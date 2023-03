Dans un article désormais supprimé de ComicBook.com (ici), une tonne de détails sur la rumeur Sonic Origins Plus, dont la sortie a été annoncée en Corée le mois dernier, ont été partagés.

Le jeu original Sonic Origins n’est pas sorti en version physique et il n’est pas facile de trouver une console où jouer aux titres Sonic de la Game Gear en dehors de la console d’origine, donc cela pourrait être une sortie excitante pour les fans de la mascotte de Sega.

Selon ComicBook.com, le jeu prendra la forme d’une mise à jour numérique à 9,99 $US pour les possesseurs de Sonic Origins ou d’un pack à 39,99 $US disponible à la fois physiquement et numériquement. La sortie semble prévue pour l’anniversaire de Sonic, le 23 juin 2023.

Voici la liste des éléments contenus dans le pack :

Jeu principal

12 jeux Game Gear émulés et jouables dans le musée

Amy, personnage jouable dans Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 et Sonic CD

Knuckles, personnage jouable dans Sonic CD

Tous les DLC de Sonic Origins sortis précédemment

Artbook de 20 pages (exclusivité physique)

Couverture réversible avec de nouvelles illustrations inédites (exclusivité physique)