. Celui-ci vous servira pour battre plus facilement un autre boss en exploitant sa faiblesse, faites attention, l’utilisation de ces nouvelles armes est limitée par une jauge d’énergie. Sauf que dans la pratique, les nouvelles armes sont tellement faibles au niveau puissance, même en tapant sur sa faiblesse que vous resterez au tir de base chargé, car il est souvent plus puissant et peut interrompre les phases d’un ennemi. Dans tous les cas, peu importe le niveau de difficulté, le jeu suivra toujours le même chemin : 6 robots à battre, un gros boss et le fameux docteur Willy et ses 3 phases. À chaque combat, vous aurez une limite de temps pour vaincre le méchant (réglable dans les options) et chaque robot vaincu vous restaurera un peu votre vie et rechargera intégralement vos armes secondaires. Si vous mourrez ou que vous faites Time Out, pas de panique, les crédits sont infinis et vous reprendrez le combat avec la vie et vos munitions au maximum et vous pourrez même changer de personnage si vous le souhaitez.

La durée de vie d’une run dépendra de votre skill, mais comptez entre 8 et 15 minutes par partie. Au niveau graphismes, on reprend ceux de Mega Man 7 en plus beau. Quant à la musique, ce sont surtout des reprises de quelques musiques de Mega Man 2 et c’est tout, sachant qu’en plus elles ne sont pas toujours à propos (la musique utilisée pour le combat contre Docteur Willy est vraiment hors propos.). On aurait aimé avoir les thèmes des niveaux de chaque boss (RIP la musique de Bubble Man).

Mega Man 2 : The Power Fighters

On reprend la même formule que dans le premier opus et on recommence. Cependant, il y a quelques ajouts supplémentaires. Commençons par le cast de personnage que l’on connaît et on y ajoute un nouveau personnage : Duo. Son tir est différent de nos 3 robots : il a un poing rétractable qu’il peut charger. Celui-ci a une portée plus faible mais extrêmement puissant. La seconde nouveauté pour nos héros est une nouvelle attaque, un « dragon » (un uppercut en sautant servant à toucher les ennemis qui sont dans les airs pour les non-initiés aux jeux de versus). Pour effectuer ce coup, il faut charger son tir de base et rester appuyé sur la touche haut en relâchant ce tir. Et c’est le coup que vous allez utiliser tout le temps vu qu’il peut terminer la plupart des boss en 5 coups.

Au niveau des ennemis, le cast des robots est de 18 dont certains étaient déjà présents dans le premier jeu (comme Heat Man par exemple). Cependant, leur moveset est plus diversifié et obtiennent une seconde phase lorsque leur vie passe sous les 50 %. Le second effet de cette seconde phase est que le docteur Light vous envoie un bonus pour vous aider, comme être invulnérable pendant quelques secondes pour vous permettre d’enchaîner rapidement le boss au corps à a corps. Les ennemis lâcheront des objets sur le terrain, mais ceux-ci ne serviront qu’à gonfler votre kikimeter pour le tableau des scores à la fin de la partie.

La compilation en elle-même

Le jeu est intégralement en japonais, cependant, vous aurez accès à un manuel tout en anglais pour vous expliquer les différents menus et les commandes. Vous aurez accès à une bibliothèque ou vous pourrez voir les différents robots que vous avez vaincus pour en savoir un peu plus sur eux ainsi que sur vos héros. Pour la compléter, il faudra battre un boss sans utiliser de continue pendant le combat, et encore, ce n’est pas garanti. Vous avez une option pour lier 2 jeux entre eux, mais elle est désactivée sur Switch, donc inutile. Vous avez un menu option ou vous pourrez changer la difficulté du jeu, le timer, le mapping des boutons ainsi qu’un menu pour la bande-son et une fonction pour éteindre le jeu après 10 minutes d’inactivité. Le jeu sauvegarde automatiquement après chaque obtention de robot dans la bibliothèque ou si vous battez votre record de points. Cependant, si vous souhaitez réinitialiser vos sauvegardes, il faudra choisir le dernier choix dans le menu principal.

Conclusion 4.6 /10 Megaman Battle & Figthers est un boss rush peu intéressant même en tenant compte de l'époque de sa sortie. Le système d'arme secondaire ne fonctionne pas, les combats sont très simples et le contenu est très chiche, même pour de la Neo Geo Pocket Color. Même en étant un grand fan de la licence Mega Man, vous risquez d'être rapidement déçu. LES PLUS Facile à prendre en main

