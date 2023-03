STOCKHOLM – 24 mars 2023 – Le studio indépendant Cosy Computer et l’éditeur Raw Fury ont fait équipe autour d’un opossum fan de pizza dans Pizza Possum, un jeu d’action-arcade de cache-cache en vue du dessus. Le jeu sortira plus tard cette année sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. L’annonce a été révélée lors du Future Games Show Spring Showcase avec une nouvelle bande-annonce de gameplay.

Traversez un monde insulaire en 3D conçu avec amour, seul ou en coopération locale avec un ami, tout en essayant de voler autant de nourriture que possible pour satisfaire votre estomac.

Incarnez un opossum aussi adorable qu’affamé dans ce jeu d’arcade au rythme effréné. Vous devrez essayer de dévorer le plus de nourriture possible sans vous faire attraper par les chiens de garde bien déterminés à mettre fin à votre festin. Chaque recoin sera une opportunité pour eux de vous coincer, mais vous êtes un opossum est très sournois. Utilisez les buissons pour vous cacher des patrouilles et continuez votre gueuleton !

Tout en parcourant une grande variété de régions pittoresques à la recherche de délicieux repas pour satisfaire vos papilles, vous gagnerez des points qui vous permettront de débloquer des objets uniques. À vous les bombes fumigènes, les gants de frappe et bien d’autres objets pour vous aider dans votre périple. Profitez des commandes intuitives, d’une ambiance ludique et d’un design sonore adorable, seul ou en coopération locale et via le Steam Remote Play Together.