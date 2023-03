La Première Guerre mondiale qui a été une guerre totale a été la première à amener autant d’horreur avec elle. Entre l’utilisation de gaz et les séquelles physiques des combattants, appelés les gueules cassées, il y a de quoi faire des cauchemars. Et des développeurs ont décidé d’utiliser cette période remplie d’horreurs pour proposer un jeu d’horreur. Étonnant, non ? Mais est-ce que cela fonctionne vraiment ?

Soldats, écoutez donc, écoutez le silence

Trenches est un survival-horror qui se déroule dans un maillage de tranchées désertes de la Première Guerre mondiale. Le joueur, en vue subjective, ouvre les yeux et se retrouve vacillant sur un sol de planches, entouré de murs en planches, avec un orage, du tonnerre, de la pluie et des éclairs. Il va vite falloir trouver où aller dans cet environnement hostile.

Çà et là, des petits cercles blancs indiquent des objets avec lesquels le joueur peut interagir. Souvent, ce sont des lettres ou des cartes postales à lire. Tout est en anglais, c’est plutôt facile à comprendre, mais c’est très long et très bavard. Ces indications permettent au joueur de progresser dans sa quête qui est plutôt obscure au départ.

Très vite, on comprend ce que le jeu attend de nous. Une porte est fermée à clé, nous empêchant de progresser. Demi-tour pour aller chercher cette clé qui se trouve un peu plus loin au fond d’un cul-de-sac. Puis la découverte d’un poupon ensanglanté sur le sol nous fait comprendre qu’il va falloir en trouver d’autres. Et c’est là qu’un premier jumpscare apparaît. L’image se fige, devient tremblante et des corps ensanglantés apparaissent puis disparaissent sur le sol en une fraction de seconde.

Les jumpscares sont de plus en plus nombreux, et une créature atroce et effrayante parcourt les tranchées à notre recherche et nous oblige à nous cacher sous peine de perdre la partie. Il va donc falloir agir discrètement, en marchant accroupi pour faire le moins de bruit possible et en tendant l’oreille pour anticiper l’arrivée du monstre. Il faut aussi repérer les lieux où se cacher et s’il le faut courir pour fuir et se cacher. Mais bien évidemment, le fait de courir produit un bruit conséquent qui attire la bête.

Plus aucun bruit d’obus, aucun bruit de canon

Le système de jeu est assez pervers. Pour trouver les poupons, il faut se fier à leurs pleurs et suivre l’origine de ces pleurs. Les poupons répondent lorsque l’on siffle à l’aide d’un petit sifflet. Donc il va falloir siffler pour repérer l’emplacement des poupons tout en sachant que le bruit va attirer la créature vers nous. On peut trouver certains objets pour nous aider comme une pince qui va permettre de franchir un passage bloqué par des barbelés ou encore une carte, mais qui fonctionne comme une carte en papier, le joueur n’a pas d’indication pour savoir où il est. À lui de savoir lire la carte.

Graphiquement, le jeu est développé avec le moteur Unity, ce qui donne un joli rendu en trois dimensions. Les teintes sont grises, la couleur rouille domine, le tout est très sombre et donne une ambiance très oppressante au jeu. Le son aussi est particulièrement bien travaillé, et entre les bruits d’orage, les pleurs des bébés et le bruit des pas du monstre, le sound design se révèle très bon surtout si Trenches est joué au casque.

Les développeurs usent de petits trucs pour immerger le joueur encore plus comme le fait de faire cligner des yeux notre personnage, ce qui à l’écran donne un petit instant de noir avec la fermeture et l’ouverture des paupières.

Le principal souci du jeu est son manque de rejouabilité. Autant les premières parties fonctionnent bien avec les différents jumpscares, la découverte des lieux et la résolution des différentes énigmes qui apportent leur lot de satisfaction à chaque fois. Autant le jeu lasse assez vite une fois que tout ce qui en fait la nouveauté est passé. Trenches propose une option pour enlever les jumpscares en cours de partie, mais cela va enlever une bonne part du cœur du jeu, à éviter donc.

Conclusion 6 /10 Trenches est un jeu d'horreur qui remplit sa mission, faire peur ! Avec un casque audio pour de meilleures sensations, il fournira leur dose de peur aux fans du genre. Hélas, le système de jeu trop convenu et le recours trop fréquent aux jumpscares lui ôte une bonne dose de rejouabilité. L'idée de placer le jeu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale peut sembler bonne mais cela n'apporte rien de plus en réalité. Trenches est un horrible jeu de cache-cache bien mais pas top. LES PLUS Une ambiance glauque et oppressante

De bons jumpscares

Un sound design excellent LES MOINS Peu de rejouabilité

Des énigmes vues et revues
Uniquement en anglais

