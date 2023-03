Shiro Unlimited et Atelier QDB annoncent le mois de sortie pour leur jeu d’horreur aventure pendant le Future Games Show

Bordeaux, France – 23 mars. Shiro Unlimited et Atelier QDB sont ravis d’annoncer que l’inquiétant Decarnation sortira simultanément sur PC via Steam et Nintendo Switch en mai pour 14,99 €. Une nouvelle bande-annonce a été présentée lors du Future Games Show et les joueurs peuvent déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam.

Inspiré des jeux d’aventure et d’épouvante 2D emblématiques et des films cultes de Satoshi Kon et David Lynch, Decarnation est un jeu narratif d’horreur psychologique développé par le studio parisien indépendant Atelier QDB et publié par Shiro Unlimited.

Les joueurs incarneront Gloria, une danseuse de cabaret aux prises avec le délitement de ses relations, de sa carrière et de son estime personnelle. Ils la suivront alors qu’elle combat ses démons intérieurs et extérieurs à la fois dans le monde réel et dans un monde fantasmagorique peuplé de rêves et de cauchemars. Résolvez des énigmes et affrontez les monstres terrifiants vivants dans les parties les plus sombres de votre âme.

En plus des magnifique graphismes en pixel art faisant ressortir l’horreur psychologique des différentes situations rencontrées par le personnage, Decarnation est un mélange de plus de quinze systèmes et types de gameplay différents, chacun correspondant aux situations que Gloria rencontre et à son état d’esprit.

Les joueurs pourront explorer un terrifiant Paris venu tout droit des années 90 pour dévoiler les mystères de l’esprit traumatisé de Gloria et découvrir une histoire sombre et lourde, soutenue par une bande-son pop douce-amère par le groupe indé français fleur et bleue. Decarnation sera disponible en mai sur PC via Steam et Nintendo Switch avec des textes en anglais, français, allemand, espagnol, polonais, portugais (Brésil) et chinois simplifié.