Le troisième chapitre de Ryza nous embarque pour un ultime été… et un ultime secret !

KOEI TECMO Europe et le studio GUST embarquent les joueurs pour une aventure teintée d’amitié, de cœur et de secrets. Le JRPG Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC via Steam®.

Dans Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, le lead writer Yashichiro Takahashi, à qui l’on doit le scénario du tout premier jeu Atelier Ryza, revient pour proposer un troisième chapitre inoubliable à la série des « Secret ». Cet opus suit l’alchimiste préférée des fans, Reisalin Stout, ainsi que ses amis espiègles, un an après les événements de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, sorti en 2021. Dans cette dernière escapade estivale, Ryza et ses amis profitent de leur vie paisible sur l’île de Kurken lorsqu’ils apprennent qu’un mystérieux groupe d’îles est apparu dans les eaux voisines. Il s’avère que ces dernières, connues comme les îles Kark, ont un effet négatif sur leur terre natale. Ryza et ses amis décident alors rapidement d’enquêter. Mais lorsque leur investigation les mène à un gigantesque portail au cœur d’étranges ruines, Ryza entend une voix lointaine dans sa tête qui souhaite la mener au « code de l’univers ». Qui s’adresse réellement à elle et quels mensonges les attendent au-delà de ce mystérieux portail ?

Tout en explorant les mystères qu’offrent les îles Kark, Ryza et ses amis voyageront au travers de 4 régions dans de nouvelles zones ouvertes, toutes explorables sans écran de chargement. Les joueurs découvriront ainsi des points d’intérêt, des zones cachées, la faune et la flore locale et des quêtes aléatoires. L’histoire progresse grâce aux rencontres et découvertes faites sur le terrain mais aussi sous l’eau, puisque Ryza est non seulement capable d’escalader des montagnes, d’utiliser des tyroliennes, mais elle peut aussi invoquer une bête aquatique de façon à franchir les cascades ! Certains animaux sauvages peuvent mener les joueurs à des coffres ou leur fournir directement des matériaux. Il existe aussi des points d’intérêt permettant d’effectuer des voyages rapides.

Tout au long de l’aventure, Ryza rencontrera des personnages des précédents opus tout en se faisant de nouveaux amis qui auront un rôle clé dans l’histoire. Un total de onze membres sera alors disponible dans ce nouvel épisode, il s’agit là d’un des roster les plus fourni de l’histoire de la série !

Alors que Ryza et ses amis continuent leur quête, ils découvriront des mystérieuses clés qui les aideront dans leur aventure. Il existe différents types de clé qui peuvent être trouvés ou créés. Certaines clés sont utiles pour l’exploration, la synthèse ou encore les combats. Chacune ayant un effet différent, les joueurs voudront donc les expérimenter pour percer les secrets des îles.

Pour célébrer la sortie du titre, KOEI TECMO Europe révèle que le DLC Pack 1 est désormais disponible à l’achat. Cette collection unique propose le set de costume « Endless Summer Splash », dont 11 maillots de bain (1 pour chaque personnage). Des packs de DLC additionnels, dont des packs de recettes ainsi que la nouvelle région explorable « Rosca Island » sera également disponible à l’achat dans les prochains mois, soit individuellement, soit via le Season Pass.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key propose également un bonus d’achat anticipé. Quiconque se procurera une version physique ou dématérialisée du jeu dans les deux premières semaines suivant la sortie pourra télécharger un set spécial de sept costumes « Summer Look ». Ces costumes seront disponibles à l’achat à une date ultérieure.