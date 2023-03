Zoeti est un jeu roguelike au tour par tour avec un système de deck de cartes pour créer des combos et activer des compétences. Renforcez vos compétences en participant à des batailles, en trouvant des améliorations ou en vous fiant aux habitants qui vous aideront à combattre le mal.

Autrefois paisibles, vos terres sont désormais envahies de monstres. Vous êtes un héros Astrâme et faites partie des rares élus choisis pour éradiquer le mal qui sévit sur ces terres. Dans Zoeti, votre deck de cartes vous permet de réaliser des combinaisons (paire, main pleine, quinte flush royale, etc.) qui activeront des compétences d'attaque ou de défense pour combattre l'ennemi. Vous pourrez ensuite renforcer vos compétences et améliorations grâce aux batailles et à l'exploration.

Une quinte flush royale – Chaque compétence est associée à une main de cartes attribuée au joueur. Plus elle est complexe, plus elle est puissante.

Chaque compétence est associée à une main de cartes attribuée au joueur. Plus elle est complexe, plus elle est puissante. Créez un puissant arsenal de compétences – Améliorez, achetez ou remportez de nouvelles compétences pour vos parties. Découvrez de nouvelles synergies pour vaincre vos adversaires et progresser à travers l’histoire.

Améliorez, achetez ou remportez de nouvelles compétences pour vos parties. Découvrez de nouvelles synergies pour vaincre vos adversaires et progresser à travers l’histoire. Vos choix entraîneront des conséquences – Choisissez bien vos alliés et les zones à explorer pour remporter une prime ! Enfin, peut-être.