Le 23 mars 2023 – Aujourd’hui, The Pokémon Company International a dévoilé la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon, Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea, qui sera disponible dans les magasins participants du monde entier à partir du 9 juin 2023.

Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea introduit de nouveaux Pokémon-ex, qui possèdent des PV élevés ainsi que des attaques et des talents puissants. Cependant, ils offrent deux cartes Récompense lorsqu’ils sont mis K.O. La nouvelle extension contient également de nouveaux Pokémon-ex Téracristal, notamment Roigada, Foretress et Dedenne, représentés sur des cartes entièrement illustrées pour mettre en valeur l’apparence de cristal de cette nouvelle forme. Des illustrations alternatives seront également utilisées pour les cartes « illustration rare » et les cartes « illustration spéciale rare », donnant ainsi l’opportunité aux Dresseurs et Dresseuses de collectionner des cartes aux illustrations uniques, qui mettent en valeur la personnalité ou les Évolutions du Pokémon.

Parmi les cartes les plus remarquables, l’extension contient :

15 Pokémon-ex et trois Pokémon-ex Téracristal

36 Pokémon « illustration rare »

18 Pokémon-ex « ultra rare » et huit cartes Supporter « ultra rare »

15 Pokémon et cartes Supporter « illustration spéciale rare »

Neuf cartes texturées dorées « hyper rare », qui peuvent inclure des Pokémon-ex, des cartes Dresseur et des cartes Énergie.

Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea sera disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier.